Hà Thanh Huy đưa hình ảnh cây tre, nón lá vào show diễn thời trang đầu tay

Lan Khuê thể hiện thần thái sắc sảo với thiết kế dạ hội xếp tầng, xẻ cao - Ảnh: BTC

Tối 7-11, nhà thiết kế Hà Thanh Huy tổ chức show diễn cá nhân đầu tiên Color Of Time - Sự tĩnh lặng, giới thiệu 38 thiết kế, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như người mẫu Lan Khuê, hoa hậu Phương Linh, á hậu Lệ Hằng, Cẩm Ly…

Lan Khuê hóa nàng thơ của Hà Thanh Huy

Hoa hậu Phương Linh mở màn với thiết kế couture màu trắng, phom dáng dựng 3D, cúp ngực, tôn đường cong và đôi chân của người mặc.

Trên nền vải satin, hàng ngàn viên pha lê, cườm và sequin được đính kết thủ công, tạo hiệu ứng lấp lánh. Điểm nhấn là chi tiết tái hiện hình ảnh chiếc nón lá truyền thống, kể câu chuyện văn hóa Việt Nam.

Người mẫu Lan Khuê diễn vedette với thiết kế ôm sát, kết hợp những lớp vải mềm mại, bay bổng. Chân váy xếp tầng chuyển sắc từ be nhạt sang xám và đen, đường xẻ cao và phần tay áo dài, tạo nên hình ảnh quyến rũ.

Với Hà Thanh Huy, The Color Of Time - Sự tĩnh lặng là dịp nhìn lại hành trình 10 năm, tri ân những người đã đồng hành và cả những khó khăn giúp anh trưởng thành.

Anh xem show diễn này là khởi đầu cho giai đoạn sáng tạo mới, hướng đến những thiết kế có giá trị thẩm mỹ lâu dài và tiếp tục khai thác yếu tố văn hóa Việt Nam trong thời trang đương đại.

Sau 10 năm làm nghề, Hà Thanh Huy hiện thực hóa giấc mơ tổ chức show diễn riêng - Ảnh: BTC

Cây tre, nón lá đi vào ngôn ngữ thời trang

Hai hình ảnh cây tre và nón lá được nhà thiết kế Hà Thanh Huy lựa chọn làm cảm hứng chủ đạo của bộ sưu tập The Color Of Time - Sự tĩnh lặng.

Cây tre gợi sức sống bền bỉ, tinh thần kiên định; nón lá đại diện cho vẻ mềm mại, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Những ý niệm này được chuyển tải qua phom dáng, đường nét và cấu trúc trang phục.

Hà Thanh Huy cho biết anh muốn kể câu chuyện về vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa vững vàng trong nội tâm. Theo anh, sự tĩnh lặng là khoảng bình yên được bồi đắp qua năm tháng, khi mỗi người dần hiểu bản thân và nhận ra giá trị cần gìn giữ.

Cây tre và nón lá trở thành hai nguồn cảm hứng chủ đạo trong bộ sưu tập - Ảnh: BTC

Xuyên suốt 38 thiết kế, màu sắc được sắp xếp theo trình tự từ nhạt đến đậm, cấu trúc trang phục cũng chuyển dần từ đơn giản sang cầu kỳ. Bên cạnh đầm dạ hội, bộ sưu tập có jumpsuit, quần phối croptop, áo choàng... với những chi tiết tạo hiệu ứng thị giác nổi bật.

Kỹ thuật đính kết thủ công là điểm nhấn trong nhiều thiết kế. Một số trang phục có mật độ đính kết dày đặc, cần đến cả tháng để hoàn thiện.

Nhà thiết kế còn ứng dụng kỹ thuật xếp tầng, tạo khối và xử lý chất liệu xuyên thấu nhằm tạo sự đa dạng cho phom dáng.

10 năm theo đuổi giấc mơ thời trang Hà Thanh Huy từng là sinh viên ngành kinh tế, đến với thời trang từ niềm yêu thích cái đẹp. Anh bắt đầu hành trình từ việc tự học hỏi, tích lũy kiến thức, kỹ năng qua từng sản phẩm. “Thử thách lớn nhất có lẽ là phải học cách tồn tại trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao, nơi tài năng thôi là chưa đủ”, Hà Thanh Huy chia sẻ.

Những chi tiết đính kết thủ công tạo nên vẻ cầu kỳ cho các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Việt - Ảnh: BTC

Những phom dáng, chất liệu và kỹ thuật đính kết góp phần tạo nên sắc thái đa dạng cho bộ sưu tập - Ảnh: BTC

Show diễn cá nhân đầu tiên đánh dấu cột mốc 10 năm theo đuổi thời trang của Hà Thanh Huy - Ảnh: BTC