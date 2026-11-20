Tàu Voyager 1 đang ngày càng xa Trái đất - Ảnh: NASA

Ngày 18-11-2026, tàu Voyager 1 đạt khoảng cách một ngày ánh sáng, tương đương thời gian tín hiệu vô tuyến cần để đi từ Trái đất đến tàu là 24 giờ.

Điều này cũng có nghĩa mỗi lượt liên lạc hai chiều giữa Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) và tàu hiện mất khoảng 48 giờ.

Tuy nhiên, NASA lại gặp trục trặc khi tiếp nhận dữ liệu từ Voyager 1, theo trang IFLScience ngày 19-11.

Ngày 14-11, ăngten thuộc Mạng lưới Không gian sâu của NASA tại Canberra (Úc) bắt được tín hiệu sóng mang từ con tàu nhưng không có dữ liệu khoa học hay kỹ thuật đi kèm.

Theo NASA, tín hiệu sóng mang cho thấy máy tính điều khiển hướng và tư thế của tàu Voyager 1 vẫn hoạt động, giúp ăngten của tàu hướng về Trái đất và duy trì khả năng phát tín hiệu.

Vấn đề có thể nằm ở máy tính phụ trách thu thập dữ liệu từ các hệ thống và thiết bị khoa học, sau đó chuyển đổi chúng sang định dạng để truyền về Trái đất.

Sự cố khiến các kỹ sư phải mất nhiều tuần, thậm chí lâu hơn, để xác định nguyên nhân do khoảng cách quá xa và độ trễ liên lạc lớn.

Đây không phải lần đầu tàu Voyager 1 gặp trục trặc tương tự.

Năm 2023, tàu từng gửi về những chuỗi số 0 và 1 lặp đi lặp lại thay vì dữ liệu có ý nghĩa. NASA mất khoảng sáu tháng mới khắc phục được sự cố khi tàu Voyager 1 cách Trái đất khoảng 22,5 giờ ánh sáng.

Khi đó, nhóm kỹ thuật xác định nguyên nhân là một phần bộ nhớ trong hệ thống dữ liệu chuyến bay bị hỏng.

NASA cũng đang xem xét liệu sự cố lần này có liên quan đến đợt mất liên lạc kéo dài khoảng 48 giờ vào ngày 18-10 hay không. Trước đó, một nhóm động cơ đẩy của tàu ngừng hoạt động và hệ thống tự động kích hoạt nhóm dự phòng.

Cơ chế bảo vệ này giúp tàu chuyển sang trạng thái an toàn, tạm dừng các hoạt động bình thường để kỹ sư có thời gian kiểm tra và xử lý vấn đề.

Dù chưa thể xác định chính xác nguyên nhân, NASA vẫn nhận được tín hiệu sóng mang, cho thấy tàu Voyager 1 chưa mất hoàn toàn khả năng liên lạc.

Đây là cơ sở để các kỹ sư tiếp tục tìm cách khôi phục việc truyền dữ liệu khoa học từ con tàu đang ở cách Trái đất hơn 24 giờ ánh sáng.