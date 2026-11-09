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Xây mới chợ Kim Liên dự kiến cao 3 tầng, có hội trường 350 chỗ ngồi

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

UBND phường Kim Liên (Hà Nội) đang lấy ý kiến người dân về phương án xây mới chợ Kim Liên tại số 23 phố Lương Định Của. Theo phương án lấy ý kiến, chợ sẽ được xây thành khối nhà 3 tầng nổi thay thế khu chợ đã tạm đóng cửa do không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Sơ đồ mặt cắt tầng 1 của chợ Kim Liên theo phương án lấy ý kiến người dân

UBND phường Kim Liên (Hà Nội) vừa công bố lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 dự án xây dựng mới chợ Kim Liên.

Lấy ý kiến phương án xây mới chợ Kim Liên 3 tầng

Theo phương án lấy ý kiến, chợ truyền thống sẽ được xây mới thành khối nhà 3 tầng, một tầng hầm, với diện tích lập quy hoạch gần 1.500m².

Theo đó, UBND phường Kim Liên niêm yết công khai đồ án để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và người dân về dự án đầu tư xây dựng chợ Kim Liên tại số 23 phố Lương Định Của. Thời gian tiếp nhận ý kiến kéo dài 20 ngày.

Hồ sơ được niêm yết tại trụ sở UBND phường, khuôn viên chợ Kim Liên và trên cổng thông tin điện tử của phường.

Theo hồ sơ thiết kế, khu đất nghiên cứu dự án rộng 1.800m², trong đó diện tích lập quy hoạch trực tiếp là 1.473m². Công trình có diện tích xây dựng khoảng 1.030m², mật độ xây dựng 70%, gồm 3 tầng nổi, một tum kỹ thuật và một tầng hầm.

Tổng diện tích sàn nổi hơn 3.000m², hệ số sử dụng đất 2,05 lần. Phần diện tích còn lại hơn 440m² được bố trí sân, đường nội bộ và cây xanh.

Theo phương án quy hoạch, mô hình hoạt động của chợ sẽ có nhiều thay đổi so với hiện tại. Tầng hầm được sử dụng làm bãi đỗ xe và bố trí các phòng kỹ thuật. Không gian bán hàng tập trung tại tầng 1 và tầng 2, với các ki ốt được sắp xếp quanh lối đi chung.

Tầng 3 được thiết kế thành không gian đa năng rộng khoảng 433m², có thể sử dụng làm hội trường với sức chứa từ 300 - 350 chỗ ngồi cùng các khu vực phục vụ. Tầng tum bố trí sân mái và hệ thống kỹ thuật.

Bên ngoài khối nhà có khu vực bán hàng ngoài trời, điểm tập kết rác thải và đường tiếp cận dành cho xe chữa cháy.

Phiếu lấy ý kiến đưa ra hai lựa chọn "đồng thuận" hoặc "chưa đồng thuận" đối với mục tiêu dự án và nội dung quy hoạch tổng mặt bằng.

Chợ Kim Liên thời điểm trước khi bị phá dỡ - Ảnh: PHẠM TUẤN

Lãnh đạo phường khẳng định không xây trung tâm thương mại

Trước đó, UBND phường Kim Liên đã tạm đóng cửa chợ Kim Liên để khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, địa phương chưa bố trí được chợ tạm cho các tiểu thương.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng sau đó giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về việc đóng cửa chợ Kim Liên nhưng chưa bố trí chợ tạm cho tiểu thương.

Chiều 7-10, UBND phường Kim Liên tổ chức cuộc họp, thông tin về phương án hỗ trợ và bố trí địa điểm kinh doanh tạm cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch UBND phường Kim Liên, qua rà soát, trên địa bàn phường không có khu vực phù hợp để bố trí chợ tạm. Một số vị trí do tiểu thương đề xuất như sân khu tập thể cũng không thể sử dụng làm chợ.

Về phương án hỗ trợ, qua khảo sát trong tháng 7 và tháng 8, có 41 hộ đăng ký nhu cầu kinh doanh tại các chợ lân cận như Ngô Sĩ Liên, Láng và Thái Hà. Phường đã liên hệ với các chợ, công khai các ô kinh doanh còn trống và mức giá để tiểu thương đăng ký.

Đối với các hộ vẫn có nhu cầu chuyển đến chợ khác, phường cho biết sẽ phối hợp với các địa phương liên quan để tạo điều kiện. Những hộ có nhu cầu khác cũng có thể thông tin để phường hỗ trợ, kết nối với các chợ, kể cả ngoài địa bàn quận Đống Đa trước đây.

Tại buổi đối thoại, nhiều tiểu thương bày tỏ băn khoăn về việc chợ dừng hoạt động khi chưa xây mới, đồng thời đề nghị được tiếp tục kinh doanh trong thời gian khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy.

Theo bà Huệ, chợ đã xuống cấp sau nhiều chục năm hoạt động nên không thể vừa duy trì kinh doanh, vừa sửa chữa để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Về dự án xây chợ mới, bà Huệ cho biết dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và được HĐND phường thông qua từ tháng 4-2026, trước thời điểm chợ dừng hoạt động.

Ngày 1-8, phường đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chợ và TP Hà Nội đang bố trí kinh phí đầu tư công để triển khai dự án.

Theo lãnh đạo UBND phường Kim Liên, việc xây dựng chợ mới đã được lên kế hoạch từ trước, không phải sau khi chợ dừng hoạt động địa phương mới tính đến phương án đầu tư.

Bà cũng khẳng định công trình sẽ được xây dựng thành chợ dân sinh, không phải trung tâm thương mại.

Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992, là địa điểm kinh doanh, mua sắm gắn bó với đời sống người dân trên địa bàn và là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương.

Dự kiến xây mới chợ Kim Liên có 3 tầng nổi, có cả hội trường 350 chỗ ngồi - Ảnh 4.Đóng cửa chợ Kim Liên mà không bố trí chợ tạm, phường cam kết gì?

Chiều 7-10, phường Kim Liên (Hà Nội) tổ chức cuộc họp về phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm cho tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ Kim Liên.

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PHẠM TUẤN
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    Chủ đề: chợ Kim Liên đóng cửa chợ Kim Liên xây chợ Kim Liên Hà nội Tiểu thương

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