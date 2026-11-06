5 anime võ thuật ít được nhớ đến nhưng đáng xem

Võ thuật là chủ đề được khai thác trong nhiều bộ anime hành động Nhật Bản - Ảnh: TMS

Khác với nhiều anime hành động hiện nay thường kết hợp phép thuật hoặc năng lực siêu nhiên, các tác phẩm này tập trung vào kỹ thuật chiến đấu, quá trình rèn luyện và những cuộc đối đầu giữa các võ sĩ.

Dù không còn được nhắc đến nhiều, chúng vẫn là những lựa chọn đáng chú ý với người yêu thích thể loại võ thuật. 5 anime võ thuật dưới đây từng ra mắt từ nhiều năm trước nhưng vẫn có sức hút riêng với người yêu thích những màn đối kháng.

Shadow Skill

Shadow Skill lấy bối cảnh thế giới giả tưởng, xoay quanh Elle Ragu, nữ võ sĩ sở hữu sức mạnh vượt trội. Các trận đấu không chỉ là màn phô diễn kỹ thuật mà còn gắn với kỷ luật, lòng kiêu hãnh và những hệ quả của sức mạnh.

Nữ võ sĩ Elle Ragu trong anime Shadow Skill, tác phẩm khai thác những cuộc chiến võ thuật trong thế giới giả tưởng - Ảnh: Studio Deen

Dù sử dụng kỹ thuật hoạt hình cũ, tác phẩm vẫn tạo được sức hút nhờ các pha chiến đấu giàu tính thể chất.

Tenjho Tenge

Tenjho Tenge kể về những học sinh tranh giành vị thế tại ngôi trường nơi võ thuật quyết định trật tự và quyền lực. Bên cạnh các cuộc đối đầu học đường, anime dần khai thác những mối thù và xung đột từ thế hệ trước.

Những cuộc đối đầu võ thuật trong Tenjho Tenge diễn ra giữa các học sinh tại một ngôi trường đặc biệt - Ảnh: Madhouse

Tác phẩm cho thấy các võ sĩ không chỉ kế thừa kỹ thuật mà còn phải đối mặt với những kỳ vọng và tổn thương từ quá khứ.

Air Master

Air Master theo chân Maki Aikawa, cựu vận động viên thể dục dụng cụ chuyển sang tham gia các trận đấu đường phố. Nhờ nền tảng nhào lộn, cô tận dụng khả năng giữ thăng bằng, góc độ và không gian để tạo ra những đòn tấn công khó đoán.

Maki Aikawa tận dụng kỹ năng nhào lộn để chiến đấu - Ảnh:

Với Maki, các cuộc chiến không đơn thuần là hành trình tìm kiếm chiến thắng mà còn là cách cô thử thách bản thân sau khi rời bỏ thế giới thể thao từng gắn bó.

Shura no Toki: Age of Chaos

Thay vì tập trung vào một nhân vật, Shura no Toki: Age of Chaos kể về nhiều thế hệ gia tộc Mutsu và môn võ tay không Mutsu Enmei Ryu.

Môn võ Mutsu Enmei Ryu được truyền qua nhiều thế hệ gia tộc Mutsu trong Shura no Toki: Age of Chaos - Ảnh: Studio Comet

Tác phẩm kết hợp yếu tố lịch sử với những cuộc đối đầu giữa các võ sĩ và những trường phái khác nhau. Anime chú trọng kỹ thuật, tư thế, thời điểm ra đòn và cả áp lực tâm lý trước mỗi trận đấu, đồng thời khai thác cách một môn võ được kế thừa qua nhiều thế hệ.

Kenichi: The Mightiest Disciple

Kenichi: The Mightiest Disciple xoay quanh Kenichi Shirahama, thiếu niên yếu đuối thường xuyên bị bắt nạt và quyết định học võ để có thể tự bảo vệ mình. Cậu trở thành môn đồ tại võ đường Ryozanpaku, nơi tập hợp các cao thủ thuộc nhiều trường phái võ thuật với phương pháp huấn luyện khắc nghiệt.

Kenichi Shirahama trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt tại võ đường Ryozanpaku - Ảnh: TMS

Hành trình tiến bộ của Kenichi đan xen những thất bại, tình huống hài hước và quá trình rèn luyện, qua đó nhấn mạnh vai trò của sự kiên trì và kỷ luật trong võ thuật.