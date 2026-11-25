Những bộ anime có thời lượng ngắn nhưng để lại dấu ấn với khán giả - Ảnh: A-1 Pictures

Thập niên 2010 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều anime có thời lượng ngắn nhưng tạo được sức hút với khán giả quốc tế.

Đây cũng là giai đoạn các nền tảng trực tuyến giúp người xem dễ dàng tiếp cận nhiều tác phẩm thuộc những thể loại khác nhau, từ tâm lý, trinh thám đến kinh dị và hài hước. Trong số đó, một số bộ phim vẫn được đánh giá cao dù đã ra mắt nhiều năm.

Anohana: The Flower We Saw That Day (2011)

Bộ anime 11 tập xoay quanh nhóm bạn thời thơ ấu từng rất thân thiết nhưng dần xa cách sau cái chết của Meiko Honma.

Năm năm sau, Jinta Yadomi bất ngờ nhìn thấy hồn ma Menma. Cô bé mong muốn thực hiện điều ước cuối cùng trước khi sang thế giới bên kia, buộc Jinta tìm cách tập hợp lại nhóm bạn cũ.

Nhóm bạn thời thơ ấu của Jinta Yadomi tìm cách hàn gắn tình cảm sau cái chết của Meiko Honma - Ảnh: A-1 Pictures

Không chỉ kể về tình bạn, Anohana còn khai thác những tổn thương, mặc cảm và tiếc nuối mà mỗi người phải đối diện sau mất mát. Câu chuyện tập trung vào hành trình các nhân vật học cách chấp nhận quá khứ và hàn gắn những mối quan hệ từng đổ vỡ.

Parasyte: The Maxim (2014)

Chuyển thể từ manga của tác giả Hitoshi Iwaaki, bộ anime 24 tập kể về Shinichi Izumi, nam sinh 17 tuổi có bàn tay phải bị một sinh vật ngoài hành tinh chiếm giữ. Sinh vật này vốn tìm cách xâm nhập não bộ nhưng thất bại, buộc phải chung sống với Shinichi. Cậu đặt tên cho ký sinh trùng là Migi.

Shinichi Izumi cùng ký sinh trùng Migi chiến đấu chống lại những sinh vật ngoài hành tinh săn lùng con người - Ảnh: Madhouse

Cả hai sau đó hợp tác chống lại những ký sinh trùng khác đang xâm nhập cơ thể con người, biến vật chủ thành những sinh vật nguy hiểm để săn mồi. Bên cạnh các màn đối đầu đẫm máu, phim đặt ra câu hỏi về bản chất con người, sự sống và ranh giới giữa con người với những sinh vật khác.

The Disastrous Life of Saiki K. (2016)

Khác với những anime thiên về tâm lý và hành động, The Disastrous Life of Saiki K. mang đến màu sắc hài hước thông qua nhân vật Kusuo Saiki, nam sinh sở hữu hàng loạt năng lực siêu nhiên như đọc suy nghĩ và dịch chuyển tức thời.

Kusuo Saiki, nam sinh sở hữu nhiều siêu năng lực, luôn tìm cách tránh xa những rắc rối ở trường học - Ảnh: J.C.Staff

Dù có sức mạnh vượt trội, Saiki chỉ mong muốn sống một cuộc đời học đường bình thường, tránh xa sự chú ý.

Tuy nhiên, những người bạn với tính cách kỳ quặc liên tục khiến cậu vướng vào các tình huống ngoài dự tính. Phim tạo tiếng cười bằng cách châm biếm những mô típ quen thuộc của anime, từ nhân vật anh hùng đến các tình huống học đường.

Erased (2016)

Erased là anime trinh thám 12 tập xoay quanh Satoru Fujinuma, người đàn ông 29 tuổi sống tại Chiba (Nhật Bản), làm công việc giao bánh pizza bán thời gian. Satoru sở hữu khả năng đặc biệt cho phép anh quay ngược thời gian trong thời gian ngắn để ngăn chặn những sự cố sắp xảy ra.

Tác phẩm thu hút nhờ cách xây dựng bí ẩn, đan xen giữa các sự kiện trong quá khứ và hiện tại, khiến người xem liên tục đặt câu hỏi về danh tính hung thủ - Ảnh: A-1 Pictures

Sau khi mẹ bị sát hại tại nhà, Satoru bất ngờ trở về quá khứ, thời điểm anh còn là học sinh tiểu học, cách hiện tại 18 năm. Tại đây, anh phải tìm cách ngăn chặn những vụ bắt cóc và sát hại trẻ em từng xảy ra, đồng thời lần theo manh mối liên quan đến cái chết của mẹ.

Your Lie in April (2014)

Bộ anime 22 tập kể về Kosei Arima, thần đồng piano từng nổi tiếng nhờ tài năng biểu diễn. Tuy nhiên, sau cái chết của người mẹ có phương pháp dạy dỗ hà khắc, Kosei rơi vào khủng hoảng tâm lý và không còn khả năng nghe thấy tiếng đàn piano do chính mình chơi.

Kosei Arima tìm lại niềm đam mê piano nhờ cuộc gặp gỡ với nữ nghệ sĩ violin Kaori Miyazono - Ảnh: A-1 Pictures

Cuộc gặp gỡ với Kaori Miyazono, nữ nghệ sĩ violin có tính cách phóng khoáng, dần giúp Kosei vượt qua những rào cản và tìm lại niềm vui với âm nhạc.

Bên cạnh yếu tố tình cảm, phim khai thác áp lực thành tích, những tổn thương từ gia đình và hành trình theo đuổi đam mê. Phần nhạc nền và những màn trình diễn piano, violin cũng là điểm nhấn của tác phẩm.