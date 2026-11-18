Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 120 - Ảnh: M.T.

Ngày 18-11, Bệnh viện Quân y 120 cho biết vừa phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân P.T.N. (29 tuổi) bị xương cá xuyên thủng thành hồi tràng.

Trước đó bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng quanh rốn, thỉnh thoảng xuất hiện những cơn đau quặn, sau đó khu trú ở vùng hố chậu phải. Bệnh nhân cho biết đã ăn cá khoảng 3 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng. Đến khoảng 1h ngày 17-11, cơn đau bụng trở nên dữ dội, kéo dài, kèm cảm giác chóng mặt nên phải đến bệnh viện thăm khám.

Ban đầu, người bệnh nghĩ mình bị viêm ruột thừa. Tuy nhiên qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện dị vật xương cá xuyên qua thành hồi tràng, gây thủng ruột.

Sau hội chẩn, ê kíp khoa ngoại tổng hợp nhanh chóng triển khai phẫu thuật.

Theo bệnh viện, sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tại khoa ngoại tổng hợp. Đến ngày 18-11, sức khỏe người bệnh ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, giảm đau, vết mổ khô sạch và đã được cho ăn cháo loãng.

Chiếc xương cá được phẫu thuật gắp ra ngoài - Ảnh: M.T.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 120, khuyến cáo người dân cần thận trọng khi ăn các loại cá có nhiều xương, nhất là xương sắc nhọn, khó nhận biết. Dị vật có thể đi sâu vào đường tiêu hóa, gây tổn thương mà người ăn không hay biết. Khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng kéo dài, đau tăng dần, đau quặn từng cơn hoặc kèm chóng mặt, nôn ói, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Không nên áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, chuối để đẩy xương cá xuống, bởi có thể làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.