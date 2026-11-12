MSD Việt Nam vào danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á

Tập thể nhân viên MSD Việt Nam cùng chung mục tiêu ứng dụng sức mạnh của khoa học tiên tiến để tạo ra những giá trị tích cực, bền vững cho sức khỏe cộng đồng - Ảnh: T.L

Danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 do Fortune phối hợp với Great Place To Work công bố, dựa trên khảo sát bảo mật danh tính với hơn 1,3 triệu người lao động tại 10 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có gần 95.000 người tại Việt Nam. Đây là lần thứ hai danh sách được công bố, với 51 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt.

MSD tại Việt Nam, thuộc Merck & Co., Inc. (Rahway, New Jersey, Mỹ), được xếp thứ 49 trong danh sách. Kết quả này đến vào năm doanh nghiệp đánh dấu 30 năm hiện diện tại Việt Nam, kể từ khi thành lập văn phòng đại diện vào năm 1996.

Sau ba thập kỷ, MSD mở rộng hoạt động và hợp tác với các đối tác trong nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người và động vật. Hiện doanh nghiệp có gần 450 nhân viên tại Việt Nam.

Ông Andreas Riedel, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc MSD Việt Nam, cho biết sự ghi nhận lần này là kết quả đóng góp của nhiều thế hệ nhân viên. Theo ông, tinh thần hợp tác, sự tận tâm và hỗ trợ lẫn nhau là những yếu tố góp phần xây dựng tập thể hướng đến mục tiêu phục vụ bệnh nhân và cộng đồng.

Ông Andreas Riedel, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc MSD Việt Nam, chia sẻ niềm tự hào khi công ty được vinh danh đúng dịp kỷ niệm ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam - Ảnh: T.L

MSD Việt Nam cho biết doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập, đồng thời tạo điều kiện để nhân viên phát huy năng lực. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, phụ nữ hiện đảm nhiệm 71,5% các vị trí quản lý.

Trước đó, MSD Việt Nam hai năm liên tiếp được HR Asia vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á vào năm 2023 và 2024. Doanh nghiệp cũng nhận Giải thưởng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập năm 2024 và đạt chứng nhận Great Place To Work năm 2026.

Bên cạnh các hoạt động nội bộ, nhân viên MSD Việt Nam tham gia một số chương trình cộng đồng. Trong bốn năm liên tiếp, tập thể nhân viên đã hiến tặng hơn 500 đơn vị máu. Từ năm 2024, doanh nghiệp đóng góp hơn 800 triệu đồng thông qua Quỹ Hy vọng của báo VnExpress để hỗ trợ các cộng đồng khắc phục hậu quả bão Yagi và những đợt thiên tai trong năm 2025.

Trong lĩnh vực y tế, MSD được Bộ Y tế trao bằng khen năm 2022 vì những đóng góp đối với bệnh nhân ung thư. Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục nhận bằng khen của Bộ Y tế cho các đóng góp trong công tác truyền thông chiến dịch "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV".

Việc góp mặt trong Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 là một trong những dấu mốc của MSD Việt Nam trong năm kỷ niệm 30 năm hoạt động. Kết quả này cũng bổ sung thêm một ghi nhận quốc tế về môi trường làm việc của doanh nghiệp tại Việt Nam.