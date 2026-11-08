Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Hà Thanh Huy đưa hình ảnh cây tre, nón lá vào show diễn thời trang đầu tay

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Sau 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nhà thiết kế Hà Thanh Huy lần đầu tổ chức show diễn cá nhân mang tên ‘The Color of Time - Sự tĩnh lặng'.

Hà Thanh Huy đưa hình ảnh cây tre, nón lá vào show diễn thời trang đầu tay - Ảnh 1.

Lan Khuê thể hiện thần thái sắc sảo với thiết kế dạ hội xếp tầng, xẻ cao - Ảnh: BTC

Tối 7-11, nhà thiết kế Hà Thanh Huy tổ chức show diễn cá nhân đầu tiên Color Of Time - Sự tĩnh lặng, giới thiệu 38 thiết kế, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như người mẫu Lan Khuê, hoa hậu Phương Linh, á hậu Lệ Hằng, Cẩm Ly…

Lan Khuê hóa nàng thơ của Hà Thanh Huy

Hoa hậu Phương Linh mở màn với thiết kế couture màu trắng, phom dáng dựng 3D, cúp ngực, tôn đường cong và đôi chân của người mặc.

Trên nền vải satin, hàng ngàn viên pha lê, cườm và sequin được đính kết thủ công, tạo hiệu ứng lấp lánh. Điểm nhấn là chi tiết tái hiện hình ảnh chiếc nón lá truyền thống, kể câu chuyện văn hóa Việt Nam.

Người mẫu Lan Khuê diễn vedette với thiết kế ôm sát, kết hợp những lớp vải mềm mại, bay bổng. Chân váy xếp tầng chuyển sắc từ be nhạt sang xám và đen, đường xẻ cao và phần tay áo dài, tạo nên hình ảnh quyến rũ.

Với Hà Thanh Huy, The Color Of Time - Sự tĩnh lặng là dịp nhìn lại hành trình 10 năm, tri ân những người đã đồng hành và cả những khó khăn giúp anh trưởng thành.

Anh xem show diễn này là khởi đầu cho giai đoạn sáng tạo mới, hướng đến những thiết kế có giá trị thẩm mỹ lâu dài và tiếp tục khai thác yếu tố văn hóa Việt Nam trong thời trang đương đại.

Hà Thanh Huy đưa hình ảnh cây tre, nón lá vào show diễn thời trang đầu tay - Ảnh 2.

Sau 10 năm làm nghề, Hà Thanh Huy hiện thực hóa giấc mơ tổ chức show diễn riêng - Ảnh: BTC

Cây tre, nón lá đi vào ngôn ngữ thời trang

Hai hình ảnh cây tre và nón lá được nhà thiết kế Hà Thanh Huy lựa chọn làm cảm hứng chủ đạo của bộ sưu tập The Color Of Time - Sự tĩnh lặng.

Cây tre gợi sức sống bền bỉ, tinh thần kiên định; nón lá đại diện cho vẻ mềm mại, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Những ý niệm này được chuyển tải qua phom dáng, đường nét và cấu trúc trang phục.

Hà Thanh Huy cho biết anh muốn kể câu chuyện về vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa vững vàng trong nội tâm. Theo anh, sự tĩnh lặng là khoảng bình yên được bồi đắp qua năm tháng, khi mỗi người dần hiểu bản thân và nhận ra giá trị cần gìn giữ.

Hà Thanh Huy đưa hình ảnh cây tre, nón lá vào show diễn thời trang đầu tay - Ảnh 3.

Cây tre và nón lá trở thành hai nguồn cảm hứng chủ đạo trong bộ sưu tập - Ảnh: BTC

Xuyên suốt 38 thiết kế, màu sắc được sắp xếp theo trình tự từ nhạt đến đậm, cấu trúc trang phục cũng chuyển dần từ đơn giản sang cầu kỳ. Bên cạnh đầm dạ hội, bộ sưu tập có jumpsuit, quần phối croptop, áo choàng... với những chi tiết tạo hiệu ứng thị giác nổi bật.

Kỹ thuật đính kết thủ công là điểm nhấn trong nhiều thiết kế. Một số trang phục có mật độ đính kết dày đặc, cần đến cả tháng để hoàn thiện.

Nhà thiết kế còn ứng dụng kỹ thuật xếp tầng, tạo khối và xử lý chất liệu xuyên thấu nhằm tạo sự đa dạng cho phom dáng.

10 năm theo đuổi giấc mơ thời trang

Hà Thanh Huy từng là sinh viên ngành kinh tế, đến với thời trang từ niềm yêu thích cái đẹp. Anh bắt đầu hành trình từ việc tự học hỏi, tích lũy kiến thức, kỹ năng qua từng sản phẩm.

“Thử thách lớn nhất có lẽ là phải học cách tồn tại trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao, nơi tài năng thôi là chưa đủ”, Hà Thanh Huy chia sẻ.

Hà Thanh Huy đưa hình ảnh cây tre, nón lá vào show diễn thời trang đầu tay - Ảnh 4.

Những chi tiết đính kết thủ công tạo nên vẻ cầu kỳ cho các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Việt - Ảnh: BTC

Hà Thanh Huy đưa hình ảnh cây tre, nón lá vào show diễn thời trang đầu tay - Ảnh 5.

Những phom dáng, chất liệu và kỹ thuật đính kết góp phần tạo nên sắc thái đa dạng cho bộ sưu tập - Ảnh: BTC

Hà Thanh Huy đưa hình ảnh cây tre, nón lá vào show diễn thời trang đầu tay - Ảnh 6.
Hà Thanh Huy đưa hình ảnh cây tre, nón lá vào show diễn thời trang đầu tay - Ảnh 7.
Hà Thanh Huy đưa hình ảnh cây tre, nón lá vào show diễn thời trang đầu tay - Ảnh 8.

Show diễn cá nhân đầu tiên đánh dấu cột mốc 10 năm theo đuổi thời trang của Hà Thanh Huy - Ảnh: BTC

Hà Thanh Huy đưa hình ảnh cây tre, nón lá vào show diễn thời trang đầu tay - Ảnh 9.Phan Đăng Hoàng: Muốn kể chuyện văn hóa Việt ra thế giới, thời trang phải đủ đẹp

Mang 'Tấm Cám' đến Milano Fashion Week Xuân/Hè 2027, Phan Đăng Hoàng tiếp tục kể câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Lan Khuê Hà Thanh Huy Sự tĩnh lặng Phương Linh Nón lá

    Dòng sự kiện: Bộ sưu tập thời trang

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất