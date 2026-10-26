Phát ngôn sốc của chủ tịch Chery: 'Khoảng 90% hãng xe Trung Quốc thua lỗ, nhiều hãng sẽ biến mất'

Lãnh đạo Chery cảnh báo phần lớn các hãng xe Trung Quốc đang thua lỗ - Ảnh: Chery

Nhiều hãng xe Trung Quốc sẽ biến mất

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Úc, khi được hỏi có bao nhiêu hãng xe Trung Quốc sẽ sống sót qua cuộc cạnh tranh khốc liệt, và liệu người mua có thể tin tưởng rằng các thương hiệu mới vẫn sẽ tồn tại trong 5 - 10 năm tới hay không, Chủ tịch Chery International, Zhang Guibing, đã đưa ra một con số gây sốc.

"Hầu hết các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đều niêm yết trên thị trường chứng khoán và công bố báo cáo tài chính. Nhìn vào những báo cáo đó, tôi nghĩ phần lớn trong số họ, có lẽ khoảng 90%, đang thua lỗ. Quá nhiều công ty chắc chắn sau này sẽ phá sản và biến mất", ông nói.

Mối quan ngại của ông còn mở rộng đến chi phí nghiên cứu và phát triển cần thiết để giữ cho các mẫu xe mới cạnh tranh được.

"Xét từ một khía cạnh khác, hiện nay, khi phát triển công nghệ ô tô mới, chi phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển so với trước đây cao hơn nhiều. Vì giờ đây công nghệ mới bao gồm quá nhiều thứ, trong khi trước đây chủ yếu là khía cạnh cơ khí", ông nói.

Từ đó, ông đi đến kết luận "mức đầu tư cao hơn nhiều so với trước đây", tạo nên một bức tranh trái ngược: Một mặt, ngày càng nhiều công ty thua lỗ, mặt khác, tiền đổ ra yêu cầu ngày càng nhiều.

'Chưa biết ngày mai sẽ ra sao'

Nghiên cứu độc lập cũng chỉ ra rằng các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang chịu tổn thất trên diện rộng.

Thị trường ô tô đang tồn tại nhiều nghịch lý - Ảnh: Chery

Trong báo cáo triển vọng ngành ô tô toàn cầu tháng 6-2026 của công ty tư vấn AlixPartners, chỉ có ba trong số 30 nhà sản xuất Trung Quốc tập trung vào "xe năng lượng mới" có lợi nhuận trong năm 2025.

AlixPartners dự báo chỉ có 7 trong số 30 nhà sản xuất đó sẽ hòa vốn vào năm 2030. Các công ty yếu hơn dự kiến sẽ rời khỏi thị trường hoặc trở thành mục tiêu mua lại.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng năng lực sản xuất ngày càng tăng và các nhà máy hoạt động không hiệu quả là nguồn gây áp lực tài chính, đặc biệt đối với các hãng nhỏ.

Theo một báo cáo của Sohu hồi đầu năm nay, biên lợi nhuận của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã giảm xuống còn 3,2% trong ba tháng đầu năm 2026. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất ô tô cũng còn phải đối mặt với tình trạng dư thừa sản xuất.

Năm ngoái, Trung Quốc đã sản xuất khoảng 35 triệu xe mới, nhưng năng lực sản xuất hàng năm ước tính vào khoảng 55 triệu chiếc.

Ngoài ra, ông Zhang cũng được hỏi liệu chi phí phát triển có giảm bớt khi công nghệ phát triển hơn, tương tự ngành điện thoại, hay không. Ông cho biết ông không thấy sự ổn định tương tự trong ngành ô tô.

"Tôi nghĩ ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể hiểu được chiếc xe của ngày mai sẽ như thế nào, chiếc xe của ngày kia sẽ ra sao", ông cho hay.

Chery vẫn đang có lợi nhuận. Công ty Chery Automobile niêm yết tại Hong Kong báo cáo lợi nhuận ròng 9,02 tỉ nhân dân tệ (gần 35.000 tỉ đồng) trong nửa đầu năm 2026, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo tài chính nửa năm cũng cho thấy chi phí nghiên cứu và phát triển tăng 28,3% lên 6,67 tỉ nhân dân tệ (gần 26.000 tỉ đồng). Hãng đánh giá sự gia tăng này là do hoạt động phát triển mạnh mẽ hơn và chi phí nhân sự cao hơn. Doanh số bán xe ở nước ngoài giúp cải thiện tỉ suất lợi nhuận gộp tổng thể. Nếu nửa đầu năm 2025, khách nước ngoài chiếm 46,3% doanh thu của Chery Automobile thì sang nửa năm 2026 đã tăng lên 69,1%. Tập đoàn này đang mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều thương hiệu mới ở thị trường quốc tế như Freelander, iCaur, Jetour, Exlantix, Luxeed, Lepas.