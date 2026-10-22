Rộ ảnh VinFast VF 6 nâng cấp, nhiều thay đổi đáng chú ý

VinFast VF 6 mới lộ hình ảnh thiết kế nội, ngoại thất - Ảnh đã được làm nét từ ảnh gốc: Bí Mật Xe Biz

Một tài liệu hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều khác biệt giữa VinFast VF 6 hiện tại và một phiên bản được chú thích là dùng nền tảng mới, mang tên VF 6 New Platform.

Cùng với những hình ảnh xe chạy thử xuất hiện thời gian gần đây cho thấy khả năng VF 6 nâng cấp sắp ra mắt là rất cao.

VinFast hiện chưa xác nhận tính xác thực của tài liệu này. Dù vậy, các hình ảnh ngoại thất trong tài liệu gần như trùng khớp với những chiếc xe từng bị bắt gặp chạy thử trên đường, cũng như bản thiết kế đăng ký kiểu dáng công nghiệp của hãng trước đó.

Chiếc VF 6 mới được bắt gặp chạy thử với thiết bị hỗ trợ tự lái - Ảnh cắt từ clip: Facebook

Xe từng được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp - Ảnh: NOIP

Ngoại thất tinh chỉnh nhẹ

Theo các hình ảnh rò rỉ, phần đầu xe vẫn giữ dải đèn định vị hình chữ V đặc trưng của VinFast, nhưng tổng thể được thiết kế liền mạch hơn. Các hốc gió và cụm đèn hai bên cũng được bố trí lại, trong khi cản trước có thiết kế mới với hốc gió dưới mở rộng hơn.

Ở phía sau, dải đèn và logo chữ V tiếp tục được giữ lại. Cụm đèn hậu nối liền bằng một đường ngang mảnh, còn cản sau được tạo hình lại với hai hốc lớn và chi tiết trang trí trung tâm gợi hình chữ U.

Một điểm đáng chú ý là tay nắm cửa có thể được chuyển sang dạng ẩn vào thân xe, thay cho kiểu tay nắm nổi trên VF 6 hiện tại. Cách làm này tương tự VF 8 thế hệ mới. Nhìn từ bên hông, bộ mâm cũng có thiết kế khác bản đang bán trên thị trường.

Xe vẫn giữ dáng quen thuộc nhưng nhiều chi tiết được làm mới - Ảnh dựng đồ họa bằng AI

Nội thất có thể thay đổi mạnh

Khoang lái cho thấy nhiều thay đổi rõ rệt, từ tỉ lệ màn hình trung tâm, màn hình sau vô-lăng cho tới thiết kế mới của táp-lô, tapi cửa và bệ tì tay.

Vô-lăng cũng được làm mới với kiểu tạo hình vát tương tự VF 8. Bảng điều khiển nhìn gọn hơn nhờ loại bỏ nhiều nút bấm vật lý.

Nội thất VF 6 được cho là có nhiều điểm tương đồng với VF 8 thế hệ mới - Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Đáng chú ý, cụm nút chọn số P/R/N/D trên VF 6 hiện tại không còn đặt ở vị trí cũ. Thay vào đó, chi tiết này được chuyển sang cụm điều khiển bên phải vô-lăng, làm thay đổi cách bố trí và thao tác chọn số. Thiết kế này cũng gợi liên tưởng đến VF 8 thế hệ mới.

Hiện chưa có thông tin rõ ràng về việc động cơ và hệ truyền động của VF 6 bản nâng cấp có thay đổi hay không. Nếu mẫu xe thực sự chuyển sang nền tảng mới, khả năng hệ thống truyền động được tinh chỉnh là điều có thể xảy ra.

Một số thông tin chưa được kiểm chứng còn cho rằng xe có thể chuyển từ hệ thống treo sau đa liên kết sang dầm xoắn. Tuy nhiên, VinFast chưa xác nhận chi tiết này, nên các thông tin hiện tại vẫn chỉ mang tính tham khảo.

Lộ diện VinFast VF 6 nâng cấp, có chi tiết như VF 8 VinFast VF 6 được cho là phiên bản facelift vừa xuất hiện trong một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Xe giữ kiểu dáng tổng thể quen thuộc nhưng thay đổi cụm đèn trước/sau, cản sau, tay nắm cửa và thiết kế mâm.



