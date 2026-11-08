Tuần cuối tháng tri ân, Saigon Co.op tung loạt ưu đãi mua hàng thiết yếu

Các mặt hàng tươi sống với giá ưu đãi càng giảm sâu khi về chiều tối - Ảnh: SGC

Theo Saigon Co.op, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại hệ thống trong hai tuần triển khai chương trình tăng gấp đôi so với ngày thường.

Trong tuần cuối, nhà bán lẻ này tiếp tục đẩy mạnh các chương trình giảm giá trực tiếp, tặng phiếu mua hàng và cộng điểm thưởng, tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng, thực phẩm và sản phẩm thiết yếu cho gia đình.

Tuần cuối mua sắm, ưu đãi càng hấp dẫn

Bước vào tuần cuối, chương trình "30 năm đồng hành – Tri ân triệu niềm tin" của Saigon Co.op tăng tốc về đích với hàng loạt ưu đãi càng nhiều, giảm giá càng đậm, càng sâu.

Một trong những ưu đãi đáng chú ý diễn ra từ ngày 9 đến 11-11 là chương trình tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng khi mua các sản phẩm Pepsi và Dutch Lady.

Cụ thể, khách mua một thùng nước ngọt Pepsi vị Cola được tặng một phiếu, mua hai thùng nhận hai phiếu. Với sữa tiệt trùng Dutch Lady, khách có hóa đơn trên 500.000 đồng, trong đó có ít nhất một thùng sữa, được tặng một phiếu 30.000 đồng; mua hai thùng được nhận hai phiếu.

Các mức ưu đãi được thiết kế theo giá trị hóa đơn, giúp khách hàng chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, đồng thời nhận thêm quyền lợi ngay trong mỗi lần mua sắm.

Khách hàng hào hứng với loạt ưu đãi của chương trình - Ảnh: SGC

Không khí mua sắm tiếp tục được hâm nóng với chương trình “Vibrant HCMC - Shopping Season”, diễn ra từ ngày 9-11 đến 5-2-2027, mang đến hàng loạt ưu đãi cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng.

Nổi bật là khăn giấy rút Elene tre 3 lớp, 160 tờ giá 28.300 đồng/gói, mua 2 tặng 1; khăn giấy rút Fairy 3 lớp, 150 tờ giá 14.500 đồng/gói, mua 2 tính tiền 1; khẩu trang Perfectta Pin Cool 3 lớp, hộp 20 chiếc giá 69.000 đồng, mua 1 tặng 1.

Ở nhóm thực phẩm, nước tương Nam Dương thượng hạng giảm 25%, mua 2 tặng 1; yến sào đường phèn Win’Nest OCOP và yến sào Thiên Hoàng Plus 18%, cùng quy cách hộp 6 lọ x 70ml, áp dụng mua 1 tặng 1. Mật ong Honimore 500g giảm 10%, đồng thời mua 1 tặng 1, giúp khách hàng tiết kiệm thêm chi phí mua sắm cho gia đình.

Thành viên được cộng điểm, giảm giá theo hạng thẻ

Bên cạnh ưu đãi chung, các khách hàng thành viên tiếp tục được hưởng nhiều quyền lợi riêng. Đáng chú ý, trong ngày 11-11, 11 khách hàng thành viên đầu tiên tại mỗi siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Finelife trên toàn quốc có hóa đơn từ 1 triệu đồng sẽ được cộng 1.111 điểm thưởng vào tài khoản thẻ.

Các chương trình khuyến mãi tri ân được thiết kế khoa học để người tiêu dùng hưởng lợi nhiều nhất - Ảnh: SGC

Chương trình "Hạng càng cao - Giảm càng sâu" cũng tiếp tục áp dụng mức giảm giá trực tiếp theo hạng thẻ thành viên đối với một số sản phẩm thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và may mặc. Khách hàng có hạng thẻ càng cao càng được hưởng mức ưu đãi lớn.

Đối với nhóm sản phẩm dinh dưỡng, chương trình "Quà liền tay - Say mê mua sắm" kéo dài đến ngày 11-11, tặng phiếu mua hàng 50.000 đồng khi khách thành viên mua một trong các sản phẩm Anlene Heart Plus 750g, Anlene Total 10 hương vani 800g hoặc bộ đôi Anlene Total 10 hương vani 800g. Số phiếu được tặng tương ứng với số sản phẩm mua.

Không chỉ dành quyền lợi cho khách hàng lâu năm, Saigon Co.op còn triển khai chương trình "Bạn mới mua sắm - Thăng hạng tức thì" đến ngày 11-11. Theo đó, 30 khách hàng đăng ký thành viên mới đầu tiên tại mỗi siêu thị được đặc cách lên hạng Bạc khi tích lũy hóa đơn đạt 1 triệu đồng hoặc hạng Vàng khi tích lũy đạt 5 triệu đồng.

Với nhiều hình thức ưu đãi kết hợp giảm giá, tặng phiếu và tích lũy điểm thưởng, tuần cuối chương trình là dịp để người tiêu dùng tận dụng các chính sách khuyến mãi khi mua sắm hàng thiết yếu, đồng thời gia tăng quyền lợi từ thẻ thành viên.

Cảm ơn vì đã luôn chọn Co.opmart Suốt 30 năm, Co.opmart đã trở thành điểm mua sắm quen thuộc của nhiều thế hệ gia đình Việt. Sự tin tưởng, lựa chọn và những góp ý của khách hàng chính là nền tảng để thương hiệu không ngừng hoàn thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ. "30 năm đồng hành – Tri ân triệu niềm tin" vì thế không chỉ là một chương trình khuyến mãi lớn trong năm, mà còn là lời cảm ơn chân thành Saigon Co.op gửi đến hàng triệu khách hàng đã đồng hành cùng Co.opmart. Đáp lại sự gắn bó ấy, Saigon Co.op sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến hàng Việt chất lượng, giá cả hợp lý và những trải nghiệm mua sắm ngày càng tốt hơn cho người tiêu dùng.