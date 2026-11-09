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Diệp Chi, MC Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia... rời VTV

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết biên tập viên, MC Diệp Chi đã nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam từ đầu tháng 11.

Diệp Chi, MC Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia... rời VTV - Ảnh 2.

Diệp Chi là một trong những MC có thời gian khá dài gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh: FBNV

Trước đó, Diệp Chi nộp đơn xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân và đã được chấp thuận.

Diệp Chi rời mái nhà VTV sau gần 20 năm gắn bó

Bén duyên với truyền hình năm 20 tuổi, từ khi làm MC cho chương trình Rung chuông vàng được phát trên kênh VTV3, Diệp Chi (sinh năm 1986, tại Nghệ An) dần trở thành một trong những MC được khán giả yêu mến.

Cũng từ lần cộng tác làm MC cho Rung chuông vàng khi đang là sinh viên năm 3 khoa phát thanh truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày ấy, sau này Diệp Chi đã trở thành "người của VTV3".

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Trong một cuộc trò chuyện với độc giả Thời báo VTV dịp sinh nhật VTV 20 tuổi, Diệp Chi chia sẻ cô đã đến với VTV từ... một tờ thông báo tuyển cộng tác viên dán ở cổng trường. 

Và sau nhiều năm gắn bó, điều khiến cô chưa bao giờ muốn rời xa công việc này chính là những trải nghiệm thú vị nhưng cũng đầy thử thách mà nó mang lại.

"Khi làm truyền hình, mỗi ngày thực sự là một ngày mới, những cảm xúc của tôi chưa bao giờ bị lặp lại. Thế nhưng, chính những điều đó lại khiến tôi phải 'chạy' và nỗ lực hơn rất nhiều", Diệp Chi chia sẻ.

Nói về nghề MC, cô từng phát biểu "một người dẫn chương trình tốt và có trách nhiệm phải là người biết nâng người khác lên và khiến họ trở thành nhân vật chính chứ không phải là mình".

Diệp Chi, MC Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia... rời VTV - Ảnh 3.

Cô cũng được yêu mến với chương trình Điều ước thứ 7 - Ảnh: FBNV

Ngoài Rung chuông vàng, Diệp Chi cũng được biết đến với các chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Đồ Rê Mí, Điều ước thứ 7… Diệp Chi cũng là đạo diễn các chương trình Ai là triệu phú, Cuộc hẹn cuối tuần

Năm 2023, Diệp Chi trở thành Phó trưởng Phòng Văn hóa - Du lịch, Ban Văn hóa - Giải trí của VTV.

Thời gian qua cô đảm nhận vai trò tổng đạo diễn các sự kiện Đại nhạc hội Hoa Xuân ca, Liên hoan Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, chuỗi đại nhạc hội V-Fest, V-Concert

Diệp Chi từng nhận không ít giải thưởng truyền hình trong hành trình tại VTV. Đầu năm nay, cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen ghi nhận "thành tích xuất sắc trong đổi mới sáng tạo và tổ chức sản xuất các chương trình văn hóa - nghệ thuật - giải trí quy mô lớn".

Cô cũng là một trong số những cá nhân tiêu biểu được vinh danh trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa.

MC, đạo diễn Diệp Chi nghỉ việc tại VTV sau gần 20 năm gắn bó - Ảnh 5.MC Diệp Chi (VTV) bất ngờ xuất hiện trong MV khủng của Lân Nhã

Lân Nhã đánh dấu việc trở lại đường đua âm nhạc vào thời điểm cuối năm bằng hai sản phẩm âm nhạc ‘Thời gian nào phai dấu' và ‘Trước khi ngày mai đến'.

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    Chủ đề: Diệp Chi VTV Rung chuông vàng Đường lên đỉnh Olympia

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