Nhóm nam sinh đi xe máy điện kẹp 3 và còn "bốc đầu" trên tuyến đường thuộc phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh, rồi khoe trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ video

Ngày 21-11, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Quảng Ninh, cho biết đã phối hợp với Công an phường Hiệp Hòa xác minh, xử lý nhóm nam sinh có hành vi đi xe máy điện vi phạm trật tự, an toàn giao thông được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo kết quả xác minh, khoảng 12h30 ngày 18-11, N.X.H. (17 tuổi, trú tại phường Hiệp Hòa) điều khiển xe máy điện chở theo V.T.M. và N.Q.M. trên tuyến đường khu xóm Đình, phường Hiệp Hòa.

Trong quá trình di chuyển, H. bốc đầu, đồng thời chở quá số người quy định. Những người ngồi trên xe cũng không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh nhóm nam sinh vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận bởi hành vi điều khiển phương tiện nguy hiểm, coi thường quy định an toàn giao thông.

Sau quá trình xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Hiệp Hòa đã triệu tập nhóm nam sinh nói trên cùng những người liên quan để làm rõ vụ việc, lập biên bản xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đã làm rõ nhóm nam sinh vi phạm cùng chiếc xe điện trong vụ việc - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Với các hành vi vi phạm đã xác định, cơ quan chức năng xử lý hành chính và tịch thu phương tiện theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho nhóm học sinh, thanh thiếu niên; đồng thời yêu cầu những người vi phạm cùng gia đình ký cam kết không tái phạm.