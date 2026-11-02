VPBank và AIA ra mắt bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư

VPBank và AIA ra mắt bảo hiểm có quyền lợi bảo vệ đến 300% số tiền bảo hiểm - Ảnh: VPB

Chính thức triển khai từ ngày 16-9, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Tinh Hoa Thịnh Vượng bổ sung lựa chọn bảo vệ và đầu tư cho khách hàng cao cấp của VPBank trong kế hoạch bảo vệ tài chính và đầu tư dài hạn.

Quyền lợi bảo vệ tăng theo thời gian

Theo VPBank, điểm nhấn của Tinh Hoa Thịnh Vượng là cơ chế gia tăng giá trị bảo vệ. Trong 10 năm hợp đồng đầu tiên, hệ số tăng cường bảo vệ tăng dần từ 110% ở năm thứ nhất lên 200% vào năm thứ 10.

Từ năm hợp đồng thứ 11, khách hàng có thể được hưởng thêm quyền lợi nâng cao giá trị bảo vệ theo điều kiện sản phẩm.

Theo đó, tổng quyền lợi bảo vệ có thể đạt 300% số tiền bảo hiểm vào năm hợp đồng thứ 20, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Cơ chế này hướng đến nhu cầu bào vệ tài chính dài hạn, khi trách nhiệm với bản thân và gia đình thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống.

Giá trị bảo vệ có thể gia tăng theo điều kiện sản phẩm, góp phần tạo thêm điểm tựa tài chính cho người thân trước những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm.

Với khách hàng có phần lớn tài sản được phân bổ vào bất động sản hoặc hoạt động kinh doanh, việc chuẩn bị nguồn tài chính dự phòng là rất cần thiết, giúp gia đình chủ động hơn trước rủi ro. Học phí của con, chi phí chăm sóc cha mẹ và những khoản chi thường xuyên đều cần được tính đến trong kế hoạch dài hạn.

Một kế hoạch bảo hiểm phù hợp có thể bổ sung nguồn lực tài chính cho gia đình khi xảy ra sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm.

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ, sản phẩm có quyền lợi thưởng duy trì đóng phí tại năm hợp đồng thứ 10 và thứ 20.

Tại năm hợp đồng thứ 20, khoản thưởng duy trì đóng phí bằng 12% trung bình giá trị tài khoản cơ bản, khi hợp đồng đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định. Đây là quyền lợi thưởng của sản phẩm, không phải mức lãi suất đầu tư cam kết.

Đại diện VPBank chia sẻ khách hàng cao cấp quan tâm đến cả việc bảo vệ thành quả đã tạo dựng và chuẩn bị nền tảng tài chính cho gia đình trong tương lai.

"Với Tinh Hoa Thịnh Vượng, VPBank bổ sung một giải pháp kết hợp bảo vệ và đầu tư, trong đó quyền lợi bảo vệ gia tăng theo thời gian. Chúng tôi đề cao sự minh bạch trong tư vấn, để khách hàng hiểu rõ quyền lợi, chi phí và rủi ro trước khi tự nguyện lựa chọn tham gia" – theo đại diện VPBank.

Ba lựa chọn quỹ đầu tư

Về đầu tư, theo VPBank, Tinh Hoa Thịnh Vượng cung cấp ba quỹ liên kết đơn vị, gồm Quỹ Tăng trưởng, Quỹ Cân bằng và Quỹ Thận trọng. Khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro.

Giá trị tài khoản và kết quả đầu tư có thể tăng hoặc giảm tùy theo kết quả hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản tích hợp chương trình AIA Vitality, theo điều kiện áp dụng. Đây là chương trình sống khỏe do AIA phát triển, nhằm khuyến khích và ghi nhận việc duy trì lối sống lành mạnh. Bên cạnh việc chuẩn bị tài chính, chương trình góp phần mở rộng giá trị đồng hành trong cuộc sống, kết nối nhu cầu bảo vệ với việc chủ động chăm sóc sức khỏe.

Việc tham gia sản phẩm dựa trên nhu cầu và sự tự nguyện của khách hàng. Trước khi quyết định, khách hàng cần được tư vấn rõ về quyền lợi, chi phí, thời hạn và các rủi ro liên quan.

Nghĩa vụ đóng phí, điều kiện chi trả, các trường hợp loại trừ bảo hiểm và quy định về rút tiền, chấm dứt hợp đồng được nêu cụ thể tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Với thông điệp "Mạch nguồn lưu giữ những giá trị tinh hoa", VPBank và AIA Việt Nam hướng sản phẩm đến nhu cầu bảo vệ thành quả, hoạch định tài chính dài hạn và chuẩn bị nền tảng cho các thế hệ tiếp nối. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng tại VPBank để được tư vấn trực tiếp.