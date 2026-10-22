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Vừa được giải cứu, cá mập 'triệu view' ở Busan lại quay về chỗ mắc kẹt

tác giả
LONG VŨ
LONG VŨ
LONG VŨ

Sau nhiều lần giải cứu, cá mập Bukangi ở Busan (Hàn Quốc) vừa được đưa ra biển đã quay lại con kênh nơi nó mắc kẹt suốt một tháng.

Vừa được giải cứu, cá mập 'triệu view' ở Busan lại quay về chỗ đi lạc - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu cá mập Bukangi ra khỏi kênh đào an toàn. Ảnh: AP

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 21-10, chính quyền thành phố Busan đã giải cứu thành công "cá mập triệu view" Bukangi khỏi con kênh nó từng bơi lạc vào và đưa nó về biển. Trớ trêu thay, chỉ vài giờ sau, người dân phát hiện con vật này đã một lần nữa bơi lạc vào chính chỗ cũ.

Bukangi là con cá mập dài 3,5m được phát hiện lần đầu vào ngày 18-9 tại dòng kênh nhân tạo trong công viên ven nước Cảng Bắc, quận Donggu. Tên gọi của nó ghép từ "Bukhang", tức Cảng Bắc, với hậu tố "i" được người Hàn Quốc thêm vào tên để thể hiện sự trìu mến.

Con kênh nơi Bukangi được phát hiện dài khoảng 1,3km, thông ra biển, được xây để người dân ngắm toàn cảnh cảng Busan.

Hiện chưa rõ lý do Bukangi bơi từ biển vào trong con kênh này. Viện Khoa học thủy sản quốc gia Hàn Quốc (NIFS) nhận định có thể nó đã đuổi theo con mồi đến vùng biển Busan trước khi bơi vào kênh đào.

Đài BBC cũng dẫn nhiều ý kiến cho rằng Bukangi có thể đã bị thu hút đến kênh đào bởi nhiệt độ ấm bất thường và nguồn cá dồi dào. Với việc biển ngày càng ấm lên mỗi năm, chuyên gia dự đoán cá mập sẽ sinh sống nhiều hơn ở thành phố cảng Busan trong tương lai.

Ông Choi Yun - giáo sư ngành sinh học biển tại Đại học Quốc gia Kunsan - cho rằng việc kênh đào có cấu trúc uốn cong, với tường và công trình bao quanh đã khiến nước chảy khác hẳn bờ biển tự nhiên.

Điều này làm cho cá mập - vốn định hướng bằng khứu giác và dòng chảy - không thể tìm được đường ra.

Ông Kim Hyun Woo, nhà nghiên cứu thuộc NIFS, cũng nhận định tiếng ồn, ánh sáng và tín hiệu điện từ tại khu vực cảng có thể đã gây nhiễu khả năng định hướng của cá mập.

"Không phải Bukangi không chịu rời đi, mà là nó không thể rời đi. Cá mập loài này có giác quan rất phát triển, nhưng cấu trúc và môi trường của con kênh khác với biển nên dường như nó không tìm được phương hướng", ông Choi nhận định.

Việc một con cá mập lớn quanh quẩn giữa công viên trong bờ đã gây chú ý đặc biệt, bởi con kênh nằm sát các tòa nhà cao tầng và một nhà ga đường sắt cao tốc lớn.

Tổng công ty Cơ sở hạ tầng Busan cho biết tính đến ngày 20-10, hơn 1,6 triệu lượt khách đã đến khu vực này để tận mắt quan sát con vật.

Sự nổi tiếng bất đắc dĩ này khiến Thị trưởng Busan Chun Jae Soo phải lên tiếng gửi lời cảm ơn "đại sứ du lịch" Bukangi vì đã giúp địa phương quảng bá hình ảnh miễn phí. Người dân cũng phong con cá mập là "linh vật" địa phương.

Tuy nhiên, chính quyền Busan không hề có ý định giữ Bukangi ở lại. Trong suốt một tháng, thành phố đã tổ chức hai nỗ lực giải cứu con cá mập để trả nó về biển nhưng đều không thành công.

Đến chiều 21-10, nỗ lực thứ ba được triển khai và đã đưa được con cá ra biển.

Tuy nhiên, khoảng 18h cùng ngày, con vật lại được phát hiện ở vùng nước bên ngoài kênh, gần một cầu cảng.

Đến khoảng 23h, người dân báo đã nhìn thấy con cá luồn qua khe hở giữa hai lớp lưới để một lần nữa quay trở lại con kênh Cảng Bắc.

Hiện chưa rõ vì sao con cá nhất quyết không chịu về biển và trở lại con kênh mà mình mắc kẹt.

Vừa được giải cứu, cá mập 'triệu view' ở Busan lại quay về chỗ đi lạc - Ảnh 3.Cá mập 3,5m mắc kẹt ở Busan, hơn nửa triệu người đổ xô đến xem

Hơn 600.000 lượt người đã đổ về một công viên ở Busan để tận mắt xem con cá mập dài 3,5m mắc kẹt trong con kênh suốt hơn một tuần.

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    Chủ đề: cá mập Busan Hàn Quốc

    Dòng sự kiện: Bảo tồn động, thực vật

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