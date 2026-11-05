WHO: 240 triệu thanh thiếu niên không có ngày nào vận động đủ trong cả tuần

Nhiều thanh thiếu niên thiếu vận động thể chất - Ảnh: WHO

Ước tính mới của WHO, công bố trên tạp chí The Lancet Global Health, tổng hợp hàng trăm cuộc khảo sát dân số tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 3,2 triệu người trong độ tuổi 11 - 17.

Nghiên cứu xác định một ngày vận động là ngày có ít nhất 60 phút hoạt động thể chất ở cường độ từ trung bình đến mạnh. Kết quả cho thấy 1/4 số thanh thiếu niên được khảo sát không có ngày nào đạt mức này trong tuần trước đó.

Trung bình, các em chỉ vận động 2,7 ngày mỗi tuần, trong khi chỉ 14% duy trì hoạt động thể chất đủ mức cả bảy ngày.

Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và một số loại ung thư.

Đáng chú ý, tình trạng ít vận động phổ biến hơn ở nữ giới.

Có 28% nữ sinh không có ngày nào vận động đủ mức, so với 22% ở nam sinh. Tỉ lệ vận động đủ mức mỗi ngày cũng chỉ đạt 11% ở nữ sinh, trong khi nam sinh là 17%.

Sự khác biệt còn thể hiện rõ giữa các quốc gia.

Tại Namibia, Nepal và Philippines, khoảng 40% thanh thiếu niên không có ngày nào vận động đủ mức.

Trong khi đó, Bangladesh và Serbia ghi nhận hơn 30% thanh thiếu niên hoạt động thể chất mỗi ngày.

WHO cảnh báo mức độ vận động của thanh thiếu niên gần như không cải thiện trong 15 năm qua. Tình trạng thiếu vận động kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe trong cả giai đoạn trưởng thành.

Theo WHO, giải pháp không đơn thuần là khuyến khích trẻ vận động nhiều hơn mà cần tạo môi trường thuận lợi để các em dễ dàng tham gia hoạt động thể chất.

Những yếu tố quan trọng gồm trường học có không gian vui chơi, đường phố an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp, cộng đồng có khu vực vận động phù hợp, cùng việc hạn chế lối sống phụ thuộc quá nhiều vào màn hình.

WHO kêu gọi các quốc gia xây dựng chính sách giúp vận động thể chất trở thành một phần tự nhiên, an toàn và dễ tiếp cận trong đời sống hàng ngày của thanh thiếu niên.