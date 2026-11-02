5 nhân vật Naruto gây thất vọng trong Boruto

Nhiều nhân vật từng nổi bật trong Naruto có sự thay đổi đáng kể về sức mạnh và vai trò ở phần hậu truyện - Ảnh: GameRant

Trong Naruto, tác giả Masashi Kishimoto xây dựng nhiều nhân vật sở hữu sức mạnh vượt trội, không ít ninja đã đạt đến những cấp độ chiến đấu đáng kinh ngạc. Vì vậy, khi Boruto tiếp nối câu chuyện, người hâm mộ kỳ vọng những nhân vật mạnh nhất thế hệ trước sẽ tiếp tục duy trì vị thế.

Tuy nhiên, diễn biến phần truyện hậu truyện lại khiến một số người suy giảm sức mạnh đáng kể, thậm chí bị loại khỏi những cuộc chiến quan trọng.

Uzumaki Naruto

Naruto từng được xem là ninja mạnh nhất lịch sử nhờ sở hữu Lục Đạo Tiên Nhân và chakra Cửu Vĩ. Những năng lực này giúp cậu vượt qua cả Hashirama Senju - một trong những ninja huyền thoại của làng Lá.

Naruto mất đi Cửu Vĩ sau trận chiến với Isshiki Otsutsuki - Ảnh: Studio Pierrot

Tuy nhiên, trong cuộc chiến với Isshiki Otsutsuki, Naruto buộc phải sử dụng trạng thái Baryon và đánh đổi bằng việc Cửu Vĩ hy sinh. Mất đi nguồn chakra quan trọng, sức mạnh của Naruto suy giảm đáng kể. Không chỉ mất đi sức mạnh chiến đấu, Naruto còn bị phong ấn trong một chiều không gian khác, gần như vắng bóng khỏi các diễn biến chính của Boruto.

Uchiha Sasuke

Sasuke từng là đối thủ ngang tài ngang sức với Naruto. Anh sở hữu Mangekyo Sharingan Vĩnh Cửu và Rinnegan, qua đó sử dụng được Susanoo, Amaterasu cùng nhiều năng lực không gian, thời gian đặc biệt.

Việc mất Rinnegan khiến Sasuke không còn sử dụng được nhiều năng lực chiến đấu quan trọng - Ảnh: Studio Pierrot

Trong Boruto, Sasuke mất Rinnegan sau khi bị Momoshiki chiếm quyền kiểm soát cơ thể Boruto và tấn công. Việc mất con mắt này khiến anh không còn sử dụng được nhiều năng lực quan trọng, làm suy giảm đáng kể khả năng chiến đấu. Sau đó, Sasuke còn bị Thần Thụ hấp thụ và biến thành một bản thể thuộc nhóm Shinju, không thể tiếp tục chiến đấu như trước.

Mei Terumi

Mei Terumi từng là Mizukage Đệ Ngũ của làng Sương Mù. Cô sở hữu hai huyết kế giới hạn hiếm gặp là Dung Độn và Phí Độn, từng thể hiện sức mạnh đáng gờm khi đối đầu Sasuke.

Mei Terumi không còn hoạt động như một ninja trong Boruto - Ảnh: Studio Pierrot

Tuy nhiên, khi bước sang Boruto, Mei đã lớn tuổi và không còn hoạt động như một ninja. Sự thay đổi này khiến nhân vật gần như không còn giữ được vị thế chiến đấu từng có trong phần truyện trước.

Konohamaru Sarutobi

Konohamaru từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ninja xuất sắc nhất làng Lá, thậm chí là người kế thừa con đường của Naruto. Khi còn trẻ, anh đã đánh bại một trong những cơ thể của Pain bằng Rasengan, dù kinh nghiệm chiến đấu còn hạn chế.

Konohamaru từng được kỳ vọng trở thành một trong những ninja mạnh nhất làng Lá - Ảnh: Studio Pierrot

Thế nhưng trong Boruto, Konohamaru nhiều lần không thể hiện được sức mạnh tương xứng với kỳ vọng. Anh gặp khó khi đối đầu Ao - một ninja sở hữu nhiều cải tiến công nghệ. Dù bộ truyện không xác nhận Konohamaru bị suy giảm sức mạnh, cách nhân vật thể hiện trong các trận chiến khiến nhiều người cho rằng anh chưa phát huy được tiềm năng vốn có.

Shino Aburame

Shino thuộc tộc Aburame, nổi tiếng với khả năng điều khiển những loài côn trùng đặc biệt có thể hút chakra của đối thủ. Trong Naruto, anh là một trong những thành viên nổi bật của nhóm Konoha 11, sở hữu lối chiến đấu khó đoán và có khả năng gây nguy hiểm ngay cả với những ninja cảm biến giỏi.

Shino Aburame nổi bật với khả năng điều khiển côn trùng hút chakra đối thủ - Ảnh: Studio Pierrot

Sang Boruto, Shino trở thành giáo viên tại Học viện Ninja. Nhân vật ít xuất hiện trong các trận chiến và thường được xây dựng theo hướng hài hước. Điều này khiến hình ảnh một ninja điềm tĩnh, nguy hiểm của phần truyện trước gần như không còn được thể hiện.