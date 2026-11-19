Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng - Ảnh: Q.ĐỊNH

Theo công bố của Bộ Công Thương tại kỳ điều hành lúc 15h ngày 19-11, giá xăng E5 RON92 mức 2 còn 18.576 đồng/lít (giảm 832 đồng/lít), xăng E10 RON95-III về mức giá 19.100 đồng/lít (giảm 745 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S có giá 26.347 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít); Dầu mazut 180CST 3.5S có giá 18.671 đồng/kg (giảm 1.071 đồng/kg).

Sau công bố giá của Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến cũng công bố giá bán với mức bằng hoặc thấp hơn với giá cơ sở được công bố.

Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ( Petrolimex) niêm yết xăng E5 RON92 ở mức 18.570 đồng/lít, xăng E10 RON95-III ở mức 19.100 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S mức 2 là 26.340 đồng/lít, dầu mazut 3.5S là 18.670 đồng/kg.

Tập đoàn này bán thêm các mặt hàng nằm ngoài danh mục hàng tiêu dùng phổ biến. Đáng chú ý, xăng sinh học E10 RON95-V, tiêu chuẩn khí thải Euro 5, được niêm yết với giá 21.840 đồng/lít, giảm 740 đồng so với kỳ trước.

Mức giá này cao hơn xăng E10 RON95-III 2.000 đồng/lít. Dầu diesel tiêu chuẩn mức V có giá 28.140 đồng/lít, giảm 400 đồng.

Tại TP.HCM, Petrolimex chủ yếu cung ứng các mặt hàng xăng dầu tiêu chuẩn mức V cho hệ thống cửa hàng trực thuộc. Đây là những mặt hàng không thuộc danh mục xăng dầu tiêu dùng phổ biến nên Nhà nước không công bố giá điều hành; doanh nghiệp được tự quyết định giá bán.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) và Saigon Petro cùng công bố giá xăng E5 RON92 ở mức 18.570 đồng/lít, xăng E10 RON95 mức 3 19.100 đồng/lít. Hai doanh nghiệp niêm yết dầu diesel 0.05S mức 2 giá 26.340 đồng/lít và dầu diesel 0.001S mức 5 giá 28.140 đồng/lít.

Theo quy định, các mặt hàng xăng E5 RON92, E10 RON95 mức 3, dầu diesel 0.05S và dầu mazut 180CST 3.5S thuộc danh mục xăng dầu tiêu dùng phổ biến, được Nhà nước công bố giá điều hành. Doanh nghiệp có thể bán thấp hơn nhưng không được cao hơn mức giá công bố, đồng thời được tự quyết định giá bán theo vùng.

Giá xăng giảm, dầu tăng Từ 15h ngày 22-10, giá xăng dầu trong nước điều chỉnh theo thông báo mới nhất của Bộ Công Thương.



