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Vỏ dứa, vỏ dưa hấu chứa chất xơ nhiều gấp 5 lần phần thịt

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Nghiên cứu cho thấy vỏ và lõi dứa chứa chất xơ cao hơn 453% so với phần thịt, vỏ dưa hấu cao hơn 425%.

Tận dụng vỏ, hạt và cuống rau quả để bổ sung chất xơ - Ảnh 1.

Vỏ và cùi dứa chứa hàm lượng chất xơ cao hơn rất nhiều so với phần thịt dứa - Ảnh: ABC NEWS

Nghiên cứu mới cho thấy tận dụng hợp lý những bộ phận này của rau củ và trái cây có thể giúp cải thiện dinh dưỡng, đồng thời giảm lãng phí thực phẩm.

Các nhà khoa học tại Đại học King's College London (Anh) đã phân tích hàm lượng chất xơ trong 12 loại rau quả, gồm củ dền, ớt chuông, bông cải xanh, bí đỏ, súp lơ, cần tây, cải xoăn, thì là, kiwi, tỏi tây, dứa và dưa hấu.

Kết quả cho thấy ở 10 trong số 12 loại nông sản nói trên (trừ bông cải xanh và thì là), những phần thường bị loại bỏ có hàm lượng chất xơ tính theo trọng lượng cao hơn phần được ăn, theo trang ScienceAlert ngày 4-11.

Chênh lệch đáng chú ý nhất thuộc về dứa: vỏ và lõi (cùi dứa) chứa hàm lượng chất xơ cao hơn khoảng 453% so với phần thịt.

Vỏ dưa hấu cao hơn 425%, trong khi vỏ, hạt và phần ruột bên trong bí đỏ cao hơn 362% so với phần thịt.

Các bộ phận thường bị bỏ đi này chiếm khoảng 25 - 48% tổng trọng lượng nông sản. Điều đó đồng nghĩa một lượng đáng kể thực phẩm và chất dinh dưỡng bị lãng phí trong quá trình chế biến.

Tuy nhiên, không phải loại rau quả nào cũng có quy luật tương tự.

Với bông cải xanh và thì là, phần thường được ăn lại chứa nhiều chất xơ hơn phần bị loại bỏ. Chẳng hạn, cuống bông cải xanh có hàm lượng chất xơ thấp hơn 28% so với phần bông.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện không nhằm khuyến khích mọi người ăn tất cả vỏ, hạt hay cuống rau quả.

Một số bộ phận tuy có thể ăn được nhưng không dễ chế biến hoặc có thể chứa hợp chất tự nhiên không an toàn. Chẳng hạn, vỏ dứa có thể chứa các hợp chất gây độc.

Thay vào đó, các nhà khoa học khuyến nghị tận dụng những phần thực vật an toàn, phù hợp để chế biến thành nguyên liệu cho bữa ăn hằng ngày. Ví dụ, một số loại bí đỏ có thể chế biến cả phần vỏ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Rachel Gibson, Đại học King's College London, đây là cách đơn giản để tăng lượng chất xơ, cải thiện sức khỏe và giảm lãng phí thực phẩm mà không cần thay đổi quá nhiều thói quen ăn uống.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí International Journal of Food Sciences and Nutrition.

Tận dụng vỏ, hạt và cuống rau quả để bổ sung chất xơ - Ảnh 3.Đồ ăn ngon hơn, ngọt hơn khi ta cắt thành hình tròn?

Khoa học cho thấy cách cắt đồ ăn như rau củ, sô cô la... có thể ảnh hưởng đến hương vị của chúng.

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ANH THƯ
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    Chủ đề: rau củ chất xơ trái cây

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