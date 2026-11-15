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Vietcombank đồng hành cùng TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới

tác giả
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

Vietcombank hướng tới vai trò đối tác tài chính chiến lược, góp phần kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của TP.HCM.

Vietcombank đồng hành cùng TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị - phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Vietcombank chi nhánh TP.HCM, tổ chức tối 15-11 - Ảnh: VCB TP.HCM

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - phát biểu như trên tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Vietcombank chi nhánh TP.HCM, tổ chức tối 15-11.

Vietcombank chi nhánh TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất  

Ông Tùng cho biết Vietcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM bằng năng lực tổng hợp của toàn hệ thống, các công ty thành viên và mạng lưới đối tác quốc tế. 

Đồng thời phát huy thế mạnh truyền thống về thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, ngoại hối, đồng thời mở rộng các dịch vụ thị trường vốn, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và tài chính số.

"Nửa thế kỷ qua, từ những năm tháng khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tiên phong trong công cuộc Đổi mới đến vị thế đầu tàu kinh tế và trung tâm hội nhập quốc tế của đất nước, TP.HCM luôn có sự đồng hành của Vietcombank.

Có thể nói, lịch sử 50 năm của Vietcombank TP.HCM là một điển hình sinh động của hành trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của TP, cũng như của đất nước. Trong nhiều năm liên tục và đến nay, chi nhánh luôn giữ vị thế dẫn đầu toàn hệ thống về quy mô và lợi nhuận.

Huân chương Lao động hạng nhất mà Vietcombank chi nhánh TP.HCM được đón nhận là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp trong suốt chặng đường phát triển, đồng thời là niềm tự hào, niềm vinh dự chung của toàn hệ thống Vietcombank", ông Tùng nhấn mạnh.

Vietcombank đồng hành cùng TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới - Ảnh 2.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Vietcombank chi nhánh TP.HCM - Ảnh: VCB TP.HCM

Vietcombank đồng hành cùng TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới - Ảnh 3.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh dòng vốn của Vietcombank chi nhánh TP.HCM đã có mặt tại nhiều công trình, dự án trọng điểm của TP và quốc gia - Ảnh: M.H.

Dòng vốn của Vietcombank TP.HCM có mặt tại nhiều công trình, dự án trọng điểm của TP và quốc gia

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định trong từng giai đoạn lịch sử, Vietcombank luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời góp phần duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, khơi thông và phân bổ nguồn lực tài chính hiệu quả, hỗ trợ phát triển kinh tế.

Đáng ghi nhận, dòng vốn của Vietcombank chi nhánh TP.HCM đã có mặt tại nhiều công trình, dự án trọng điểm của TP và quốc gia như các tuyến đường sắt đô thị TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng nước sâu Gemalink và chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn với vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp vốn, ngân hàng tài trợ chính hoặc tài trợ độc lập.

"Những đóng góp ấy khẳng định năng lực thu xếp vốn và cung ứng dịch vụ tài chính cho các dự án quy mô lớn, góp phần phát triển hạ tầng, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực cho không gian phát triển mới của TP.HCM sau sắp xếp", ông Hà nhấn mạnh.

TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế được mở rộng sau sắp xếp, quy mô và vị thế ngày càng lớn, Vietcombank chi nhánh TP.HCM cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các chủ trương, chính sách tiền tệ, tín dụng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Kiên định nguyên tắc tăng trưởng đi đôi với an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, tiếp tục phát huy thế mạnh về thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và tài trợ thương mại.

Song song đó là tăng cường phối hợp, chủ động đồng hành và hỗ trợ Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM phát triển mạnh mẽ, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển tín dụng xanh. 

Chuyển đổi số phải mang lại tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, song luôn bảo đảm an toàn dữ liệu và tài sản của khách hàng. Dòng vốn cần ưu tiên các dự án thân thiện với môi trường, phù hợp mục tiêu phát triển bền vững của TP.HCM và đất nước.

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Nguyên lãnh đạo Đảng và lãnh đạo TP.HCM đến dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Vietcombank chi nhánh TP.HCM - Ảnh: VCB TP.HCM

Ông Ngô Minh Nhựt, Giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM, cho biết Vietcombank chi nhánh TP.HCM được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ hai là niềm vinh dự lớn lao, là sự ghi nhận đối với công sức của bao thế hệ cán bộ chi nhánh trong suốt nửa thế kỷ qua.

"Tập thể Vietcombank chi nhánh TP.HCM nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo và coi đó là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới. Chi nhánh sẽ cụ thể hóa các nội dung được định hướng, chỉ đạo trong các chương trình hành động, các kế hoạch kinh doanh năm 2027 và giai đoạn tới", ông Nhựt cam kết.

Vietcombank đồng hành cùng TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới - Ảnh 5.46 ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi, lãi vay giảm ra sao?

Tính đến ngày 4-11, cả 46 ngân hàng thương mại đã hạ lãi suất niêm yết kỳ hạn từ 6 tháng. Lãi suất bình quân các khoản vay mới cuối tháng 10 giảm 0,2-0,5%/năm so với giữa tháng.

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    Chủ đề: Lễ kỷ niệm TP.HCM 50 năm Vietcombank huân chương lao động hạng nhất

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