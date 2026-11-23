Máy bay của Bamboo Airways. Hiện hãng còn 1 chiếc nhưng chưa phát sinh hoạt động kể từ ngày 6-11 - Ảnh: C.TRUNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trang chủ Bamboo Airways tại địa chỉ bambooairways.com đã không thể truy cập trong nhiều ngày và tình trạng này vẫn tiếp diễn đến thời điểm đưa tin ngày 23-11.

Trong khi đó, dữ liệu FlightAware cho thấy chuyến bay gần nhất của chiếc VN-A227, máy bay duy nhất còn lại của hãng, diễn ra ngày 6-11 trên chặng Ma Cao - Đà Nẵng. Vị trí cuối cùng được hệ thống ghi nhận là sân bay Đà Nẵng.

Một nguồn tin của Tuổi Trẻ tại Tập đoàn FLC cho biết hoạt động của Bamboo Airways đang gặp khó khăn. Một số nhân viên của hãng đã chuyển sang làm công việc khác trong tập đoàn, số còn lại nghỉ việc.

Hiện chưa rõ vì sao website của hãng không thể truy cập và bao giờ được mở lại.

Trong khi đó, số chuyến bay của Bamboo Airways đã giảm mạnh trong những tháng trước đó. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hãng khai thác khoảng 725 chuyến trong tháng 6-2026.

Đến tháng 8, số chuyến giảm 94% so với tháng 6. Tháng 9, hãng thực hiện 38 chuyến, thấp nhất trong số các hãng được thống kê.

Hoạt động thu hẹp trong bối cảnh Bamboo Airways gặp khó khăn tài chính. Tính đến ngày 3-9, hãng còn nợ 441 tỉ đồng tiền thuế.

Máy bay duy nhất còn lại của Bamboo Airways chưa ghi nhận chuyến bay nào kể từ ngày 6-11 - Ảnh: C. TRUNG

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, đến cuối tháng 9, doanh nghiệp chậm đóng khoảng 48 tỉ đồng tiền bảo hiểm, ảnh hưởng đến quyền lợi của 318 lao động trong nước.

Cuối tháng 10, tập thể người lao động gửi đơn đến cơ quan chức năng, phản ánh việc chậm trả lương qua nhiều kỳ.

Bamboo Airways khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 1-2019 và từng có đội bay 44 chiếc.

Đến tháng 8-2026, mạng bay của hãng thu hẹp, còn các đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Quy Nhơn và chuyến thuê bao giữa Đà Nẵng và Ma Cao.