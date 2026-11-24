Bamboo Airways thu hẹp hoạt động, hiện còn 1 máy bay trong tháng 11-2026 - Ảnh: C.TRUNG

Sau thông tin website Bamboo Airways tại địa chỉ bambooairways.com không thể truy cập, một số hành khách băn khoăn về việc xử lý những vé đã mua nhưng chưa sử dụng, đặc biệt là các chuyến bay bị hủy nhưng tiền vé chưa được hoàn trả.

Nhiều người đặt câu hỏi nếu hãng chưa khôi phục hoạt động bay thì việc hoàn tiền sẽ được thực hiện thế nào, liên hệ đầu mối nào khi website không truy cập được.

Hành khách lo tiền vé chưa được hoàn

Không chỉ hành khách, các đại lý bán vé cũng đang chờ phương án giải quyết những khoản tiền đã nạp vào tài khoản xuất vé, tiền chiết khấu và tiền hoàn vé còn tồn đọng.

Trước đó, tháng 8-2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã làm việc với Bamboo Airways sau khi tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng về việc chậm hoàn tiền các chuyến bay bị hủy.

Theo hướng dẫn từng được Bamboo Airways công bố, thời gian xử lý yêu cầu hoàn tiền qua email có thể lên tới 90 ngày làm việc, tính từ khi hãng xác nhận nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Như vậy, thời gian chờ có thể kéo dài hơn bốn tháng theo lịch thông thường.

Trong bối cảnh website chưa truy cập được, hành khách cần lưu giữ mã đặt chỗ, vé điện tử, thông báo hủy chuyến và chứng từ thanh toán để làm căn cứ yêu cầu hoàn tiền.

Khách mua vé trực tiếp có thể gửi yêu cầu đến địa chỉ email hỗ trợ hãng công bố là 19001166@bambooairways.com, đề nghị xác nhận tình trạng hồ sơ và thời gian giải quyết.

Với vé mua qua đại lý, hành khách cần liên hệ nơi xuất vé. Trường hợp không được giải quyết thỏa đáng, người tiêu dùng có thể gửi phản ánh đến cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để được hướng dẫn.

Máy bay cuối cùng chưa ghi nhận chuyến mới, công nợ hàng nghìn tỉ đồng

Ngày 24-11, Tuổi Trẻ ghi nhận website chính thức của Bamboo Airways tiếp tục không thể truy cập. Nguyên nhân và thời điểm khôi phục hoạt động chưa được hãng công bố. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh hoạt động bay của Bamboo Airways đã giảm mạnh những tháng gần đây.

Theo dữ liệu FlightAware, chiếc Airbus A321 mang số đăng ký VN-A227, máy bay duy nhất còn lại được ghi nhận của hãng, có chuyến bay gần nhất ngày 6-11 trên hành trình Macau - Đà Nẵng.

Số chuyến bay của Bamboo Airways giảm mạnh trong ba tháng qua

Đến ngày 24-11, hệ thống chưa ghi nhận chuyến bay mới của chiếc máy bay này. Số liệu Cục Hàng không Việt Nam cho thấy tháng 6-2026, Bamboo Airways khai thác 725 chuyến bay. Đến tháng 8, số chuyến giảm còn 43, tương đương mức giảm khoảng 94%. Tháng 9, hãng thực hiện 38 chuyến.

Từng sở hữu đội bay lên tới 44 chiếc, Bamboo Airways hiện có quy mô khai thác thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước. Cùng với khó khăn trong hoạt động bay, doanh nghiệp đang có những khoản công nợ lớn.

Theo báo cáo tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến cuối quý 3-2026, khoản phải thu từ Bamboo Airways đạt khoảng 2.721 tỉ đồng, tăng gần 100 tỉ đồng so với đầu năm.

Khoản công nợ này chiếm gần 35% tổng các khoản phải thu của ACV, với giá trị khoảng 7.810 tỉ đồng tại thời điểm cuối tháng 9. ACV cũng đã thực hiện trích lập dự phòng đối với công nợ liên quan Bamboo Airways.

Ngoài ra, theo số liệu được công bố, Bamboo Airways còn nợ hơn 440 tỉ đồng tiền thuế tính đến đầu tháng 9. Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai ghi nhận doanh nghiệp chậm đóng khoảng 48,2 tỉ đồng bảo hiểm đến cuối tháng 9.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trước tình trạng một số khoản công nợ lớn chưa được thanh toán, phía doanh nghiệp có khoản phải thu đã triển khai những bước xử lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi theo quy định. Khả năng áp dụng các biện pháp pháp lý cũng được đặt ra nếu việc giải quyết công nợ tiếp tục kéo dài.

