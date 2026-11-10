Từ Tuổi Trẻ Startup Award, DOL English và Bánh Mì Xin Chào… cất cánh

Nam diễn viên nổi tiếng Horii Arata (giữa) của Đài truyền hình NHK đến ghi hình ở Bánh Mì Xin Chào ở Tokyo - Ảnh: D.TÂM

Bên phủ khắp ba miền, nơi chinh phục thị trường quốc tế

Hiện đều đã trở thành những startup được định giá triệu USD, sáng lập viên của DOL English và Bánh Mì Xin Chào chưa bao giờ quên "bà đỡ" giai đoạn đầu - Tuổi Trẻ Startup Award.

Được báo Tuổi Trẻ trao giải thưởng khởi nghiệp năm 2020, Bánh Mì Xin Chào thời điểm đó chỉ mới có ba tiệm ở Nhật, hiện con số đã "nhảy vọt" lên 25 tiệm (tính cả nhượng quyền) trải dài khắp xứ sở hoa anh đào và chuẩn bị có mặt ở Mỹ, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)…

"Tôi nhớ lúc đó Bánh Mì Xin Chào mới 5 tuổi và chưa có nhiều thành tựu, có chăng là sự nhiệt huyết và tinh thần nỗ lực tối đa, quyết không bỏ cuộc.

Chính vì vậy khi nhận được giải thưởng trên của báo Tuổi Trẻ, tôi đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ và gọi điện khoe ngay cho người thân.

Có lẽ chưa bao giờ tôi vui mừng như vậy, chắc do giải thưởng như sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt qua thử thách chất chồng khi khởi nghiệp xứ người", anh Bùi Thanh Tâm (đồng sáng lập Bánh Mì Xin Chào) nhớ lại.

Bên trong một cửa tiệm Bánh Mì Xin Chào ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: VINH SAN

Bánh Mì Xin Chào sau đó dần "càn quét" hàng loạt kênh truyền thông hàng đầu Nhật Bản như NHK, Chiba TV, Nikkei và Asahi…, góp phần quảng bá, lan tỏa hương vị bánh mì và ẩm thực Việt (hiện Bánh Mì Xin Chào có bán thêm mì Quảng, cà phê sữa, sinh tố…) đến người dân xứ Phù Tang.

Bánh Mì Xin Chào cũng gọi được nhiều khoản đầu tư lớn, thường xuyên được tin tưởng giao nhiệm vụ phục vụ tiệc tại các sự kiện quan trọng của Đại sứ quán Việt ở Nhật…

Tương tự, nhận giải thưởng năm 2022, DOL English hiện có những bước tiến dài rõ rệt.

Từ một trụ sở ở TP.HCM năm 2022, hiện DOL English đã "nhảy vọt" lên 18 chi nhánh trên khắp cả nước, trở thành một trong những hệ thống Anh ngữ danh tiếng và xuất hiện trên hàng loạt kênh truyền thông lớn như VTV, HTV, Tuổi Trẻ, Vnexpress…

CEO DOL English Lê Đình Lực (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang) trao phần thưởng cho các gương mặt trẻ tài năng Việt tại trụ sở chính Bộ Giáo dục – Đào tạo - Ảnh: VINH SAN

"Và cũng nhờ được báo điện tử Tuổi Trẻ vinh danh năm 2022, phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking do chúng tôi phát triển sau đó có cơ hội được mời chia sẻ ở hàng trăm trường đại học, trung học trên cả nước.

Gần đây nhất, trong hè 2026 chúng tôi được mời đi chia sẻ về phương pháp trên với hàng ngàn giáo viên ở các phường Hòa Hưng, phường Gò Vấp…", anh Lê Đình Lực (CEO DOL English) chia sẻ.

"Khát vọng, hành trình đem tinh hoa ẩm thực Việt ở xứ sở hoa anh đào của chúng tôi đã được Tuổi Trẻ Startup Award "chắp cánh", vươn xa", CEO Bánh Mì Xin Chào chia sẻ.

Vững tin vào trí tuệ Việt, con người Việt

Chia sẻ về một trong những thử thách lớn nhất trong hành trình startup, anh Thanh Tâm cho biết đó là giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát.

Bánh Mì Xin Chào làm mê đắm người dân Nhật Bản - Ảnh: VINH SAN.

"Thời điểm đó chúng tôi bị ảnh hưởng ngay bởi người Nhật rất kỹ tính và họ lập tức hạn chế ra đường.

Quán xá theo đó chao đảo. Doanh số của tiệm có lúc giảm hơn nửa, chúng tôi thức trắng đêm, gồng mình và vùng vẫy tìm lối thoát", Thanh Tâm nhớ lại.

Sau đó, Bánh Mì Xin Chào linh hoạt đẩy mạnh chiến dịch bán mang về và giao hàng trên xe điện để đảm bảo yếu tố tiện lợi.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản thời điểm đó cũng giảm thuế, hỗ trợ tiền thuê nhà… cho startup. Bánh Mì Xin Chào dần "tái sinh".

Còn thử thách lớn của DOL English là giảng dạy tiếng Anh nhưng lại sử dụng 100% giáo viên người Việt.

"Lý do chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào con người Việt, trí tuệ Việt có thể tự giải quyết các "bài toán" của chính mình.

Dĩ nhiên thử thách theo đó là nhiều phụ huynh vẫn nghĩ là chỉ có giáo viên ngoại quốc thì mới dạy tốt về kỹ năng nghe và nói. Có lẽ họ do nhầm lẫn giữa pronunciation (phát âm) và accent (chất giọng), nghĩ rằng chất giọng giống người tây thì mới đúng chuẩn, điểm cao.

Những giáo viên Việt có nền tảng tốt (IELTS Speaking từ 8.0 trở lên) có lợi thế hơn hẳn khi dạy phát âm tiếng Anh cho trẻ nhỏ. Chẳng hạn chúng tôi có thể hiểu học sinh Việt đang gặp khó ở đâu và những lỗi phát âm người Việt hay mắc phải cũng như chỉnh cách nói đúng", đại diện DOL English chia sẻ.

Theo thời gian, hướng đi trên của DOL English đã được xã hội ghi nhận và minh chứng là startup hiện được định giá hàng chục triệu USD.

Hệ thống cũng là trung tâm hiếm hoi có "Tứ quý 9.0 IELTS" quy tụ bốn gương mặt giáo viên đạt điểm số IELTS tuyệt đối. Thu nhập của giáo viên Việt ở DOL English cao ngang giáo viên nước ngoài ở những trung tâm khác.

DOL English phối hợp Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục (Sở GD-ĐT TP.HCM) tập huấn về Linearthinking cho hơn 800 giáo viên tiếng Anh ở TP.HCM vào tháng 4-2025 - Ảnh: VINH SAN

Chia sẻ về việc hiện cho người dùng trải nghiệm học miễn phí tiếng Anh trên trang SuperLMS, từ điển DOL Dictionary, luyện miễn phí các môn KHTN và đánh giá năng lực cho sĩ tử lớp 12 với trang DOLTHPT… gương mặt CEO 9X cho biết:

"Nhân sự tài năng hiện không đầu quân vào nơi chỉ giúp họ có thu nhập cao mà kiếm nơi giúp họ tạo ra nhiều giá trị chuyên môn và giá trị cho cộng đồng. Chúng tôi nỗ lực để startup Việt của mình thể hiện rõ sứ mệnh, tầm nhìn đó".

Khi được hỏi về những nhắn gửi với các startup Việt nói chung, những ứng viên của giải thưởng trên trong năm 2026, anh Bùi Thanh Tâm chia sẻ: "AI và công nghệ hiện vừa tạo những cơ hội lớn nhưng cũng khiến hành trình startup trở nên cạnh tranh, khốc liệt hơn bao giờ hết.

Tôi mong các bạn hãy tìm hiểu và phát hiện một vấn đề thật, tập trung tạo ra giá trị thật và kiên trì đủ lâu để vượt qua chông gai, học từ thất bại và biến ý tưởng thành một doanh nghiệp phát triển bền vững".

Nhờ phương pháp tư duy Linearthinking, hiện DOL English có "Tứ quý 9.0" là bốn gương mặt giáo viên đạt điểm IELTS 9.0 - Ảnh: VINH SAN