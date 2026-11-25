Tài xế chạy xe biển trắng nhận tiền cước sau khi hoàn thành chuyến - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Trong nhiều ngày tháng 11-2026, phóng viên Tuổi Trẻ theo dõi hoạt động của các nhóm xe biển trắng tại trung tâm xã Krông Năng, phường Buôn Hồ và phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Chúng tôi trực tiếp đặt xe, lên xe đi nhiều chặng và trả cước theo giá tài xế báo.

Khách gọi một người, "tổng đài Zalo" bắn chuyến cho cả nhóm

Qua các chuyến đi, chúng tôi ghi nhận tài xế dùng xe gia đình (xe biển trắng) để nhận khách, tính cước theo chặng và chuyển cho nhau qua Zalo. Một tài xế cho biết riêng nhóm ở Krông Năng có khoảng 40 - 50 xe.

Việc các xe này thường xuyên chở khách thu tiền dù tài xế nói không đăng ký kinh doanh vận tải đặt ra câu hỏi về việc kê khai, nộp thuế, bảo đảm an toàn và trách nhiệm với hành khách khi xảy ra sự cố.

Tại trung tâm xã Krông Năng (Đắk Lắk), chúng tôi hỏi thuê xe đi Cư Klông, quãng đường khoảng 25km. Tài xế chiếc ô tô biển trắng 47B-315.xx báo giá 350.000 đồng một chiều, 700.000 đồng cả đi lẫn về.

Ở phường Buôn Hồ, chúng tôi gọi vào số điện thoại quảng bá dịch vụ đưa đón trên mạng xã hội, đặt xe cho hai người đi xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Tài xế gọi lại, báo 300.000 đồng cho chặng khoảng 20km. Chiếc xe đến đón là ô tô điện 7 chỗ, biển trắng 47B-347.xx.

Người cầm lái giới thiệu tên T., 31 tuổi, trú xã Phú Lộc. T. nói đây là xe gia đình, không tham gia hợp tác xã, không đăng ký kinh doanh vận tải. Theo T., cước ở địa bàn huyện Krông Năng cũ từ 12.000 đồng/km, còn ở Buôn Hồ từ 15.000 - 17.000 đồng/km. Buổi tối, khi "hiếm xe", giá xe 7 chỗ có thể lên 20.000 đồng/km.

Nhiều tài xế chạy xe biển trắng nhận khách qua số điện thoại, mạng xã hội - Ảnh: MINH PHƯƠNG

"Cứ gọi anh rồi anh cho vô nhóm", T. nói khi chúng tôi hỏi muốn dùng xe nhà để nhận khách thì bắt đầu từ đâu. Theo T., nhóm ở khu vực Krông Năng có khoảng 40 - 50 xe, gồm cả xe xăng và xe điện. Khách thường gọi thẳng cho tài xế quen. Nếu bận hoặc ở xa, người nhận cuộc gọi đưa thông tin chuyến đi lên Zalo để tài xế gần khách đến đón.

Theo ông T., nhóm nhận cả chuyến ngoài tỉnh. T. báo giá dưới 3,5 triệu đồng nếu thuê cả xe và tài xế đi du lịch ba ngày hai đêm từ Đắk Lắk đi Nha Trang. Với chuyến từ xã Phú Xuân đi Buôn Ma Thuột, T. tính quãng đường cả đi lẫn về khoảng 60km, báo giá xe điện 600.000 đồng, xe xăng cao hơn. Khi nói về các chuyến đi xa, T. dặn nếu có người hỏi thì khách nên nói là người nhà mình.

T. nói biết việc dùng xe gia đình thường xuyên chở khách thu tiền là sai. Khi được hỏi vì sao không chuyển sang biển vàng, T. nói đăng ký kinh doanh phải làm thêm phù hiệu, hợp đồng và các giấy tờ liên quan. Tài xế này vẫn chạy xe biển trắng vì cho rằng ít bị kiểm tra hơn.

Một số tài xế kể họ quen nhau ở trạm sạc, điểm dừng xe hoặc qua những người từng chạy trong hãng. Sau khi đưa khách lên Buôn Ma Thuột, họ tìm khách chiều về qua các nhóm "xe ghép", "xe tiện chuyến" để đỡ chạy xe không.

Tài xế ở Krông Năng nói thu nhập có thể đạt khoảng 30 triệu đồng/tháng. Con số này do tài xế tự nêu, chưa được kiểm chứng.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khi chúng tôi hỏi đi thôn Cao Thắng, phường Ea Kao, một người đàn ông giới thiệu tên G. báo giá 150.000 đồng.

G. dẫn chúng tôi đến chiếc Toyota Vios biển trắng 47A-172.xx đậu trong khuôn viên rồi chở đi.

Xe đang chạy thì một phụ nữ gọi cho G., hỏi thuê xe đưa người nhà về khu vực Ea M'Droh sau khi xuất viện. Bà hẹn đón ở tầng 2, nhà E., G. báo 400.000 đồng. Hai bên trao đổi rồi chốt 350.000 đồng. Đến thôn Cao Thắng, chúng tôi trả G. 150.000 đồng như giá G. đưa ra.

G. nói thường chờ khách ở khu vực nhà C, nhà D, còn một số tài xế vào tận các khoa, phòng tìm người cần xe. Theo G., xe nhận khách trong viện đông nên giá thường thấp hơn bên ngoài.

"Chặng 25 - 30km có thể tính 10.000 đồng/km, chặng khoảng 40km tính 8.000 - 9.000 đồng/km, còn chặng dưới 10km có thể tính 15.000 đồng/km", G. bày cách tính.

Sẽ đóng vai xử lý "xe dù, bến cóc" biển trắng

Khi phóng viên Tuổi Trẻ cung cấp thông tin về nhóm xe biển trắng ở Krông Năng, các chuyến đi Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột và việc tài xế vào bệnh viện đón khách, Đại tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng đã triển khai kiểm tra, xử lý trên quốc lộ 26 và tại khu vực Buôn Ma Thuột, trong đó có các điểm quanh bến xe.

Theo ông Thành, khó nhất là chứng minh tài xế nhận chở khách có thu tiền. Khi bị dừng xe, tài xế có thể nói đang chở người quen trong làng, trong xóm lên phố mua sắm hoặc đi khám bệnh. Trong những trường hợp như vậy, lực lượng kiểm tra phải có chứng cứ về chuyến đi và việc thu cước.

Ông Thành cho biết Phòng CSGT từng cho cán bộ mặc thường phục, đóng vai hành khách, trực tiếp "lên xe, ghi âm, ghi hình" để ghi nhận việc tài xế chở khách và thu tiền. Bằng cách này, lực lượng đã có căn cứ xử phạt. Ông nói việc theo dõi từng chuyến mất nhiều thời gian, nhưng vẫn yêu cầu các tổ thực hiện và báo cáo kết quả hằng tuần.

Với nhóm xe ở Krông Năng - Buôn Hồ và các tuyến phóng viên vừa phản ánh, ông Thành cho biết sẽ chỉ đạo rà soát ngay trong ngày, tập trung kiểm tra bằng cách đã áp dụng trên quốc lộ 26 và tại Buôn Ma Thuột.

"Tôi sẽ yêu cầu các tổ ghi hình những trường hợp phát hiện, ghi nhận lời tài xế và hành khách. Nếu tổ phụ trách địa bàn không xử lý, Phòng CSGT sẽ trực tiếp kiểm tra và xem xét trách nhiệm của tổ đó", ông nói.

Khi phóng viên hỏi riêng về các xe đón khách trong và quanh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Thành nói sẽ bố trí tổ mặc thường phục ghi hình hằng ngày, có thể trực tiếp lên xe như hành khách để xác minh việc thu tiền. Theo ông, xe biển vàng nếu có vi phạm tại khu vực này cũng phải xử lý.

Với các nhóm xe gia đình hoạt động tự phát, Phòng CSGT sẽ trực tiếp kiểm tra, đồng thời phối hợp với công an xã, phường giải thích quy định và yêu cầu chủ xe ký cam kết chấp hành.

Với doanh nghiệp vận tải đã được cấp phép nhưng vi phạm, ông Thành nói ngoài xử phạt, Phòng CSGT có thể kiến nghị Sở Xây dựng xem xét xử lý giấy phép, phù hiệu theo thẩm quyền. "Tôi sẽ làm và tôi sẽ làm dứt điểm việc này", ông Thành nói.

Khi phóng viên nhắc đến tuyến M'Đrắk - Buôn Ma Thuột qua quốc lộ 26, ông Thành nói trên tuyến này đã xử lý nhiều trường hợp. "Chúng tôi sẽ làm quyết liệt ở các tuyến xe dù mới phát sinh, đồng thời thông tin kết quả xử lý các địa điểm khác để đẩy mạnh tuyên truyền", ông nói.

Hợp tác xã đã kiến nghị kiểm tra từ tháng 9 Tháng 9-2026, Hợp tác xã Vận tải Cơ giới Krông Năng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với công an, thanh tra giao thông và cơ quan thuế kiểm tra taxi điện có dấu hiệu hoạt động trá hình, xe hợp đồng chạy như tuyến cố định, xe gia đình chở khách thu tiền và xe tải biển trắng có dấu hiệu kinh doanh vận tải. Hợp tác xã cũng đề nghị kiểm tra tần suất, chất lượng phương tiện và điểm dừng đỗ xe buýt, tăng tuần tra trên đường và tại bến xe để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Sở Xây dựng cho biết các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan. Sở đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải và sẽ tiếp tục rà soát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Với vi phạm trên đường và tại bến xe, Sở đề nghị hợp tác xã phản ánh từng trường hợp đến lực lượng chức năng tại địa phương và Phòng CSGT. Văn bản trả lời chưa nêu số vụ kiểm tra, số trường hợp bị xử phạt hay kết quả xử lý cụ thể tại Krông Năng.

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