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Vụ án Hải Sapa TV: Khởi tố kế toán và thủ quỹ Công ty Hoàng Nam

tác giả
THANH TUẤN
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THANH TUẤN
THANH TUẤN
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hải Sapa TV, Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam).

Mở rộng điều tra vụ án Hải Sapa TV: Khởi tố, bắt kế toán và thủ quỹ Công ty Hoàng Nam - Ảnh 1.

Lê Thanh Hiển (45 tuổi) và Đỗ Kim Chung (44 tuổi, cùng ở phường Lào Cai) - Ảnh: THANH TUẤN

Ngày 21-10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết hôm qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai người bị khởi tố, bắt tạm giam là Lê Thanh Hiển (45 tuổi, kế toán) và Đỗ Kim Chung (44 tuổi, thủ quỹ, cùng ở phường Lào Cai).

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải Sapa TV, 40 tuổi, ở phường Lào Cai) và các tổ chức, cá nhân có liên quan về hành vi "lừa dối khách hàng" và "vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cơ quan công an, Hiển và Chung đã có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam) lập 2 sổ sách kế toán, che dấu doanh thu của Công ty Hoàng Nam, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, hành vi của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Video lời khai của YouTuber Hải Sapa TV khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Như Tuổi Trẻ đưa tin ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải Sapa TV, 40 tuổi, ở phường Lào Cai) về tội lừa dối khách hàng.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam còn có Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty Hoàng Nam) và Bùi Thị Kim Tuyên (vợ Hải Sapa TV) về tội vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên k‎ý hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất". 

Sau đó, Vũ Hoàng Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc và in logo của Hải Sapa TV" để bán ra thị trường.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2022 - 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng "thịt trâu sấy khô tê cay" với số tiền 30 tỉ đồng để bán ra thị trường.

Mở rộng điều tra vụ án Hải Sapa TV: Khởi tố, bắt kế toán và thủ quỹ Công ty Hoàng Nam - Ảnh 2.Khởi tố, bắt tạm giam Hải Sapa TV và vợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV).

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    Chủ đề: bắt tạm giam Khởi tố Kế toán hải sapa tv Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam

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