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Xe đầu kéo dừng quá vạch khi đèn đỏ, tài xế đối diện mức phạt 20 triệu đồng

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Dù đã dừng xe khi đèn tín hiệu chuyển đỏ, tài xế xe đầu kéo vẫn bị lập biên bản do phần đầu vượt quá vạch dừng, tiến sát khu vực giao nhau.

Xe đầu kéo dừng quá vạch khi đèn đỏ - Video: Cục CSGT

Ngày 30-10, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản đối với một tài xế xe đầu kéo có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Trước đó, lúc 6h18 ngày 12-10, tại Km 105+550 quốc lộ 1A, đoạn qua phường Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, tài xế xe đầu kéo không chủ động giảm tốc độ khi đèn tín hiệu chuyển đỏ mà tiếp tục cho xe tiến về phía ngã tư.

Khi dừng lại, phần đầu xe đã vượt qua vạch dừng, tiến sát khu vực giao nhau. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ hình ảnh phản ánh qua Facebook, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, xử lý.

Ngày 30-10, Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời tài xế H.V.X. (sinh năm 1993, trú tại xã Mỹ Thái) đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc lập biên bản.

Theo Cục CSGT, với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, người điều khiển ô tô có thể bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người lái xe phải chủ động giảm tốc độ và dừng đúng vị trí quy định khi gặp đèn đỏ. Đặc biệt, với xe đầu kéo và xe tải trọng lớn, việc không giảm tốc độ từ sớm có thể khiến xe vượt quá vạch dừng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe đầu kéo dừng quá vạch khi đèn đỏ, tài xế đối diện mức phạt 20 triệu đồng - Ảnh 1.'Một lần vượt đèn đỏ bằng xe máy bị phạt khoảng 83% thu nhập bình quân đầu người một tháng'

Chiều 26-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), nhiều đại biểu cho ý kiến về các quy định liên quan xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông.

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THANH LINH
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    Chủ đề: video giao thông đèn đỏ xe đầu kéo dừng quá vạch

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