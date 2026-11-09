Xe Trung Quốc ngày càng 'phình to' về kích thước

Dongfeng Epicland X9 được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh vào tháng 4-2026. Xe có kích thước dài 5.301mm, rộng 2.015mm, cao 1.820mm, trong khi chiều dài cơ sở là 3.120mm - Ảnh: CnEVPost



Xe Trung Quốc ngày càng to

Các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển SUV và MPV cỡ lớn. Nhận định này được đưa ra trong phân tích của ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA).

Theo đó, thị trường nước này ghi nhận 129 mẫu ô tô hoàn toàn mới trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 21 mẫu so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 10 có 17 mẫu xe mới trình làng, mức được ông Cui đánh giá là khá cao so với cùng kỳ các năm trước. Đáng chú ý, xu hướng gia tăng kích thước thể hiện rõ nhất ở nhóm SUV.

Trong số các mẫu SUV mới ra mắt tại Trung Quốc từ đầu năm đến hết tháng 10-2026, có tới 56% dài từ 5 - 5,5m. Tỉ lệ này tăng hơn ba lần so với mức 17% ghi nhận năm 2024.

Điều này đồng nghĩa cứ 10 mẫu SUV mới trình làng thì có hơn 5 mẫu dài từ 5m trở lên, cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang tập trung nhiều hơn vào phân khúc cỡ trung và cỡ lớn.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện trong nhóm xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe thuần điện và các dòng xe hybrid sạc ngoài.

Năm 2024, những mẫu NEV dài trên 5m chỉ chiếm 34% tổng số xe mới ra mắt. Đến năm 2026, tỉ lệ này tăng lên 58%. Ngược lại, nhóm xe dài từ 4,5 - 5m giảm từ 55% xuống còn 40%.

Xu hướng này đến từ đâu?

Theo ông Cui Dongshu, sự cạnh tranh gay gắt về giá bán đang thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở những phân khúc có khả năng mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Yangwang Altior sở hữu kích thước tổng thể 5.600 x 2.030 x 1.590 (mm), chiều dài cơ sở lên tới 3.500mm. Mẫu xe này còn dài hơn Rolls-Royce Ghost tới khoảng 201mm - Ảnh: BYD



Trong đó, SUV và MPV cỡ lớn được nhiều hãng lựa chọn để giới thiệu các công nghệ mới, đồng thời tìm cách duy trì biên lợi nhuận trong bối cảnh cuộc chiến giá bán chưa hạ nhiệt.

Ở chiều ngược lại, số lượng mẫu xe năng lượng mới cỡ nhỏ được giới thiệu ngày càng ít. Ông Cui nhận định việc các chính sách trợ cấp dần bị thu hẹp, kết hợp áp lực chi phí sản xuất, là những nguyên nhân khiến phân khúc này kém hấp dẫn hơn đối với các nhà sản xuất.

Trọng lượng ngày càng tăng của ô tô Trung Quốc cũng trở thành chủ đề gây tranh luận.

Tại một diễn đàn tổ chức ở Ô Trấn ngày 5-11, ông William Li, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Nio, tiếp tục cảnh báo về xu hướng xe điện ngày càng nặng.

Theo ông, một số nhà sản xuất liên tục tăng dung lượng pin, kéo theo trọng lượng xe lớn hơn và gia tăng tác động lên mặt đường trong quá trình sử dụng.