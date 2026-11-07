Vietcap hỗ trợ 150 triệu đồng cải thiện nơi ăn ở, học tập cho trẻ ở Làng thiếu niên Thủ Đức

Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap (trái) trao tặng 150 triệu đồng để làng sửa chữa, cải thiện cơ sở vật chất và không gian sinh hoạt, học tập cho các em Làng thiếu niên Thủ Đức - VỈNH DỲ

Sáng 7-11, làng thiếu niên Thủ Đức tổ chức chương trình 'Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai' với sự đồng hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap. Chương trình có nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi, dùng bữa cùng trẻ em và trao hỗ trợ cải thiện điều kiện sinh hoạt tại làng thiếu niên Thủ Đức.

Ông Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc Làng thiếu niên Thủ Đức (TP.HCM) cho hay tại đây hiện có 24 ngôi nhà, mỗi nhà có một người mẹ chăm sóc khoảng 10-12 em, tạo môi trường sinh hoạt theo mô hình gia đình. Điều này mang lại sự đầm ấm, gần gũi.

Hiện làng đang chăm sóc 281 trẻ, trong đó gần 180 em đi học hằng ngày tại các trường trên địa bàn. Các em được học văn hóa, học nghề, học đại học và được chăm sóc đến 18 tuổi. Trường hợp học đại học có thể được tiếp tục nuôi dưỡng đến 22 tuổi.

Theo ông Tài, bên cạnh việc chăm lo đời sống và học tập, làng chú trọng tạo điều kiện để các em phát triển sở thích và sự tự tin.

"Các cháu trong môi trường được rèn luyện sự tự tin và rất đam mê với sở thích của mình. Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho các cháu được theo đuổi điều các cháu thích” - ông Tài bày tỏ.

Theo ông Tài, trong nhiều năm qua, làng cũng đã chăm sóc, nuôi dưỡng và đưa hơn 2.000 trẻ trở về cộng đồng sau khi trưởng thành.

Thấu hiểu được khó khăn cũng như mong muốn từ các em, chương trình "Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai" mang đến nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi, dùng bữa cùng trẻ em và trao hỗ trợ cải thiện điều kiện sinh hoạt tại làng thiếu niên Thủ Đức. Đây cũng là hương trình được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 19 năm thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Dịp này, Vietcap hỗ trợ làng thiếu niên Thủ Đức 150 triệu đồng để sửa chữa, cải thiện cơ sở vật chất và không gian sinh hoạt, học tập cho các em.

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Trưởng phòng Cấp cao Khối Truyền thông Tiếp thị (Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap), nhận định với trẻ em, điều cần thiết không chỉ là những hỗ trợ trước mắt mà còn là điều kiện để các em học tập và phát triển. “Với một đứa trẻ, điều quan trọng không chỉ là chúng ta có thể mang đến điều gì hôm nay, mà chúng ta có thể cùng nhau tạo ra những điều kiện gì để các em có một ngày mai tốt đẹp hơn”, ông Tiến nói.

Giám đốc làng thiếu niên Thủ Đức cho rằng những hoạt động như cùng ăn một bữa, cùng chơi một trò chơi cũng là một cách để mọi người có thêm thời gian gần gũi với các em.

“Đôi khi sự sẻ chia không nhất thiết phải là điều gì thật lớn lao. Nó có thể bắt đầu đơn giản bằng việc chúng ta có mặt, dành thời gian cho nhau và cùng chia sẻ một niềm vui” - ông Tiến phân tích.

Nhân viên Vietcap tặng thú bông cho các em nhỏ tại làng thiếu niên Thủ Đức, mang đến niềm vui trong buổi giao lưu - CAM LY

Các em nhỏ hào hứng vây quanh “mẹ” , thích thú chơi đùa - Ảnh: CAM LY