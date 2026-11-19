Tàu Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế 02 có mặt tại nơi tàu VTA NEPTUNE mắc cạn để tham gia cứu hộ - Ảnh: A.N

Ngày 19-11, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết tàu Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế 02 đã có mặt tại nơi tàu VTA NEPTUNE mắc cạn, cùng các tàu lai công suất lớn tham gia cứu hộ.

Theo phương án, hai tàu kéo chính là Dung Quất 05 (công suất máy chính 4.860 mã lực) và Quảng Đà (công suất 3.264 mã lực). Tàu Chân Mây 02 (công suất 1.800 mã lực) hỗ trợ. Cùng tham gia còn có tàu ứng phó sự cố tràn dầu 52-71-01.

Đến 10h30 sáng cùng ngày, các tàu tham gia cứu hộ đang làm công tác chuẩn bị.

Dự kiến, vào chiều nay, lực lượng cứu hộ sẽ bắt đầu triển khai phương án mà Cảng vụ Hàng hải và các cơ quan, ban ngành đã họp thống nhất trước đó.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 9-11, gió mạnh và sóng lớn làm tàu VTA NEPTUNE trôi dạt rồi mắc cạn sát bờ biển xã Chân Mây - Lăng Cô.

Vị trí này nằm ngoài khu vực hàng hải Chân Mây, cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía tây nam. Cảng vụ cho biết vị trí này không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

Tàu VTA NEPTUNE mang quốc tịch Việt Nam, dài hơn 150m, rộng 26m. Khi xảy ra sự cố, tàu không chở hàng. Trên tàu có 20 thuyền viên và 51,82 tấn dầu DO cùng 211,81 tấn dầu FO.

Chiều 11-11, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã điều 3 tàu lai Chân Mây 02, An Hải 27 và Quảng Đà, tổng công suất hơn 7.800 mã lực, đến hỗ trợ.

Tuy nhiên, gió mạnh và sóng lớn làm việc cứu hộ gặp khó, nên lực lượng chức năng phải chờ sóng gió giảm mới có thể kéo tàu ra khu vực mắc cạn.