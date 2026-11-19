Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành tiếp lãnh đạo Công ty Vắc xin VNVC và Tập đoàn MSD tại trụ sở Chính phủ ngày 18-11 - Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp đón, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của MSD trong 30 năm đồng hành cùng Việt Nam. Đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng, cung ứng thuốc, vắc xin tiên tiến và hợp tác hiệu quả với VNVC góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hoan nghênh kế hoạch hợp tác giữa hai doanh nghiệp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn chuyển giao công nghệ lõi, hướng tới làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm, không chỉ dừng ở sản xuất, đóng gói.

Phó Thủ tướng đề nghị MSD và VNVC sớm cụ thể hóa kế hoạch hợp tác, đồng thời giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, thúc đẩy triển khai đúng quy định pháp luật.

Hợp tác góp phần bảo đảm an ninh y tế

Trước đó sáng cùng ngày, tại Bộ Y tế, lãnh đạo các Bộ: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao đã chứng kiến VNVC và MSD trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược vắc xin.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cùng lãnh đạo các bộ, ngành chứng kiến đại diện VNVC và MSD trao văn kiện công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin của MSD tại Việt Nam - Ảnh: Phan Tuấn

Kế hoạch hợp tác này góp phần hiện thực hóa các chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 57, 68 và 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của VNVC và MSD trong thúc đẩy kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực tự chủ, đảm bảo an ninh y tế quốc gia.

Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ.

Người dân tiêm vắc xin phòng bệnh tại gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc - Ảnh: Mộc Thảo

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định ghi nhận sự tiên phong của VNVC trong đầu tư sản xuất vắc xin công nghệ cao và hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh ba trọng tâm: đẩy mạnh liên kết Nhà nước, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp để thúc đẩy chuyển giao công nghệ; nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi của vắc xin thế hệ mới; hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Bộ cam kết đồng hành, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển công nghiệp vắc xin Việt Nam.

Nhiều năm qua, với hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP và mạng lưới gần 300 trung tâm trên toàn quốc, VNVC đã nỗ lực tiêm chủng nhiều loại vắc xin quan trọng cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam - Ảnh: Bình Nghi

Tham gia chuỗi giá trị công nghiệp vắc xin toàn cầu

Chia sẻ về định hướng đầu tư, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vắc xin VNVC - cho biết sau nhiều năm đưa hàng triệu liều vắc xin về Việt Nam, VNVC và MSD quyết định tiến tới chiến lược hợp tác bền vững thông qua kế hoạch chuyển giao một số công nghệ trong sản xuất vắc xin nhằm hỗ trợ các chương trình và mục tiêu y tế công cộng quốc gia của Việt Nam, giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến, góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và tự chủ y tế.

“Kế hoạch hợp tác với MSD đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược này, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất và kinh nghiệm quản trị chất lượng quốc tế, từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp vắc xin toàn cầu, góp phần chủ động nguồn cung, mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin cho người dân và bảo đảm an ninh y tế quốc gia”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Để sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất các vắc xin tiên tiến, VNVC đã đầu tư xây dựng nhà máy vắc xin và sinh phẩm hiện đại với các thiết bị hàng đầu thế giới, định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP và FDA-cGMP.

Giai đoạn 1 nhà máy dự kiến đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, đi vào sản xuất vắc xin từ 2028 để có sản phẩm thương mại hóa từ 2029.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều mỗi năm - Ảnh: VNVC

“Kế hoạch hợp tác với MSD mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị vắc xin toàn cầu, hướng tới chủ động nguồn cung, mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin phòng ung thư và bảo đảm an ninh y tế quốc gia”, ông Dũng nhấn mạnh.



TS Marc Gailhardou, Chủ tịch khu vực các thị trường liên lục địa của MSD, đánh giá cao vai trò dẫn dắt tại thị trường trong nước, cam kết đầu tư và tầm nhìn dài hạn của VNVC. Với hơn 130 năm kinh nghiệm và chuyên môn trên toàn cầu, MSD kỳ vọng cùng VNVC thúc đẩy nỗ lực phòng ngừa bệnh tật và tạo ra giá trị bền vững cho sức khỏe người dân Việt Nam.

VNVC triển khai vắc xin cúm dạng xịt đầu tiên tại Việt Nam Lần đầu tiên tại Việt Nam, Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai vắc xin cúm dạng xịt mũi cho trẻ em từ 2 đến dưới 18 tuổi, mang đến thêm một phương pháp phòng bệnh hiện đại, không cần kim tiêm.



