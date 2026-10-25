Đức: BMW đền bù gần 19 tỉ đồng cho nhân viên chịu nghỉ việc, nhiều người đăng ký sập hệ thống

Theo Reuters, việc cắt giảm tập trung vào các vị trí hành chính và phát triển, hạn chế trong khu vực sản xuất - Ảnh: BMW

Tiền bồi thường nghỉ việc có thể đủ mua xe Rolls-Royce

BMW muốn cắt giảm 8.000 việc làm vào cuối năm tới. Để làm được điều đó, hãng xe Đức đang đề nghị một số nhân viên khoản tiền trợ cấp thôi việc khổng lồ lên tới hơn 650.000 euro, tương đương 18,8 tỉ đồng.

Số tiền này đủ mua Rolls-Royce Spectre Series II ở Việt Nam (niêm yết 17,8 tỉ đồng chưa tính bổ sung thêm các tùy chọn và lăn bánh).

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi chương trình này thu hút sự quan tâm cao đến mức cổng thông tin trực tuyến dành cho nhân viên của BMW được cho là đã gặp trục trặc.

Thông báo được phát đi từ tuần trước, khi BMW gửi email cho hàng chục nghìn nhân viên kèm theo một đường link dẫn đến cổng thông tin nơi họ có thể xem khoản tiền bồi thường thôi việc được đề xuất.

Tờ Handelsblatt đã được xem một trong những thỏa thuận chấm dứt hợp đồng này. Tờ báo cho biết một số nhân viên đã được đề nghị bồi thường lên đến sáu con số - tức ít nhất 100.000 euro (2,9 tỉ đồng) - để rời công ty.

Số tiền được nhận thực tế tùy thuộc vào độ tuổi, thâm niên làm việc và mức lương hiện tại của họ.

Những người chấp nhận đề nghị có thể chọn nhận khoản thanh toán một lần, trả góp, đóng góp một phần vào tài khoản tiết kiệm hưu trí, thanh toán cho hợp đồng bảo hiểm hoặc kết hợp tất cả các hình thức trên.

Rời đi sớm và nhận "phần thưởng siêu tốc"

BMW đưa ra hai lựa chọn thời điểm nghỉ việc cho những nhân viên đồng ý với thỏa thuận thôi việc.

Hơn một nửa nhân viên của BMW là ở Đức, chương trình cắt giảm cũng chủ yếu diễn ra ở đây. Đây là chương trình tự nguyện chứ không tiến hành sa thải bắt buộc - Ảnh: BMW

Lựa chọn một là những người nghỉ việc trước ngày 31-3-2027 sẽ được nhận thêm một khoản bồi thường "Turbo Bonus" chưa được tiết lộ.

Lựa chọn hai là nghỉ việc trước ngày 31-10-2027 nhưng sẽ không nhận được khoản tiền thưởng bổ sung này.

Tờ báo Đức cũng đưa tin rằng những nhân viên tròn 55 tuổi trước ngày 31-10-2027 có thể được tham gia chương trình "lương hưu BMW". Chương trình này mang lại cho họ những đặc quyền như ưu đãi khi mua xe BMW (dù là mới hay đã qua sử dụng).

Nhân viên cấp cao cũng có thể được trao cơ hội mua bất kỳ chiếc xe công ty nào mà họ đang sử dụng.

Chương trình này thu hút sự quan tâm rất lớn đến nỗi cổng thông tin trực tuyến bắt đầu gặp trục trặc ngay sau khi ra mắt.

Mặc dù bồi thường tương đương hàng tỉ đồng khá hiếm gặp, BMW đánh giá làm vậy vẫn tiết kiệm hơn nếu giữ những nhân viên này lại.

CEO BMW, Milan Nedeljković, muốn công ty tiết kiệm 1 tỉ euro mỗi năm kể từ năm 2028 để tăng biên lợi nhuận hoạt động từ 3% lên 5%. Công ty cũng đặt mục tiêu dài hạn là tăng biên lợi nhuận lên từ 8 - 10% vào đầu những năm 2030.

Trong khi cắt giảm nhân sự, BMW lại đang thực hiện một kế hoạch đầy tham vọng khi dự định ra mắt 40 mẫu xe mới hoặc được nâng cấp lớn vào cuối năm 2027. Một số mẫu xe trong số này đã được công bố, chẳng hạn i3 và 3-Series mới.