Người có thân hình gầy gò, ăn uống bình thường và không có triệu chứng bất thường vẫn có thể bị rối loạn mỡ máu - Ảnh minh họa

Mỡ máu cao thường được gắn với hình ảnh những người béo bụng, ít vận động hoặc ăn nhiều dầu mỡ. Vì vậy, không ít người gầy chủ quan cho rằng mình không có nguy cơ mắc bệnh.

Tuy nhiên, cân nặng không phản ánh chính xác lượng cholesterol trong máu. Một người có thân hình gầy gò, ăn uống bình thường và không có triệu chứng bất thường vẫn có thể bị rối loạn mỡ máu.

Mỡ máu cao là gì và ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao?

Mỡ máu là cách gọi thông thường của các chất béo lưu hành trong máu, chủ yếu gồm cholesterol và triglyceride. Đây đều là những chất cần thiết cho cơ thể, tham gia cấu tạo tế bào, sản xuất hormone và cung cấp năng lượng.

Tuy nhiên, khi nồng độ các chất này mất cân bằng, đặc biệt là cholesterol LDL (cholesterol xấu) hoặc triglyceride tăng cao, cơ thể có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

Cholesterol LDL tăng cao có thể góp phần hình thành các mảng xơ vữa trong thành động mạch. Theo thời gian, những mảng bám này khiến lòng mạch thu hẹp, cản trở lưu thông máu và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Trong khi đó, triglyceride tăng quá cao còn có thể gây viêm tụy cấp, một tình trạng nguy hiểm cần được điều trị kịp thời.

Điều đáng lo ngại là mỡ máu cao thường không gây triệu chứng rõ ràng. Người bệnh có thể sinh hoạt bình thường trong nhiều năm mà không biết mình đang có các chỉ số mỡ máu bất thường.

Ở một số người, các biến thể gene khiến quá trình loại bỏ cholesterol LDL hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến cholesterol tăng cao dù họ không thừa cân - Ảnh minh họa

Vì sao người gầy vẫn có thể bị mỡ máu cao?

Một trong những nguyên nhân quan trọng là yếu tố di truyền. Gan có nhiệm vụ sản xuất và loại bỏ cholesterol khỏi máu. Ở một số người, các biến thể gene khiến quá trình loại bỏ cholesterol LDL hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến cholesterol tăng cao dù họ không thừa cân.

Điển hình là bệnh tăng cholesterol máu gia đình, một rối loạn di truyền có thể khiến cholesterol LDL tăng cao ngay từ khi còn trẻ. Người mắc bệnh vẫn có thể sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng nguy cơ mắc bệnh tim mạch sớm lại cao hơn bình thường.

Bên cạnh đó, người gầy không có nghĩa là cơ thể ít mỡ. Một số người có cân nặng bình thường nhưng khối lượng cơ thấp, tỉ lệ mỡ cao hoặc tích tụ nhiều mỡ nội tạng quanh gan và các cơ quan trong ổ bụng.

Loại mỡ này có liên quan đến tình trạng kháng insulin, tăng triglyceride và giảm cholesterol HDL (cholesterol tốt). Vì nằm sâu bên trong cơ thể, mỡ nội tạng không phải lúc nào cũng thể hiện rõ qua ngoại hình.

Chế độ ăn uống cũng là yếu tố đáng chú ý. Người gầy thường ít quan tâm đến việc kiểm soát thực phẩm vì cho rằng mình không có nguy cơ tăng cân. Tuy nhiên, việc thường xuyên ăn nhiều thịt mỡ, bơ, thực phẩm chế biến sẵn và các món giàu chất béo bão hòa vẫn có thể làm tăng cholesterol LDL.

Ngoài ra, ăn nhiều đường, tinh bột tinh chế, uống nhiều rượu bia có thể góp phần làm tăng triglyceride, ngay cả khi cân nặng không thay đổi đáng kể.

Một số bệnh lý như suy giáp, đái tháo đường, bệnh thận và tác dụng phụ của một số loại thuốc cũng có thể khiến chỉ số mỡ máu tăng bất thường.

Vì vậy, người gầy không nên dựa vào cân nặng hay ngoại hình để đánh giá sức khỏe tim mạch. Xét nghiệm mỡ máu là cách phát hiện những bất thường mà mắt thường không thể nhận biết.

Đặc biệt, những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm, cholesterol cao hoặc có các yếu tố nguy cơ khác nên trao đổi với bác sĩ về thời điểm và tần suất xét nghiệm phù hợp.

Mỡ máu cao không phải là bệnh chỉ gặp ở người béo. Duy trì cân nặng hợp lý là điều có lợi, nhưng chế độ ăn lành mạnh, vận động thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ mới giúp nhận biết, kiểm soát tốt hơn nguy cơ rối loạn mỡ máu.