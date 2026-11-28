Sofia Piovesan Ospitia (trên) và Bùi Hoàng Mai (phải) trong vai Hồ Nguyệt Cô - Ảnh: BTC

Không chỉ Sofia Piovesan Ospitia hóa thân xuất sắc vào vai Hồ Nguyệt Cô, chàng trai trẻ Koby Hill, Veronica Mcphee cũng rất xuất sắc trong vai Tiết Giao, Võ Tam Tư, cùng nhiều diễn viên Úc khác đến từ khoa nghệ thuật - Đại học Wollongong (Úc).

Lady Fox - vở kịch nói được chuyển thể từ vở tuồng cổ Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, với sự tham gia của giảng viên, sinh viên khoa sân khấu - Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội cùng khoa nghệ thuật - Đại học Wollongong, diễn ra tối 27-11 gây hứng thú đặc biệt cho người xem.

Rất nhiều những thử nghiệm táo bạo cho khán giả niềm tin các trường đại học vẫn là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng những tìm tòi, sáng tạo mới mẻ.

Sofia Piovesan Ospitia hóa thân thành Hồ Nguyệt Cô - Ảnh: BTC

Lady Fox - Hồ Nguyệt Cô hóa cáo - cuộc chơi táo bạo

Vở kịch bắt đầu từ ý tưởng của đạo diễn Dương Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng khoa Sân khấu tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, một người đầy năng lượng.

Chị muốn thử nghiệm trong việc kế thừa, chuyển hóa chất liệu sân khấu truyền thống bằng ngôn ngữ kịch nói và biểu diễn đương đại. Vậy là Huyền tiên phong làm chuyển thể vở Tuồng kinh điển Hồ Nguyệt Cô hóa cáo thành một vở kịch.

Lần đầu tiên khán giả được xem một phiên bản Hồ Nguyệt Cô hóa cáo trên sân khấu kịch đương đại.

Thú vị ở chỗ, Dương Thị Thanh Huyền không "đoạn tuyệt" hoàn toàn với Tuồng trong vở kịch nói, mà dùng rất nhiều chất liệu của Tuồng, từ phục trang, vũ đạo, động tác, âm nhạc… trộn nhuần nhuyễn cùng những chất liệu của kịch đương đại.

Trailer vở Lady Fox - Video: BTC

Vì thế, khán giả thích thú khi bắt gặp một trang trí sân khấu vừa Tuồng lại vừa đương đại, những dải lụa nhiều màu sắc treo dọc từ trên cao xuống tạo thẩm mỹ vừa Á đông vừa Tây phương.

Diễn viên vừa thoại mà lại vừa như ngân nga. Những mặt nạ Tuồng cũng được khai thác để trang điểm cho các nhân vật. Phục trang cũng vừa Tuồng vừa Tây, đẹp trong cái nhìn của người đương thời.

Và những cao trào như phân đoạn Hồ Nguyệt Cô và Tiết Giao lao vào cuộc tán tỉnh, yêu đương thì âm nhạc đầy phấn khích khi có cả tiếng kèn, tiếng trống của Tuồng xen với nhạc điện tử, rock.

Đạo diễn chọn diễn song song hai kíp, mỗi nhân vật có hai kíp diễn viên Việt và Úc đồng thời diễn trên một sân khấu - Ảnh: BTC

Cuộc chơi táo bạo ấy của âm nhạc đều do hai nghệ sĩ Việt Nam đảm nhiệm là Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Khánh và Nghệ sĩ Ưu tú Thành Nam.

Cảnh cao trào yêu đương của Tiết Giao và Hồ Nguyệt Cô, đạo diễn mạnh dạn đưa lên sân khấu những màn diễn táo bạo không có trong sân khấu ước lệ truyền thống của người Việt khiến khán giả gồm hầu hết là sinh viên trong trường rất thích thú.

Tính ước lệ của sân khấu truyền thống được đưa vào cùng phương pháp biểu đạt của sân khấu kịch nói hiện đại thành một kết hợp đầy kích thích với khán giả trẻ.

Hai diễn viên Sofia Piovesan Ospitia và Bùi Hoàng Mai trong phân cảnh Hồ Nguyệt Cô hóa cáo - Video: T.ĐIỂU

Khi Tây diễn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo

Trong buổi diễn tối 27-11, liên tục những tràng cười lớn, những tiếng hú hét của khán giả bày tỏ sự phấn khích.

Một điều thú vị nữa là đạo diễn chọn phương án đưa cả hai kíp diễn Việt và Úc đồng diễn trên một sân khấu. Không phải hai kíp diễn ở hai buổi khác nhau nữa mà cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Đạo diễn cũng không chọn cách hai kíp diễn song song như thể hai phiên bản với hai ngôn ngữ cùng trên một sân khấu, mà để cả hai kíp trộn vào nhau như một kiểu hình với bóng, như hai mặt của một con người. Cho nên, có khi người xem đang nghe Tiết Giao người Việt hỏi tiếng Việt thì lại được nghe phiên bản Hồ Nguyệt Cô người Úc tiếp nối đáp lời tiếng Anh…

Những chàng trai, cô gái Úc cùng hóa thân vào những vũ đạo, động tác Tuồng cổ, cũng quất roi phi ngựa

Phiên bản diễn ở Việt Nam tiếng Anh không nhiều, đạo diễn không chọn lối thông thường là có bảng phụ đề tiếng Việt như nhiều vở có hợp tác với diễn viên nước ngoài trước đây. Đây cũng chính là một thử nghiệm rất mới, đem lại sự thú vị cho người xem.

Các diễn viên trẻ từ Úc không chỉ nỗ lực học những vũ điệu, động tác ước lệ trong sân khấu Tuồng, học quất roi đi ngựa… Họ còn nỗ lực học một số câu thoại tiếng Việt đắt giá trong vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo.

Những màn diễn táo bạo và hiện thực trong vở Lady Fox khiến khán giả thích thú

Sân khấu đẹp và đương đại của Lady Fox

Sofia vai Hồ Nguyệt Cô cho biết trước khi tham gia dự án này chị chưa biết nhiều về sân khấu truyền thống Việt Nam, vì vậy Lady Fox thực sự là một khám phá tuyệt vời đối với chị.

"Tôi rất ấn tượng với cách cảm xúc được thể hiện qua cử chỉ, chuyển động và vũ đạo, ngay cả khi không cần lời thoại. Đôi khi các buổi tập khá thử thách, nhưng tôi thực sự thích thú khi được học hỏi một điều mới mẻ, khác với nền tảng nghệ thuật của mình", Sofia nói.

Vở diễn giàu tính giải trí, nhiều nhân vật phụ được khai thác rất sinh động, hài hước. Phiên bản nhiều tiếng Anh hơn sẽ diễn ở Úc trong tháng 12.