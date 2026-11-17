Niềm vui của các cầu thủ Đức sau khi ghi bàn thắng vào lưới Hà Lan - Ảnh: REUTERS

Không nhiều người nghĩ chuyến hành quân đến đất Đức sẽ trở thành cơn ác mộng với thầy trò HLV Xavi, ngay cả khi Derry Scherhant ghi bàn ở phút 41 để giúp Đức vượt lên dẫn 1-0 sau hiệp 1.

Tuy nhiên, tuyển Hà Lan đã có 45 phút hiệp hai chơi cực tệ khiến thảm họa ập xuống. "Cơn lốc màu da cam" hoàn toàn vỡ vụn trước sức ép không ngừng nghỉ của đội chủ nhà.

Trong thế trận như vậy, lần lượt Florian Wirtz (phút 60, 71), Nico Schlotterbeck (phút 65) và Brajan Gruda (phút 77) lập công, giúp tuyển Đức đánh bại Hà Lan 5-0.

Đây là trận thua đầu tiên của Hà Lan dưới thời tân HLV Xavi. Nhưng điều đáng buồn hơn là thất bại này đi vào lịch sử khi trở thành trận thua đậm nhất của Hà Lan trước Đức (không tính thời kỳ Tây Đức). Trận thua trước kình địch được cho là đã làm tổn hại danh dự tuyển Hà Lan.

Tuy nhiên, về mặt thành tích, thầy trò Xavi không phải quá lo lắng khi họ đã có vé vào tứ kết UEFA Nations League. Kết thúc 6 lượt trận ở bảng 2 nhóm A UEFA Nations League, tuyển Đức, Hà Lan và Hy Lạp có cùng 11 điểm.

Do có thành tích đối đầu tốt hơn nên Đức và Hà Lan chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, giành vé đi tiếp.