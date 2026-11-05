Mackenyu mất 3 năm tập luyện để trở thành 'thánh cơ bắp' Mash sau vai Zoro

Trailer live-action Mashle

Theo Oricon, nhà sản xuất công bố Mackenyu sẽ vào vai Mash Burnedead trong phim điện ảnh chuyển thể từ manga Mashle của tác giả Hajime Komoto. Phim do đạo diễn Yuichi Fukuda thực hiện, dự kiến phát hành tại Nhật Bản từ ngày 19-3-2027.

Mackenyu tập luyện suốt 3 năm để có thân hình của Mash

Để thể hiện nhân vật có thể dùng cơ bắp đánh bại mọi phép thuật, Mackenyu bắt đầu rèn luyện thể hình ngay từ ngày nhận lời tham gia dự án và duy trì trong khoảng 3 năm trước khi phim bấm máy. Nam diễn viên cho biết anh muốn xây dựng vóc dáng đủ thuyết phục để được người hâm mộ nguyên tác công nhận.

Mackenyu cũng chia sẻ việc thể hiện một nhân vật ít bộc lộ cảm xúc như Mash là thử thách đáng kể. Anh lựa chọn truyền tải cảm xúc thông qua sức mạnh và hành động của nhân vật, thay vì phụ thuộc vào lời thoại hay biểu cảm khuôn mặt.

Hình ảnh đầu tiên của phim cũng được công bố, cho thấy Mackenyu xuất hiện với kiểu tóc nấm đặc trưng của Mash và bộ đồng phục Trường phép thuật Easton. Tạo hình gây chú ý bởi vẻ ngoài điềm tĩnh, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc và ánh mắt thể hiện sức mạnh tiềm ẩn.

Tạo hình Mackenyu với mái tóc nấm đặc trưng và đồng phục Trường phép thuật Easton - Ảnh: Oricon

Mackenyu dành khoảng 3 năm tập luyện để có thân hình cơ bắp như nhân vật Mash - Ảnh: Toho

Đạo diễn Yuichi Fukuda cho biết ông đặc biệt yêu thích nhân vật Mash ngay sau khi đọc nguyên tác. Ông tiết lộ chỉ 5 giây sau khi được cấp phép chuyển thể, mình đã lập tức đề nghị Mackenyu đảm nhận vai chính.

Khi nam diễn viên xuất hiện trước ngày quay đầu tiên, đạo diễn ấn tượng với thân hình được chuẩn bị kỹ lưỡng: phần thân trên vạm vỡ trong khi phần thân dưới thon gọn, đúng với hình tượng nhân vật.

Tác giả Hajime Komoto cũng bày tỏ bất ngờ khi chứng kiến tạo hình và thể hình của Mackenyu tại trường quay. Ông hài hước chia sẻ: "Cơ bắp của cậu ấy thực sự không thể tin nổi, đến mức cơ ngực của tôi cũng bắt đầu giật lên ở hai bên khi nhìn thấy".

Nhân vật Mash Burnedead trong manga Mashle của tác giả Hajime Komoto - Ảnh: A-1 Pictures

Nguyên tác manga Mashle được đăng trên tạp chí Weekly Shonen Jump từ tháng 1-2020 đến tháng 7-2023. Phim lấy bối cảnh thế giới nơi phép thuật quyết định địa vị xã hội, nhưng nhân vật chính Mash lại không thể sử dụng phép thuật, phải dựa vào sức mạnh cơ bắp để đối đầu các pháp sư và hướng đến danh hiệu Thần Giác Giả (Divine Visionary).

Với ý tưởng hài hước và khác biệt, tác phẩm được mở rộng thành anime, tiểu thuyết, sân khấu và trò chơi. Ca khúc Bling-Bang-Bang-Born của Creepy Nuts, nhạc mở đầu mùa 2 anime, cũng từng tạo cơn sốt toàn cầu. Mùa 3 dự kiến phát sóng từ tháng 1-2027.