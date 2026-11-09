Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Xe Trung Quốc ngày càng 'phình to' về kích thước

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Xe Trung Quốc đang ngày càng lớn. Trong 10 tháng đầu năm 2026, có tới 56% mẫu SUV mới ra mắt tại nước này dài từ 5 - 5,5m, tăng mạnh so với mức 17% của năm 2024.

Dongfeng Epicland X9 được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh vào tháng 4-2026. Xe có kích thước dài 5.301mm, rộng 2.015mm, cao 1.820mm, trong khi chiều dài cơ sở là 3.120mm - Ảnh: CnEVPost

Xe Trung Quốc ngày càng to

Các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển SUVMPV cỡ lớn. Nhận định này được đưa ra trong phân tích của ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA).

Theo đó, thị trường nước này ghi nhận 129 mẫu ô tô hoàn toàn mới trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 21 mẫu so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 10 có 17 mẫu xe mới trình làng, mức được ông Cui đánh giá là khá cao so với cùng kỳ các năm trước. Đáng chú ý, xu hướng gia tăng kích thước thể hiện rõ nhất ở nhóm SUV.

Trong số các mẫu SUV mới ra mắt tại Trung Quốc từ đầu năm đến hết tháng 10-2026, có tới 56% dài từ 5 - 5,5m. Tỉ lệ này tăng hơn ba lần so với mức 17% ghi nhận năm 2024.

Điều này đồng nghĩa cứ 10 mẫu SUV mới trình làng thì có hơn 5 mẫu dài từ 5m trở lên, cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang tập trung nhiều hơn vào phân khúc cỡ trung và cỡ lớn.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện trong nhóm xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe thuần điện và các dòng xe hybrid sạc ngoài.

Năm 2024, những mẫu NEV dài trên 5m chỉ chiếm 34% tổng số xe mới ra mắt. Đến năm 2026, tỉ lệ này tăng lên 58%. Ngược lại, nhóm xe dài từ 4,5 - 5m giảm từ 55% xuống còn 40%.

Xu hướng này đến từ đâu?

Theo ông Cui Dongshu, sự cạnh tranh gay gắt về giá bán đang thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở những phân khúc có khả năng mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Yangwang Altior sở hữu kích thước tổng thể 5.600 x 2.030 x 1.590 (mm), chiều dài cơ sở lên tới 3.500mm. Mẫu xe này còn dài hơn Rolls-Royce Ghost tới khoảng 201mm - Ảnh: BYD

Trong đó, SUV và MPV cỡ lớn được nhiều hãng lựa chọn để giới thiệu các công nghệ mới, đồng thời tìm cách duy trì biên lợi nhuận trong bối cảnh cuộc chiến giá bán chưa hạ nhiệt.

Ở chiều ngược lại, số lượng mẫu xe năng lượng mới cỡ nhỏ được giới thiệu ngày càng ít. Ông Cui nhận định việc các chính sách trợ cấp dần bị thu hẹp, kết hợp áp lực chi phí sản xuất, là những nguyên nhân khiến phân khúc này kém hấp dẫn hơn đối với các nhà sản xuất.

Trọng lượng ngày càng tăng của ô tô Trung Quốc cũng trở thành chủ đề gây tranh luận.

Tại một diễn đàn tổ chức ở Ô Trấn ngày 5-11, ông William Li, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Nio, tiếp tục cảnh báo về xu hướng xe điện ngày càng nặng.

Theo ông, một số nhà sản xuất liên tục tăng dung lượng pin, kéo theo trọng lượng xe lớn hơn và gia tăng tác động lên mặt đường trong quá trình sử dụng.

Xe Trung Quốc ngày càng 'phình to': Làn sóng xe cỡ lớn sắp tràn tới Việt Nam? - Ảnh 3.Xe Trung Quốc dồn dập vào Việt Nam: Cơ hội nào cho những cái tên mới?

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục đón thêm những thương hiệu mới như iCAUR hay Li Auto. Tuy nhiên để các hãng xe Trung Quốc mới tìm chỗ đứng trước các đối thủ đã có mặt không phải điều dễ dàng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MINH SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xe Trung Quốc thị trường ô tô

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất