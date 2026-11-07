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Vụ vận chuyển tiền tỉ trái phép qua biên giới: 4.370 tờ tiền Việt Nam là tiền thật

tác giả
CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
HOÀNG ĐÔ
HOÀNG ĐÔ

Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất giám định 4.370 tờ tiền Việt Nam vận chuyển trái phép qua biên giới ở An Giang là tiền thật, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Vụ vận chuyển tiền tỉ trái phép qua biên giới: 4.370 tờ tiền Việt Nam là tiền thật - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang giám định 4.370 tờ tiền Việt Nam là tiền thật - Ảnh: CACC

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 13h5 chiều 3-11, lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Đặng Văn Hưng (63 tuổi, ở xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) vận chuyển trái phép 4.370 tờ tiền Việt Nam (tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng) từ Campuchia vào khu vực biên giới xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Để phục vụ công tác điều tra, biên phòng An Giang đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang giám định 4.370 tờ tiền Việt Nam trên nhằm xác định tiền thật hay tiền giả. 

Qua kết quả giám định, công an xác định số tiền trên là tiền thật.

Qua giám định trên đã cung cấp căn cứ khoa học quan trọng cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. 

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về mang tiền Việt Nam và ngoại tệ qua biên giới; không vận chuyển trái phép tiền tệ hoặc nhận vận chuyển tiền thuê cho người khác khi không rõ nguồn gốc, mục đích. 

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

4.370 tờ tiền Việt Nam vận chuyển trái phép qua biên giới An Giang là tiền thật - Ảnh 2.Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền, vàng qua biên giới

TTO - Bốn nữ nghi phạm mang quốc tịch Campuchia tham gia vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

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CHÍ CÔNG - HOÀNG ĐÔ
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    Chủ đề: vận chuyển tiền trái phép biên giới Công an tỉnh An Giang An giang campuchia

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