Webgame 'Nón lá' viral nhờ chữa ngọng

Trung Hiếu - tác giả bài đăng về game Nón lá đang viral trên Threads - Ảnh: NVCC

Trung Hiếu (sinh năm 2001, cựu sinh viên Trường đại học Ngoại thương) đã dùng AI lập trình webgame Nón lá chỉ trong một ngày.

Nón lá lấy cảm hứng từ trò chơi khủng long mất mạng

Trung Hiếu cho biết Nón lá lấy cảm hứng từ trò chơi "khủng long mất mạng" quen thuộc trên trình duyệt. Từ ý tưởng đó, anh phát triển thành một trò chơi xoay quanh thử thách phát âm, trong đó người chơi phải phân biệt và đọc đúng hai âm L/N.

Khác với một ứng dụng luyện phát âm thông thường, Nón lá chủ yếu mang tính giải trí, đặt người chơi vào những tình huống dễ nhầm lẫn khi phải liên tục phát âm hai âm này.

Người chơi có thể sẽ phải bật cười, thậm chí lúng túng khi liên tục thử sức với hai âm L và N trong webgame Nón lá - Video: THREADS NHÂN VẬT

Trung Hiếu chia sẻ, sự lan tỏa mạnh mẽ này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. “Ban đầu, mình chỉ nghĩ bài đăng sẽ đạt khoảng vài trăm lượt xem.

Không ngờ, chỉ sau một đêm, thông báo trên Threads gần như 'khủng bố' điện thoại. Tính đến hiện tại, web có tới 50.000 người chơi, tạo ra khoảng 300.000 - 400.000 lượt chơi chỉ trong thời gian rất ngắn” - anh kể.

Dưới bài đăng, nhiều người dùng để lại bình luận hài hước, đồng thời gợi ý thêm hướng phát triển cho webgame.

"Cái này phát triển thành phần mềm luyện ngữ âm cho người Việt và người nước ngoài được nè", "Ông có thể làm bản tiếng Anh cũng được. Tôi chơi cùng một người bạn ở Hưng Yên mà từ ‘next’ cứ phát âm thành ‘lext' hoài" - một số bình luận.

Trong các phản hồi nhận về, Trung Hiếu ấn tượng với những người vốn phát âm chuẩn nhưng sau khi liên tục lặp lại hai âm L/N lại bắt đầu nhầm lẫn. Một trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không ít người chơi phải “xoắn lưỡi”.

Trước đó, Trung Hiếu đã dành khoảng bốn tháng nghiên cứu các phần mềm nhận diện giọng nói. Anh từng làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu tại một số ngân hàng lớn, trước khi nghỉ việc cách đây bốn tháng để thử sức với các ứng dụng học ngôn ngữ.

AI hiểu ngữ cảnh nhưng chưa nhận ra lỗi phát âm

Điều khiến Hiếu bắt tay xây dựng Nón lá xuất phát từ một hạn chế mà anh nhận thấy trong các công cụ nhận diện giọng nói tiếng Việt hiện nay. Theo anh, một số phần mềm AI có khả năng dựa vào ngữ cảnh để tự nhận diện từ ngữ, nhưng chính điều này lại gây khó khăn khi cần phát hiện lỗi phát âm.

Chẳng hạn, khi người nói phát âm là “nòng nợn”, phần mềm vẫn có thể nhận diện và chuyển thành cụm từ “lòng lợn” dựa trên ngữ cảnh. Kết quả là văn bản hiển thị có thể đúng với điều người nói muốn diễn đạt, nhưng không phản ánh chính xác âm thanh họ vừa phát ra.

Cư dân "thành phố sợi chỉ" Threads thích thú trải nghiệm Nón lá - Ảnh chụp màn hình

“Ban đầu mình làm webgame này chỉ với mục đích kiểm tra xem khả năng nhận diện giọng địa phương của AI hiện tại đang ở mức nào. Không ngờ trò chơi lại được mọi người đón nhận nồng nhiệt đến vậy” - Hiếu chia sẻ.

Trong quá trình phát triển, Hiếu giao phần lớn công việc viết mã nguồn cho AI. Thay vì trực tiếp viết từng dòng lệnh, anh đưa ra yêu cầu, điều chỉnh các tính năng và kiểm thử sản phẩm.

Từ một trò chơi thử thách hai âm L/N, Nón lá đã gợi ra một vấn đề rộng hơn: để công nghệ nhận diện giọng nói thực sự hữu ích, việc hiểu nội dung câu nói có lẽ vẫn chưa đủ. AI còn cần lắng nghe được cách mỗi người phát âm, kể cả những khác biệt vốn rất quen thuộc trong đời sống ngôn ngữ. Với cú hích từ Nón lá, Trung Hiếu mong muốn tận dụng được sự chú ý này để kêu gọi nguồn lực, xây dựng một đội ngũ chuyên phát triển phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản chất lượng cao, có khả năng nhận diện chính xác mọi giọng địa phương thuộc các vùng miền khác nhau của Việt Nam.