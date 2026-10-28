Xử lưu động nhóm thanh niên mang dao phóng lợn thị uy, giáo dục pháp luật trực quan cho học sinh

4 bị cáo khai mang theo dao phóng lợn, ba chĩa và nhiều hung khí khác, chạy xe lạng lách trên đường phố để thị uy - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 28-10, Tòa án nhân dân khu vực 5 - Quảng Trị mở phiên tòa xét xử lưu động tại Trường trung học phổ thông Lê Lợi, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đối với 4 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng, mang dao phóng lợn, ba chĩa chạy xe lạng lách để thị uy.

Mang dao phóng lợn để thị uy

Phiên tòa kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Bốn bị cáo gồm Hồ Công Hoàng (18 tuổi), Phan Văn Đồng Tâm (19 tuổi, cùng trú xã Hải Lăng); Lê Xuân Anh (21 tuổi, trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và Lê Công Linh (19 tuổi, trú phường Phong Phú, thành phố Huế).

Theo cáo trạng, khoảng 1h30 sáng 19-4, 4 bị cáo trên cùng những người khác sử dụng xe máy chở 2 - 3 người mỗi xe, mang theo nhiều hung khí như gậy sắt, dao phóng lợn, ba chĩa dài 3m, kiếm và vỏ chai bia, di chuyển thành đoàn từ phường Quảng Trị đến các phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

Khi đến trước Trung tâm Văn hóa và điện ảnh tỉnh Quảng Trị (cơ sở 2), nơi tập trung đông người, nhóm này dàn hàng ngang, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, rú ga, la hét và vẫy tay khiêu khích người dân xung quanh.

Cáo trạng xác định Hồ Công Hoàng là người cầm, sử dụng hung khí trong lần di chuyển thứ nhất; Phan Văn Đồng Tâm và Lê Công Linh lái xe.

Sự việc còn được phát tán trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều lượt theo dõi, bình luận.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Công Hoàng khai mang theo ba chĩa nhằm khiêu khích, phô trương và giơ hung khí lên cao để thể hiện.

Hoàng cho biết thấy nhiều thanh niên khác mang theo kiếm, chai bia và dao phóng lợn; bản thân có tham gia lạng lách, đánh võng, hò hét, chạy xe tốc độ cao nhưng khai không có mục đích gây hại cho người khác.

Bị cáo cũng thừa nhận hành vi của mình gây mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Hội đồng xét xử nhận định Hồ Công Hoàng và Phan Văn Đồng Tâm phải chịu tình tiết tăng nặng do phạm tội hai lần trở lên. Các bị cáo đều thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Bên cạnh đó, tòa xem xét hoàn cảnh gia đình của từng bị cáo, trong đó Hoàng và Linh là lao động chính trong gia đình; cha của Linh bị mù lòa, đang hưởng trợ cấp xã hội. Ông, bà của Tâm là người có công với cách mạng.

Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Công Hoàng 27 tháng tù, Phan Văn Đồng Tâm 26 tháng tù. Hai bị cáo Lê Công Linh và Lê Xuân Anh lần lượt bị phạt 25 tháng tù và 24 tháng tù, đều cho hưởng án treo.

Phiên tòa lưu động với sự tham gia của nhiều học sinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bài học thiết thực

Điểm đáng chú ý của phiên tòa là trong thời gian chờ Hội đồng xét xử nghị án, ban tổ chức đã tổ chức hỏi đáp, phổ biến pháp luật cho học sinh tham dự.

Các câu hỏi được xây dựng từ những tình tiết của vụ án, tập trung vào trách nhiệm pháp lý đối với hành vi tham gia, cổ vũ, cho mượn xe… để đua xe trái phép hoặc gây rối trật tự công cộng.

Nội dung trao đổi hướng đến những tình huống gần gũi với lứa tuổi học đường, khi một số thanh thiếu niên có thể vì bồng bột, muốn thể hiện bản thân hoặc nghe theo sự thúc giục của bạn bè mà có hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều học sinh đã tham gia và trả lời đúng các câu hỏi.

Thông qua phiên tòa lưu động, học sinh được trực tiếp theo dõi quá trình xét xử, hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi gây rối trật tự công cộng, và trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông.

Hoạt động hỏi đáp giúp kiến thức pháp luật trở nên dễ hiểu, gần gũi, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỹ năng từ chối sự lôi kéo của bạn bè và phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên.

1 nữ sinh trả lời các câu hỏi về pháp luật có liên quan đến vụ án được xét xử lưu động - Ảnh: HOÀNG TÁO