Vì sao 'maxxing' là từ của năm?

Dictionary.com chọn "maxxing" làm từ của năm 2026, phản ánh sự phổ biến của văn hóa tối ưu hóa bản thân - Ảnh: Canva

Từ chăm chút ngoại hình, cải thiện giấc ngủ đến tăng lượng protein trong bữa ăn, "maxxing" đang trở thành cách nói phổ biến trên mạng xã hội để chỉ việc tối ưu hóa một khía cạnh nào đó của cuộc sống.

Theo báo The Guardian, Dictionary.com chọn "maxxing" làm từ của năm 2026 sau khi ghi nhận mức độ sử dụng thuật ngữ này tăng mạnh. Dữ liệu của đơn vị cho thấy đến tháng 8-2026, từ này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông số với tần suất cao gấp 19 lần mức trung bình hằng tháng của năm 2025.

"Maxxing" là gì?

"Maxxing" thường được ghép với một từ khác để diễn tả việc đẩy một khía cạnh nào đó lên mức tối đa. Chẳng hạn, "looksmaxxing" là tìm cách cải thiện ngoại hình, "sleepmaxxing" chỉ việc tối ưu giấc ngủ, còn "proteinmaxxing" nói về việc tăng cường protein trong chế độ ăn.

Thuật ngữ này cũng xuất hiện trong môi trường làm việc. "Tokenmaxxing" được dùng để nói về việc tối đa hóa lượng token sử dụng khi làm việc với các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Thực tế, "maxxing" không phải từ mới. Theo The Guardian, thuật ngữ này đã xuất hiện từ nhiều thập niên trước, trong đó có cách gọi "min-maxing" của cộng đồng chơi trò chơi nhập vai Dungeons & Dragons, chỉ việc tối ưu các chỉ số nhân vật.

"Maxxing" ngày càng được sử dụng rộng rãi để nói về việc tối ưu hóa mọi mặt cuộc sống - Ảnh: Formos

Tuy nhiên, sự phổ biến gần đây của từ này gắn liền với "looksmaxxing". Trào lưu cải thiện ngoại hình từng xuất hiện trong các cộng đồng trực tuyến "incel" - thuật ngữ chỉ những người tự nhận không thể tìm được bạn tình dù mong muốn. Một số người theo đuổi việc thay đổi diện mạo đến mức cực đoan.

Nhà ngôn ngữ học Adam Aleksic nhận định diễn đàn 4chan có ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành và lan truyền nhiều tiếng lóng trên mạng. Dù vậy, "maxxing" hiện đã vượt khỏi phạm vi những cộng đồng ban đầu, trở thành cách diễn đạt được sử dụng trong nhiều lĩnh vực.

Mạng xã hội góp phần lan truyền trào lưu hoàn thiện bản thân, từ chăm sóc ngoại hình đến cải thiện lối sống - Ảnh: CNN

Kelly Wright, phó tổng biên tập tạp chí Among the New Words, cho biết thuật ngữ này có thể kết hợp với gần như mọi chủ đề. Năm 2025, từ này xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên YouTube về "vibemaxxing", tức cải thiện năng lượng hoặc trạng thái tinh thần, và những bài viết về "vocabularymaxxing", chỉ việc mở rộng vốn từ vựng.

Hoàn thiện bản thân trở thành áp lực

Sự phổ biến của "maxxing" phản ánh xu hướng muốn cải thiện mọi mặt cuộc sống. Tuy nhiên, việc liên tục tìm cách nâng cấp bản thân cũng có thể khiến con người cảm thấy mình luôn chưa đủ tốt.

Theo Jennifer Donnelly, nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa và Khoa học sức khỏe RCSI, gần như bất kỳ khía cạnh nào có thể cải thiện đều có thể trở thành mục tiêu của "maxxing".

Trong bài viết trên The Conversation, bà cảnh báo sức khỏe, đời sống tinh thần, các mối quan hệ và thói quen sinh hoạt không phải những mục tiêu có thể hoàn thành để đạt trạng thái hoàn hảo. Việc theo đuổi một phiên bản tối ưu của bản thân có thể dẫn đến tự giám sát quá mức, thường xuyên chỉ trích chính mình và đặt ra những tiêu chuẩn khó đạt được.

"Looksmaxxing" là một trong những cách sử dụng phổ biến của "maxxing", chỉ việc tìm cách cải thiện ngoại hình - Ảnh: The Guardian

Daria Bahtina, giảng viên ngành ngôn ngữ học tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), cho rằng "maxxing" được ưa chuộng một phần vì dễ kết hợp với nhiều từ nhưng vẫn giữ được ý nghĩa dễ nhận biết. Chẳng hạn, nói "proteinmaxxing" nghe bắt tai và hợp với văn hóa mạng hơn cách diễn đạt đơn giản là ăn nhiều protein.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý việc sử dụng thuật ngữ này rộng rãi có thể khiến người dùng tiếp xúc với nguồn gốc của nó trong các cộng đồng trực tuyến cực đoan, dù họ không chủ đích tìm hiểu những nội dung đó.