



Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 21-11, theo thông tin từ Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4), việc thu phí trở lại được thực hiện theo Văn bản số 8029 ngày 20-11 của Cục Đường bộ Việt Nam.

Cụ thể từ 0h ngày 25-11, hai trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy II sẽ tổ chức thu phí trở lại bằng hình thức thu phí điện tử tự động không dừng (ETC), và thu phí hỗn hợp tại tất cả các làn xe theo quy định.

Đơn vị quản lý khuyến cáo chủ xe cần bảo đảm tài khoản giao thông có đủ số dư trước khi qua trạm để tránh phát sinh ùn tắc.

Mức giá vé và các chính sách miễn, giảm phí tiếp tục được áp dụng theo quy định hiện hành.

Trong đó mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại hai trạm thực hiện theo Văn bản số 8940 ngày 27-12-2023 của Cục Đường bộ Việt Nam, áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 8%.

Trong thời gian tạm dừng thu phí, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã huy động nhân lực, thiết bị, triển khai hai dây chuyền thi công bê tông nhựa đồng bộ để sửa chữa mặt đường trên toàn tuyến.

Tổng diện tích mặt đường bê tông nhựa được thảm lại hơn 30.948m².

Ngoài ra các đơn vị đã xử lý những vị trí hư hỏng cục bộ, sơn kẻ vạch đường, chỉnh trang và bổ sung hệ thống biển báo, cọc tiêu nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tại buổi kiểm tra thực tế ngày 17-11, đoàn công tác của Khu Quản lý đường bộ II phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh và nhà đầu tư ghi nhận các hạng mục khắc phục cơ bản hoàn thành.

Theo đánh giá của đoàn, toàn bộ các hư hỏng trên tuyến đã được khắc phục đạt yêu cầu, không còn vị trí hư hỏng mức độ nặng và điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để phục vụ việc thu phí trở lại, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh cho biết đã bố trí nhân sự trực điều tiết, phân luồng 24/24 giờ trong những ngày đầu vận hành; đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông địa phương nhằm bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.

Người dân và doanh nghiệp vận tải cần hỗ trợ hoặc phản ánh trong quá trình lưu thông qua trạm có thể liên hệ số điện thoại 02386666527.

Như Tuổi Trẻ thông tin, trước đó Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại hai trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 trong 30 ngày, kể từ 0h ngày 20-10.

Tuyến tránh TP Vinh (cũ) và quốc lộ 1 đoạn phía nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) được đưa vào khai thác từ năm 2014.

Sau hơn 12 năm sử dụng, nhiều vị trí xuất hiện tình trạng hằn lún vệt bánh xe, bong tróc, nứt mặt đường và xuống cấp kết cấu.

Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đại tu hai tuyến đường, với tổng mức đầu tư dự kiến cho đợt đại tu lên tới hơn 600 tỉ đồng.

Trong khi đó nguồn thu của dự án giảm mạnh do lưu lượng xe phân lưu sang các tuyến cao tốc, đường ven biển và những công trình giao thông kết nối mới đưa vào khai thác.

Việc miễn, giảm phí cho một số đối tượng, cùng những yếu tố liên quan đến lộ trình tăng giá vé cũng ảnh hưởng đến doanh thu.

