Cả hai đều đã ra khỏi Hệ Mặt trời nhưng tàu Voyager 1 đã đi xa hơn tàu Voyager 2 rất nhiều - Ảnh: NASA

Tàu Voyager 2 được phóng vào ngày 20-8-1977, trước thời điểm phóng tàu Voyager 1 là ngày 5-9-1977. Tuy nhiên, đến giữa tháng 12-1977, tàu Voyager 1 đã vượt lên phía trước và duy trì khoảng cách ngày càng lớn với con tàu song sinh của nó.

Nguyên nhân nằm ở quỹ đạo được thiết kế khác nhau cho hai sứ mệnh, theo trang IFLScience ngày 18-11.

Năm 1964, kỹ sư hàng không vũ trụ Gary Flandro tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) nhận ra các hành tinh vòng ngoài của Hệ Mặt trời sẽ thẳng hàng vào cuối thập niên 1970.

Nhờ tận dụng lực hấp dẫn của các hành tinh, tàu vũ trụ có thể lần lượt tiếp cận sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương.

Hiện tượng thẳng hàng đặc biệt này chỉ xuất hiện khoảng 175 năm một lần, tạo cơ hội thực hiện hành trình mang tên "Chuyến du lịch lớn" (Grand Tour).

Kế hoạch ban đầu dự kiến phóng 4 tàu thăm dò, chia thành hai cặp tàu vũ trụ với những lộ trình khác nhau, song cuối cùng NASA chỉ triển khai tàu Voyager 1 và tàu Voyager 2.

Trong đó, tàu Voyager 2 được thiết kế theo quỹ đạo dài và gần tròn hơn, cho phép tàu tiếp tục hành trình đến sao Thiên Vương và sao Hải Vương sau khi khám phá sao Mộc và sao Thổ. Đây cũng là tàu vũ trụ duy nhất cho đến nay từng bay qua cả hai hành tinh này.

Ngược lại, tàu Voyager 1 đi theo lộ trình nhanh hơn. Ban đầu, tàu dự kiến tiếp tục đến sao Diêm Vương nhưng NASA quyết định ưu tiên khảo sát Titan, vệ tinh lớn nhất của sao Thổ, nơi có bầu khí quyển đáng kể.

Lựa chọn này đồng nghĩa tàu Voyager 1 không tiếp tục hành trình đến các hành tinh xa hơn.

Theo công cụ mô phỏng của NASA, tàu Voyager 2 dự kiến đạt khoảng cách một ngày ánh sáng vào khoảng ngày 25-10-2035 (với sai số khoảng một tuần), tức mất thêm gần 9 năm so với tàu Voyager 1.

Một ngày ánh sáng tương đương khoảng 25,9 tỉ km - quãng đường ánh sáng truyền đi trong 24 giờ.

Các nhà khoa học cho biết khi nguồn điện của hai tàu cạn kiệt, NASA sẽ mất liên lạc với chúng. Tuy nhiên, tàu Voyager 1 và Voyager 2 vẫn tiếp tục trôi trong không gian liên sao, có thể trong hàng triệu năm nữa.

Hai tàu thăm dò được phóng từ năm 1977 hiện là những sứ giả xa nhất của nhân loại trong hành trình khám phá vũ trụ.