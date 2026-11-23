Mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên chạy xe tay ga, bất ngờ nhấc bánh trước lên khỏi mặt đường, chạy bằng bánh sau trên đường Trần Thị Diệu, phường Phước Long, TP.HCM. Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.
Ngày 23-11, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đang phối hợp Công an phường Phước Long xác minh clip ghi lại cảnh một nam thanh niên chạy xe tay ga bốc đầu trên đường Trần Thị Diệu.
Theo hình ảnh trong clip lan truyền trên mạng xã hội ngày 23-11, nam thanh niên chạy xe tay ga trên đường vào ban đêm. Khi di chuyển, người này bất ngờ tăng tốc, nhấc bánh trước xe lên khỏi mặt đường rồi tiếp tục chạy xe bằng bánh sau.
Hành vi này được nam thanh niên thực hiện 2 lần, diễn ra trên tuyến đường có các xe khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
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