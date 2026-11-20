Đoàn đại biểu tham quan Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo - Ảnh: LÊ HUY

Chương trình về nguồn và “Hành trình nghĩa tình - Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2026 do Chi đoàn Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM (Đoàn Sở Xây dựng TP.HCM) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Đoàn Cảng hàng không Côn Đảo và Đoàn đặc khu Côn Đảo tổ chức trong 3 ngày (19 đến 21-11) tại đặc khu Côn Đảo.

Đoàn đã thăm Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo; Bảo tàng Côn Đảo; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Keo; Nghĩa trang Hàng Dương và viếng mộ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Đến Côn Đảo để hiểu hơn những hy sinh vì độc lập

Hoàng Khải (ở giữa) chăm chú đọc bảng thuyết minh tại Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo - Ảnh: LÊ HUY

Đặng Hoàng Khải (đoàn viên Chi đoàn Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM) xúc động khi tham quan hệ thống di tích nhà tù Côn Đảo và những câu chuyện lịch sử tại Bảo tàng Côn Đảo.

Dừng chân trước những chứng tích lịch sử, tận mắt chứng kiến nơi từng giam cầm, tra tấn các chiến sĩ cách mạng, Khải cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát mà các thế hệ cha anh đã trải qua trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Trước đây, tôi từng nghe và đọc nhiều về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Nhưng khi trực tiếp đến đây, tận mắt chứng kiến những chứng tích lịch sử, tôi mới cảm nhận sâu sắc những đau thương, mất mát và tinh thần kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng. ĐẶNG HOÀNG KHẢI - Đoàn viên Chi đoàn Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM

Điều khiến Khải khâm phục chính là ý chí và niềm tin không lay chuyển của những người chiến sĩ cách mạng giữa chốn lao tù khắc nghiệt. Dù phải đối mặt với đòn roi, tra tấn và những thử thách khắc nghiệt, họ vẫn kiên định với lý tưởng đấu tranh. Rồi, Khải càng thấm thía giá trị của hòa bình.

Chuyến về nguồn giúp Khải nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân và thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống cách mạng, gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, đồng thời góp sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Tri ân thế hệ đi trước thiết thực nhất là biến lòng biết ơn thành hành động, không ngừng rèn luyện, cống hiến sức trẻ và trách nhiệm để góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, Khải bày tỏ.

Đào Ngọc Liễu (Ủy viên BCH Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM) xúc động khi nhìn những chuồng cọp tại Trại Phú Tường. Hình ảnh các chiến sĩ cách mạng bị xiềng chân, tra tấn, chịu đói khát, nắng nóng và giá rét trong những căn hầm chật hẹp khiến chị nghẹn lòng.

Chị càng khâm phục tinh thần kiên cường, niềm tin son sắt của những người chiến sĩ và thấm thía hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

“Tôi thấy những khó khăn trong công việc và cuộc sống hôm nay chẳng thấm vào đâu so với những gì các anh hùng liệt sĩ đã trải qua. Tôi càng nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực học tập và hoàn thành tốt công việc được giao.

Dù làm công tác hành chính hay báo chí, truyền thông, mỗi người đều có thể góp sức bằng chính công việc của mình, đồng thời lan tỏa lòng biết ơn, niềm tự hào về lịch sử đến thế hệ trẻ”, chị Liễu bày tỏ.

Đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng Côn Đảo - Ảnh: LÊ HUY

Chăm lo an sinh xã hội nơi đảo tiền tiêu

Chương trình đã trao tặng các công trình, mô hình an sinh xã hội đến người dân trên đặc khu. Trong đó mô hình “Em nuôi của Đoàn” trị giá 20 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; công trình “Mỗi món quà - Một nụ cười” trị giá 14 triệu đồng trao học bổng cho 20 em học sinh.

Công trình “Cải tạo, nâng cấp sân chơi thể thao Nhà văn hóa Khu dân cư số 4” trị giá 16 triệu đồng; công trình “Côn Đảo xanh” trị giá 20 triệu đồng với 10 thùng rác công cộng dành tặng khu dân cư số 1 và công trình thanh niên "Tiếp sức đến trường - Vững bước tương lai" 22 triệu đồng.

Đỗ Phi Phúc - Bí thư Đoàn Đặc khu Côn Đảo - cho biết những phần quà góp phần tiếp sức thiếu nhi vượt khó, nâng cao đời sống tinh thần người dân và bảo vệ môi trường biển đảo.

"Điều mà chúng tôi trân trọng hơn chính là tình cảm và trách nhiệm được gửi gắm trong từng công trình, từng phần quà. Dù là xa cách về địa lý nhưng Côn Đảo luôn nhận được sự quan tâm cũng như chia sẻ và những tấm lòng nghĩa tình từ đất liền, làm cho Côn Đảo ngày càng gần hơn và cũng như ấm áp hơn trong tình cảm của mọi người", anh Phúc bày tỏ.

Trao tặng các công trình, mô hình an sinh xã hội đến người dân trên đặc khu Côn Đảo - Ảnh: LÊ HUY

Đoàn công tác thăm nghĩa trang Hàng Dương - Ảnh: LÊ HUY

Gửi yêu thương từ đất liền đến Côn Đảo Nguyễn Trần Minh Trí - Bí thư Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - tâm sự Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, ghi dấu những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trở lại Côn Đảo, anh càng thấm thía giá trị hòa bình và trách nhiệm tri ân thế hệ đi trước. "Thông qua các phần việc thiết thực, tuổi trẻ TP.HCM mong muốn chăm lo người dân, tiếp sức học sinh, bảo vệ môi trường và tiếp tục đồng hành cùng địa phương xây dựng Côn Đảo ngày càng phát triển", anh Trí nói. Bí thư Chi đoàn Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM Trần Minh Toàn chia sẻ hành trình không chỉ là dịp ôn lại truyền thống lịch sử, tri ân các thế hệ đi trước mà còn giúp mỗi đoàn viên ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm với quê hương, đất nước. "Đặc biệt, thông qua hoạt động trao tặng các phần quà an sinh xã hội đến người dân Côn Đảo, chúng tôi mong muốn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia chân thành của tuổi trẻ TP.HCM đến vùng đất tiền tiêu của Tổ quốc. Mỗi món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình, sự quan tâm của tuổi trẻ, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, vun đắp tình yêu biển đảo và ý thức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”, anh Toàn chia sẻ.

Một số hình ảnh của hành trình từ 19 đến 21-11:

Đoàn viên vừa nghe vừa tận mắt thấy khu Chuồng Cọp Pháp (thuộc Trại Phú Tường), nằm trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo - Ảnh: LÊ HUY

Đoàn viên tham quan bệ lò nấu cơm nước tại Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo - Ảnh: LÊ HUY

Tìm hiểu những tư liệu, hiện vật lịch sử tại Bảo tàng Côn Đảo - Ảnh: LÊ HUY

Các đoàn viên lắng đọng trước những câu chuyện về sự hy sinh và tinh thần bất khuất của các thế hệ cha anh - Ảnh: LÊ HUY

Đoàn viên thanh niên tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Côn Đảo - Ảnh: LÊ HUY