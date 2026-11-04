Bắt quả tang vụ vận chuyển tiền tỉ trái phép qua biên giới

Đặng Văn Hưng (63 tuổi, ở tỉnh An Giang) - Ảnh: TIẾN VINH

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết khoảng 13h ngày 3-11, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã bắt quả tang Đặng Văn Hưng (63 tuổi, ở tỉnh An Giang) đang thực hiện hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới tại khu vực bờ sông biên giới thuộc ấp An Hòa (xã Khánh Bình, tỉnh An Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện bên trong hành lý của Hưng có một túi ni lông màu vàng.

Đồng thời, bên trong bọc ni lông này có 4.370 tờ tiền Việt Nam (với nhiều mệnh giá khác nhau), tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Qua khai thác nhanh, Hưng khai nhận đã vận chuyển trái phép toàn bộ số tiền trên từ Campuchia qua đoạn biên giới trên sông Hậu vào Việt Nam.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa Hưng cùng tang vật về tiến hành điều tra, làm rõ.