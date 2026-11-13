VitaDairy vào Top 27 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á

VitaDairy Việt Nam xếp thứ 27 và đứng đầu trong nhóm các doanh nghiệp sữa trong bảng xếp hạng Fortune 100 - Ảnh: DNCC

Theo công bố ngày 3-11, cuộc khảo sát năm nay có sự tham gia của hơn 1,3 triệu người lao động tại Đông Nam Á. Riêng tại Việt Nam, hơn 94.800 người tham gia đánh giá. Trong 100 doanh nghiệp được vinh danh, có 9 doanh nghiệp đặt trụ sở tại Việt Nam.

Được thành lập năm 2005 bởi hai nhà sáng lập có chuyên môn y khoa, VitaDairy lựa chọn phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt. Sau hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn xây dựng đội ngũ nhân sự phục vụ hoạt động trên nhiều địa bàn.

Từ lựa chọn khác biệt đến năng lực cạnh tranh

VitaDairy ra đời từ trải nghiệm nghề nghiệp của hai nhà sáng lập là bác sĩ. Trong quá trình điều trị, họ nhận thấy tình trạng suy kiệt thể trạng ở bệnh nhân và vai trò của dinh dưỡng đối với quá trình phục hồi sức khỏe.

Từ nền tảng chuyên môn y khoa, doanh nghiệp lựa chọn phát triển các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, bắt đầu với nhóm sản phẩm dành cho người suy kiệt, sau đó mở rộng sang lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch. Việc ứng dụng sữa non ColosIgG 24h vào các sản phẩm là một trong những hướng phát triển của doanh nghiệp.

Trong thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, nơi nhiều doanh nghiệp sở hữu lợi thế về quy mô và phân phối, lựa chọn một lĩnh vực chuyên biệt đòi hỏi VitaDairy đầu tư vào nghiên cứu khoa học, nguyên liệu và năng lực phát triển sản phẩm trong dài hạn. Đổi lại, doanh nghiệp có cơ hội tạo dựng lợi thế từ chính nền tảng chuyên môn đã tích lũy.

Nhưng một chiến lược khác biệt chỉ có thể tạo ra giá trị khi được hiện thực hóa bởi đội ngũ đủ năng lực. Với lĩnh vực dinh dưỡng chuyên biệt, nơi kiến thức khoa học và khả năng đổi mới đóng vai trò quan trọng, con người không đơn thuần là nguồn lực vận hành mà còn là một phần của năng lực cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp đặt trọng tâm vào việc xây dựng một tổ chức có khả năng phát triển cùng doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp qua phép thử khủng hoảng

Một trong những giai đoạn thể hiện rõ cách tiếp cận nhân sự của doanh nghiệp là đại dịch COVID-19. Theo thông tin từ VitaDairy, trong thời điểm hoạt động kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng, công ty duy trì đội ngũ hàng ngàn nhân sự, đồng thời mở kho nguyên liệu sữa non ColosIgG 24h để hỗ trợ cộng đồng và gia đình người lao động.

Việc duy trì lực lượng lao động trong giai đoạn thị trường biến động đồng nghĩa với áp lực chi phí đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng giúp công ty giữ lại đội ngũ đã có kinh nghiệm, hạn chế xáo trộn nhân sự và duy trì khả năng vận hành khi hoạt động kinh doanh phục hồi.

VitaDairy có đã tăng trưởng thần tốc đến 20 lần trong 5 năm - Ảnh: DNCC

Quan trọng hơn, những quyết định trong giai đoạn khó khăn cho thấy cách doanh nghiệp nhìn nhận người lao động. Văn hóa không chỉ được thể hiện qua những chính sách hay thông điệp nội bộ, mà được kiểm chứng rõ nhất khi tổ chức phải đưa ra lựa chọn dưới áp lực. Sự quan tâm và tin tưởng vì thế được xây dựng bằng hành động thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở những tuyên bố.

Đầu tư vào con người để phát triển bền vững

Sau giai đoạn khủng hoảng, VitaDairy tiếp tục đối diện yêu cầu duy trì sự gắn kết khi quy mô doanh nghiệp tăng nhanh. Theo dữ liệu công bố, quy mô doanh nghiệp này từng tăng gấp 20 lần chỉ trong vòng 5 năm. Sự mở rộng qua nhiều khối văn phòng, thị trường và hệ thống nhà máy trên cả nước đặt ra những yêu cầu mới về quản trị.

Một trong số đó là kết nối các thế hệ lao động có kinh nghiệm và kỳ vọng khác nhau. Nếu thế hệ 7X, 8X mang đến kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy qua nhiều giai đoạn biến động, thì nhân sự Gen Z có lợi thế về khả năng tiếp cận công nghệ và sự nhạy bén với thay đổi mới. Làm thế nào để những khác biệt ấy trở thành nguồn lực bổ trợ thay vì khoảng cách trong tổ chức là bài toán mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt.

Tại VitaDairy, các chính sách nhân sự được triển khai trên nhiều phương diện, từ thu nhập, phúc lợi đến đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Riêng năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận hơn 12.000 lượt tham gia đào tạo, tương đương khoảng 6 khóa học trên mỗi nhân viên theo số liệu công bố. Hoạt động này hướng đến nâng cao chuyên môn và kỹ năng, đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Bên cạnh đào tạo, công ty triển khai chương trình nội bộ "Mầm xanh hạnh phúc" từ tháng 5-2024, đồng hành cùng Viters và hỗ trợ 800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giàu nghị lực sống.

Các hoạt động cộng đồng cũng tạo thêm cơ hội để nhân viên tham gia những chương trình chung ngoài phạm vi công việc, qua đó góp phần xây dựng sự kết nối trong tổ chức. Theo kết quả khảo sát Great Place to Work được doanh nghiệp công bố, 96% nhân viên đánh giá VitaDairy là nơi làm việc xuất sắc.

Top 27 và giá trị của sự ghi nhận từ bên trong

Bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Đông Nam Á của Fortune và Great Place to Work được xây dựng dựa trên khảo sát Trust Index. Phương pháp này gồm 60 nhận định và 2 câu hỏi mở, tập trung vào trải nghiệm của người lao động đối với các yếu tố như mức độ tin tưởng vào lãnh đạo, sự tôn trọng, tính công bằng, niềm tự hào và quan hệ đồng nghiệp.

Điểm đáng chú ý là phương pháp này đặt trải nghiệm của người lao động ở vị trí trung tâm. Doanh nghiệp có thể xây dựng những chính sách nhân sự tốt, nhưng chính nhân viên mới phản ánh mức độ những chính sách ấy được thực thi trong hoạt động hằng ngày.

Với hơn 1,3 triệu người lao động tham gia khảo sát trên khắp Đông Nam Á, việc lần đầu góp mặt và đạt vị trí thứ 27 là sự ghi nhận đáng chú ý đối với nỗ lực xây dựng môi trường làm việc của VitaDairy. Trong nhóm 9 doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam được vinh danh, kết quả này cũng cho thấy một doanh nghiệp nội địa có thể tạo dấu ấn trong bảng xếp hạng khu vực.

Sau hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp cho biết tiếp tục theo đuổi triết lý "Tử tế - Khoa học - Sáng tạo" trong định hướng kinh doanh và quản trị. Tuy nhiên, kết quả xếp hạng mới chỉ phản ánh trải nghiệm của người lao động tại thời điểm khảo sát. Khi quy mô tiếp tục mở rộng, việc duy trì chất lượng môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp và sự gắn kết giữa các bộ phận sẽ là những yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp.