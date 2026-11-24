Màn phối hợp giữa Boruto và Sarada trở thành điểm nhấn trong Boruto: Two Blue Vortex - Ảnh: Rei Penber

Chương 39 của Boruto: Two Blue Vortex đánh dấu cuộc đối đầu giữa Uzumaki Boruto, Uchiha Sarada và Code. Sau 3 năm xa cách, Boruto và Sarada vẫn cho thấy khả năng phối hợp ăn ý, kết hợp hai nhẫn thuật mạnh để dồn ép đối thủ.

Màn phối hợp này cho thấy sức mạnh đáng gờm của thế hệ ninja mới tại làng Lá, đặc biệt khi cả hai có thể bổ trợ năng lực cho nhau trong những trận chiến lớn.

Boruto và Sarada kết hợp hai nhẫn thuật mạnh

Trong trận chiến, Boruto tung đòn tấn công khiến Code bị thương, sau đó tìm cách rời khỏi nơi ẩn náu của Shinju. Tuy nhiên, Sarada không lựa chọn rút lui mà quyết định tận dụng cơ hội để tấn công đối thủ.

Khi Code tập trung truy đuổi Boruto, Sarada sử dụng lượng chakra đã tích trữ để triển khai Ohirume. Nhẫn thuật này lần đầu xuất hiện trong chương 21, cho phép cô tạo ra những hố đen có lực hấp dẫn cực lớn, hút và nghiền nát mục tiêu.

Sarada dùng Ohirume kéo Code về phía một hố đen, khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc chống trả. Sức mạnh của nhẫn thuật này cho thấy khả năng khống chế đáng kể, ngay cả trước một đối thủ mạnh như Code, người được đánh giá có sức mạnh ngang tầm Otsutsuki Isshiki.

Sarada sử dụng nhẫn thuật Ohirume, tạo hố đen để khống chế Code - Ảnh: Shueisha

Boruto tung Rasengan Uzuhiko vào Code sau khi đối thủ bị Ohirume của Sarada khống chế - Ảnh: Shueisha

Tận dụng thời điểm đối thủ bị hút về phía hố đen, Boruto tung Rasengan Uzuhiko vào Code. Đòn đánh khiến nhân vật này rơi vào trạng thái chóng mặt, mất phương hướng kéo dài.

Sự kết hợp giữa hai nhẫn thuật giúp Boruto và Sarada nhanh chóng chiếm ưu thế. Trong đó, Ohirume của Sarada đóng vai trò khống chế đối thủ, tạo điều kiện để Boruto tung đòn tấn công quyết định.

Dù đã không đồng hành suốt ba năm, cả hai vẫn thể hiện sự ăn ý trong chiến đấu. Màn phối hợp này cũng cho thấy Boruto và Sarada đang trở thành một trong những bộ đôi chiến đấu đáng gờm tại Konoha.

Code đối mặt với sức mạnh kết hợp của Boruto và Sarada tại nơi ẩn náu của Shinju - Ảnh: Shueisha

Dù nhận đòn tấn công mạnh từ Boruto và Sarada, Code dường như chưa hoàn toàn bị đánh bại. Ở cuối chương 39, cánh tay giả của nhân vật này xuất hiện trong tình trạng bốc cháy. Nguyên nhân của hiện tượng này chưa được giải thích.

Chi tiết trên hé lộ cuộc đối đầu giữa ba nhân vật sẽ tiếp tục trong chương tiếp theo.

Dù chịu ảnh hưởng từ Rasengan Uzuhiko, Code được cho là vẫn đang tìm cách đối phó với nhẫn thuật của Boruto để tiếp tục chiến đấu. Diễn biến tiếp theo có thể trở thành bước ngoặt đối với Code, nhân vật vẫn chưa thể hiện được đầy đủ mức độ nguy hiểm trong câu chuyện.

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