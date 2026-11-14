Volkswagen 'tặng' gần 8 tỉ để nhân viên nghỉ việc

Theo The Autopian, Volkswagen là một tập đoàn công nghiệp khổng lồ với số lượng nhân viên nhiều hơn bất kỳ hãng xe nào khác, trừ BYD - Ảnh: Volkswagen

Theo tạp chí Manager Magazin của Đức, Volkswagen đang tăng cường các biện pháp khuyến khích nhân viên tự nguyện nghỉ việc nhằm đẩy nhanh quá trình cắt giảm nhân sự.

Tuy nhiên, hãng xe Đức được cho là gặp không ít khó khăn trong việc thuyết phục người lao động rời công ty.

Để giải quyết tình trạng này, Volkswagen đang điều chỉnh các gói trợ cấp thôi việc, trong đó một số nhân viên có thể nhận khoản tiền lên tới hàng trăm nghìn euro.

Nghỉ việc có thể nhận hơn 200.000 euro

Theo Manager Magazin, số tiền trợ cấp được xác định dựa trên bậc lương và thời gian làm việc tại Volkswagen.

Cụ thể, những nhân viên thuộc bậc lương 11/12, có thâm niên trên 20 năm, có thể nhận khoản trợ cấp thôi việc lên tới 209.000 euro (khoảng 6 tỉ đồng).

Với nhân viên thuộc bậc lương 7/8, có thời gian làm việc từ 5 - 10 năm, khoản trợ cấp có thể đạt 71.200 euro (hơn 2 tỉ đồng). Trong khi đó, những người thuộc bậc lương 3/4, có thâm niên từ 15 - 20 năm, có thể nhận 126.100 euro (3,6 tỉ đồng).

Nhìn chung, người lao động có thâm niên càng cao và thuộc nhóm lương càng cao thì khoản trợ cấp thôi việc càng lớn.

Đáng chú ý, Volkswagen còn đưa ra khoản thưởng đặc biệt 55.000 euro (khoảng 1,6 tỉ đồng) nhằm khuyến khích nhân viên sớm đưa ra quyết định. Như vậy, nhân viên có thể nhận được tới 7,6 tỉ đồng khi nghỉ việc.

Để nhận khoản thưởng này, người lao động phải có ít nhất 5 năm làm việc tại Volkswagen và đăng ký nguyện vọng nghỉ việc trong khoảng thời gian từ ngày 16-11 đến 4-12-2026.

Sau đó, nếu được công ty đề nghị chấm dứt hợp đồng, nhân viên phải ký và gửi lại thỏa thuận trong vòng 14 ngày.

Như vậy, ngoài khoản trợ cấp thôi việc theo thâm niên và bậc lương, người đáp ứng đủ điều kiện còn có thể nhận thêm một khoản tiền đáng kể nếu hoàn tất thủ tục đúng thời hạn.

Dù bồi thường cao, báo chí Đức đưa tin rằng không có nhiều người mặn mà - Ảnh: Volkswagen

Tuy nhiên, Volkswagen nhấn mạnh việc chấm dứt hợp đồng phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện từ cả hai phía. Điều này đồng nghĩa nhân viên không thể đơn phương yêu cầu nhận trợ cấp nghỉ việc, trong khi công ty cũng phải đồng ý với từng trường hợp cụ thể.

Theo các nguồn tin nội bộ, tỉ lệ nhân viên chấp nhận những đề nghị hiện tại, bao gồm cả chương trình nghỉ hưu từng phần, vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Volkswagen được cho là chỉ dự kiến ký thêm vài trăm thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Nếu số người đăng ký vượt ngân sách, thời điểm bày tỏ nguyện vọng sẽ được sử dụng để xác định thứ tự ưu tiên.

Vì sao Volkswagen phải chi số tiền lớn để cắt giảm nhân sự?

Việc Volkswagen sẵn sàng bỏ ra hàng trăm nghìn euro để một nhân viên nghỉ việc phản ánh những khó khăn trong quá trình tái cơ cấu của tập đoàn ô tô Đức.

Volkswagen đang đối mặt với nhiều sức ép, từ cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Trung Quốc, chi phí thuế quan tại Mỹ đến những khoản đầu tư lớn vào xe điện và phần mềm chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

Tại Trung Quốc, thị trường từng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của Volkswagen, các thương hiệu nội địa đang gia tăng sức cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện.

Trong khi đó, quá trình chuyển đổi sang xe điện và phát triển phần mềm của Volkswagen cũng gặp nhiều trở ngại, khiến hãng phải điều chỉnh chiến lược và tìm cách tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, việc cắt giảm lao động tại Volkswagen không đơn giản như ở nhiều doanh nghiệp khác.

Cơ cấu quản trị của tập đoàn có sự tham gia đáng kể của đại diện người lao động và bang Lower Saxony, một cổ đông lớn của Volkswagen. Điều này khiến các quyết định liên quan đến việc làm phải cân bằng giữa yêu cầu cải thiện hiệu quả kinh doanh và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Trước đó, Volkswagen từng cân nhắc thay đổi cơ chế quản trị để có thêm quyền chủ động trong quá trình tái cơ cấu. Tuy nhiên, phương án này không được thực hiện sau khi các bên đạt thỏa thuận vào tháng 9-2026.

Volkswagen dự kiến cắt giảm tổng cộng 100.000 vị trí trên toàn cầu - Ảnh: Volkswagen