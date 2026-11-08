Tuổi trẻ TP.HCM chung tay chăm lo người dân khó khăn

Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân Hải (TP.HCM) tham gia chương trình "Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương" - Ảnh: T.H.

Từ những phần hỗ trợ sinh kế trị giá hàng chục triệu đồng đến gian hàng 0 đồng trao tặng nhu yếu phẩm, tuổi trẻ các phường Phú Mỹ, Tân Hải (TP.HCM) đang góp sức chăm lo an sinh xã hội bằng những việc làm thiết thực, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Trao sinh kế, tiếp sức người dân vượt khó

Ngày 8-11, tuổi trẻ phường Phú Mỹ phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức trao phương tiện lao động, hỗ trợ sinh kế và trợ giúp khó khăn đột xuất cho người dân.

Chương trình đã trao hỗ trợ đến 9 hộ dân thuộc 5 khu phố Phú Thạnh, Phước Lập, Tân Ngọc, Tân Phú và Thị Vải, với tổng kinh phí 72 triệu đồng.

Bí thư Đoàn phường Phú Mỹ (TP.HCM) Lê Thụy Vi cho biết: "Các phần hỗ trợ được trao nhằm giúp các gia đình có thêm điều kiện lao động, cải thiện thu nhập, từng bước vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Đây không chỉ là sự trợ giúp về vật chất mà còn thể hiện sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Mặt trận và các đoàn thể đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn".

Hoạt động có sự phối hợp của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn và Ban Chỉ huy Quân sự phường, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tuổi trẻ phường Phú Mỹ (TP.HCM) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức trao phương tiện lao động, hỗ trợ sinh kế và trợ giúp khó khăn đột xuất cho người dân - Ảnh: P.M.

Gian hàng 0 đồng gửi trao yêu thương

Trước đó, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân Hải (TP.HCM) tham gia chương trình "Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương" do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức, dành cho các hộ gia đình và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đoàn thanh niên phường tham gia một gian hàng với các sản phẩm miến và bánh đa cua, góp thêm những mặt hàng thiết yếu để bà con lựa chọn.

Không chỉ chuẩn bị hàng hóa, đoàn viên, thanh niên còn tích cực trao quà, hướng dẫn người dân nhận quà. Đặc biệt, các bạn trẻ ân cần dìu đỡ người lớn tuổi, hỗ trợ những người đi lại khó khăn và tận tay mang quà đến cho bà con.

Những hành động giản dị ấy giúp người dân cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng. Mỗi phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng gửi gắm tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Chương trình hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo", hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Những hoạt động tình nguyện của các bạn trẻ không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, chung tay xây dựng cộng đồng không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân Hải (TP.HCM) tham gia chương trình "Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương" do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức, dành cho các hộ gia đình và người dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: P.M.