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VinFast chốt ra mắt 2 xe mới, dễ là VF 5, VF 6 với nâng cấp lớn

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

VinFast xác nhận sẽ ra mắt hai mẫu xe điện trong tháng 11. Dựa trên những hình ảnh được hé lộ, đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp của VF 5 và VF 6, với hàng loạt thay đổi về thiết kế ngoại thất và nội thất.

Video "nhá hàng" hai mẫu xe mới sắp ra mắt - Video: VinFast

VinFast sắp ra mắt VF 5 và VF 6 mới

Tối 10-11, VinFast đăng tải video hé lộ hai mẫu ô tô điện mới, đồng thời xác nhận thời điểm ra mắt trong tháng 11-2026. Theo thông tin từ một số đại lý, bộ đôi này có thể được giới thiệu ngay ngày 12-11.

Hãng chưa công bố tên gọi của hai sản phẩm này. Tuy nhiên, thiết kế đèn hậu xuất hiện trong video có nhiều điểm tương đồng với những chiếc VF 5 và VF 6 mới từng bị bắt gặp chạy thử. Cả hai mẫu xe được cho là sẽ có nhiều thay đổi ở ngoại thất và khoang lái.

VinFast chốt ra mắt 2 xe mới, dễ là VF 5, VF 6 với nâng cấp lớn - Ảnh 1.

Dải đèn hậu LED được thiết kế lại, trong khi kiểu dáng tổng thể của hai mẫu xe vẫn tương đồng VF 5 và VF 6 hiện hành - Ảnh cắt từ video: VinFast

Trước đó, cả VF 5 và VF 6 mới đã nhiều lần xuất hiện trên đường thử trong những tháng gần đây.

VF 5 từng được bắt gặp tại Ấn Độ và Việt Nam. Đáng chú ý, một chiếc xe đã lộ diện tại Việt Nam vào tháng 8 mà không có lớp ngụy trang.

VF 6 mới chủ yếu xuất hiện dưới lớp ngụy trang kín thân xe và sử dụng biển số tạm.

VinFast VF 5, VF 6 mới thay đổi những gì?

Theo tài liệu rò rỉ cuối tháng 10, VF 5 bản mới có chiều dài tăng khoảng 20mm, rộng hơn 49mm và cao hơn 9mm so với bản hiện hành.

Ngoại thất được thiết kế lại với cụm đèn trước đặt tại hai góc, tách biệt dải trang trí hình chữ V. Phía sau có cụm đèn hậu hai bên và đèn phanh trên cao. Xe được cho là có hai tùy chọn mâm 16 inch và 17 inch.

VinFast chốt ra mắt 2 xe mới, dễ là VF 5, VF 6 với nâng cấp lớn - Ảnh 2.
VinFast chốt ra mắt 2 xe mới, dễ là VF 5, VF 6 với nâng cấp lớn - Ảnh 3.

VinFast VF 5 mới từng xuất hiện trong khuôn viên nhà máy - Ảnh: MXH

Khoang lái thay đổi đáng kể khi màn hình sau vô-lăng được loại bỏ, thông tin vận hành chuyển lên màn hình trung tâm dạng nổi. Vô-lăng chuyển sang kiểu hai chấu, cần số đặt phía sau vô-lăng và phanh tay cơ được thay bằng phanh tay điện tử.

Về vận hành, VF 5 mới được cho là có công suất thấp hơn nhưng mô-men xoắn lớn hơn bản hiện hành, tiếp tục sử dụng pin LFP. Các thông số này chưa được VinFast xác nhận.

Trong khi đó, qua những hình ảnh chạy thử, VinFast VF 6 mới vẫn giữ kiểu dáng tổng thể nhưng được tinh chỉnh nhiều chi tiết. Cụm đèn trước nhỏ và sắc nét hơn, cản trước được làm lại. Phía sau, dải LED ngang vẫn được giữ nguyên, trong khi đèn hai bên chuyển sang dạng dọc. Xe cũng có tay nắm cửa ẩn tương tự VF 8 thế hệ mới.

VinFast chốt ra mắt 2 xe mới, dễ là VF 5, VF 6 với nâng cấp lớn - Ảnh 4.
VinFast chốt ra mắt 2 xe mới, dễ là VF 5, VF 6 với nâng cấp lớn - Ảnh 5.

VinFast VF 6 mới xuất hiện trên đường thử với lớp ngụy trang kín thân xe - Ảnh: Facebook

Bên trong, hình ảnh được cho là từ tài liệu đào tạo sản phẩm cho thấy VF 6 có vô-lăng mới, bổ sung màn hình phía sau vô-lăng. Bảng táp-lô, ốp cửa và bệ tỳ tay được thiết kế lại. Cụm nút chuyển số P/R/N/D được đưa sang bên phải vô-lăng, tương tự VF 8 mới.

Thông số vận hành chưa được tiết lộ. Một số nguồn tin cho rằng hệ thống treo sau có thể chuyển từ đa liên kết sang thanh xoắn, song VinFast chưa xác nhận.

VF 5 và VF 6 hiện là hai mẫu SUV điện quan trọng của VinFast trong nhóm xe cỡ nhỏ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao 30.420 xe VF 5, bao gồm cả Herio Green, cùng 19.026 xe VF 6.

VinFast chốt ra mắt 2 xe mới, dễ là VF 5, VF 6 với nâng cấp lớn - Ảnh 6.Lộ VinFast VF 5 mới từ ngoài vào trong, có chi tiết như VF 8, VF Wild

Một chiếc xe được cho là VinFast VF 5 thế hệ mới vừa xuất hiện tại Hà Nội, để lộ nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất và khoang lái.

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MINH SƠN
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    Chủ đề: xe điện VinFast VF 5 VinFast VF 6 VINFAST xe mới

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