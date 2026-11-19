Tại Giải U17 World Cup 2026, chuyên trang định giá chuyển nhượng Transfermarkt đã thiết lập đội hình tiêu biểu 11 cầu thủ có giá trị cao nhất giải đấu theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3.

Đáng chú ý, góp mặt trong danh sách này là những cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá thế giới, trong đó có một cái tên thuộc đội U17 tuyển Bỉ - đối thủ mở màn của đội tuyển U17 Việt Nam tại bảng G.

Thủ môn Radanovic (Serbia - 700.000 euro )

Thủ môn Serbia Radanovic được truyền thông đánh giá cao tại U17 World Cup 2026 - Ảnh: informer

Radanovic là gương mặt quen thuộc trong khung gỗ của đội trẻ Red Star Belgrade. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m95, thủ thành 17 tuổi này được kỳ vọng là điểm tựa vững chắc giúp U17 Serbia tiến sâu tại giải đấu.

Hậu vệ trái Escobar (Argentina - 4 triệu euro )

Escobar trong màu áo đội trẻ Argentina - Ảnh: CARMEN MANDATE

Sinh năm 2009, Escobar là mẫu hậu vệ biên hiện đại của Argentina với khả năng công thủ toàn diện, đóng góp rất lớn vào các miếng đánh tấn công biên của đội tuyển có biệt danh "Albiceleste".

Trung vệ Jorge Dominguez (Tây Ban Nha - 8 triệu euro )

Jorge Dominguez đang là cầu thủ có giá trị cao nhất toàn bộ Giải U17 World Cup 2026 theo định giá của Transfermarkt - Transfermarkt

Đội trưởng của U17 Tây Ban Nha - Jorge Dominguez đang là cầu thủ có giá trị cao nhất toàn bộ giải đấu theo định giá của Transfermarkt.

Sở hữu chiều cao 1m95 cùng khả năng phòng ngự ấn tượng, trung vệ thuộc biên chế Atletico Madrid được kỳ vọng là 1 trong những cầu thủ quyết định sự thành bại của Tây Ban Nha tại Giải U17 World Cup 2026.

Trung vệ Holmes Junior (Tây Ban Nha - 5 triệu euro )

Trung vệ thuộc biên chế của Girona nhiều khả năng sẽ đá cặp cùng Jorge Dominguez tại U17 Wolrd Cup 2026 - Ảnh: Instagram

Dự kiến sẽ đá cặp ăn ý với Dominguez, Holmes Junior được kỳ vọng sẽ cùng đội trưởng tạo thành bức tường phòng ngự kiên cố trước khung thành đội bóng xứ sở bò tót.

Hậu vệ phải Siozios (Hy Lạp - 150.000 euro )

Siozios trong màu ảo tuyển trẻ Hy Lạp - Ảnh: Wiki

Dù có mức định giá khiêm tốn hơn so với các cầu thủ trong đội hình đắt giá, tài năng trẻ người Hy Lạp Siozios vẫn được giới chuyên môn đánh giá cực cao về khả năng chơi bóng.

Tiền vệ Cassano (Ý - 6 triệu euro )

Riccardo Cassano là một trong những tiền vệ đáng chú ý nhất của tuyển Ý tại U17 World Cup 2026 - Ảnh: Como

Ngôi sao đắt giá nhất trong đội hình U17 Ý gọi tên Riccardo Cassano. Thuộc biên chế CLB Como, tiền vệ này đang có đà thăng tiến và được kỳ vọng sẽ vươn lên tầm siêu sao trong tương lai.

Tiền vệ Xander Dierckx (Bỉ - 5 triệu euro )

Xander Dierckx được dự kiến đá chính trong trận đấu giữa U17 Bỉ và U17 Việt Nam - Ảnh: Instagram

Đây là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ Việt Nam. Tiền vệ trụ cột của U17 Bỉ - Xander Dierckx là một trong những ngòi nổ quan trọng mà đoàn quân của HLV Cristiano Roland phải tìm cách phong tỏa ngay trong trận ra quân tại bảng G của U17 Việt Nam.

Tiền vệ Tunkara (Tây Ban Nha - 5 triệu euro )

Ebrima Tunkara hiện đang thuộc biên chế của Barca - Ảnh: Abola

Ebrima Tunkara hiện mới chỉ 16 tuổi, nhưng tài năng đang ăn tập tại lò La Masia của Barcelona này đã sớm gây tiếng vang nhờ sự đa năng, có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ công lẫn hai biên.

Tiền đạo cánh trái Policella (Argentina - 500.000 euro )

Juan Cruz Policella được biết đến với kỹ thuật cá nhân khá tốt - Ảnh: Mạng xã hội X

Juan Cruz Policella được kỳ vọng là mũi khoan lợi hại bên hành lang trái, gánh vác trọng trách săn bàn cho đại diện Nam Mỹ tại sân chơi danh giá World Cup ở cấp độ U17.

Tiền đạo cánh phải Kaue Furquim (Brazil - 3 triệu euro )

Kaue Furquim được biết đến với khả năng đi bóng khéo léo - Ảnh: Divulgacao/Bahia

Dù sở hữu thể hình nhỏ con (cao 1m77), chân sút thuận chân trái này lại sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân cực kỳ điêu luyện, hứa hẹn mang đến sự biến hóa cho hàng công "Selecao".

Tiền đạo Lucas Emanuel (Brazil - 2 triệu euro )

Lucas Emanuel ăn mừng trong màu áo CLB Botafogo - Ảnh: Botafogo

Một trong những tài năng hiếm hoi ở lứa tuổi U17 tại xứ sở samba đã được hít thở bầu không khí khắc nghiệt tại Giải VĐQG Brazil (Serie A) và thậm chí đã có bàn thắng cho riêng mình trong màu áo Botafogo.