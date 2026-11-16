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Tùng Chi - người phụ nữ thép của Đường lên đỉnh Olympia - rời VTV

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết MC, biên tập viên Tùng Chi - người gắn bó lâu nhất với chương trình Đường lên đỉnh Olympia - đã nghỉ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sau nhiều năm gắn bó.

Tùng Chi - người phụ nữ thép của Đường lên đỉnh Olympia - rời VTV - Ảnh 2.

Hình ảnh của MC Tùng Chi đóng đinh vào ký ức khán giả xem truyền hình - Ảnh tư liệu

Tùng Chi nghỉ VTV từ tháng 9 nhưng nay thông tin mới được lan truyền rộng ra.

MC tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế quốc dân, rồi bén duyên với VTV từ vị trí phóng viên, sau đó trở thành một trong những người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của đài.

Tới hiện tại, Tùng Chi được biết tới là MC lâu năm nhất của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Ngoài ra cô còn dẫn nhiều chương trình khác, trong đó có T ánh mt đến trái tim, Đu trí, Nhà đu tư tài ba…

MC Tùng Chi rất ít khi trả lời phỏng vấn hay xuất hiện tại các sự kiện ngoài công việc tại VTV, nên khán giả muốn "gặp" cô, chỉ còn biết bật tivi.

Sau này cô chuyển sang làm đạo diễn, sản xuất rồi quản lý nên khán giả ít thấy cô trên sóng.

Dù vậy khi nhắc đến Tùng Chi, khán giả vẫn nhớ mãi hình ảnh MC mặc áo dài, phong thái nhẹ nhàng, thân thiện mà vẫn cá tính trong Đường lên đỉnh Olympia.

Tùng Chi - người phụ nữ thép của Đường lên đỉnh Olympia - rời VTV - Ảnh 3.

Dàn MC chương trình Đường lên đỉnh Olympia qua nhiều thời kỳ gồm MC Tạ Bích Loan, MC Tùng Chi, MC Diệp Chi, MC Ngọc Huy

Nói về vai trò MC tại chương trình này, Tùng Chi từng nhận mình không phải kiểu sôi nổi, hoạt bát như chị Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ. Vì thế cô luôn cố gắng thể hiện những gì là của riêng mình.

MC Diệp Chi cho biết cô từng rất đắn đo khi nhận "nhiệm vụ" thay Tùng Chi dẫn Đường lên đỉnh Olympia

Theo cô, đàn chị đã tạo dựng được hình ảnh "một người phụ nữ thép", đủ sự tin tưởng, sự từng trải và kiến thức để khiến cho không chỉ các bạn học sinh mà cả khán giả cảm thấy thông tin chị đưa ra rất chắc chắn và đáng tin cậy.

Tùng Chi - người phụ nữ thép của Đường lên đỉnh Olympia - nghỉ VTV - Ảnh 3.Diệp Chi, MC Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia... rời VTV

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết biên tập viên, MC Diệp Chi đã nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam từ đầu tháng 11.

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    Chủ đề: Tùng Chi Đường lên đỉnh Olympia

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